Додано: Чет 05 кві, 2018 16:17

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 6,65 коп., на торгах четверга укрепился на 19,66 коп., оказавшись на уровне 26,0665 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 05 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,25/26,27 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рано, около 10.10, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене, упав до 26,13/26,16, однако, спустя 6 минут, нарастив «медвежий» тренд, оказался ужена цифре 26,08/26,11 UAH/USD под давлением жесткого доминирования продаж. Продолжая снижаться, доллар около 11.10 оказался на отметке 26,02/26,05 UAH/USD. Это значение встревожило регулятор, который тотчас анонсировал проведение валютного аукциона по выкупу с рынка излишков СКВ, не допуская чрезмерного укрепления нацвалюты. Объем мероприятия $50,0 млн., три конкурентные заявки надлежало успеть подать до 11.45 Киева. Мы уверены, что именно такого решения НБУ добивались завалившие рынок долларами экспортеры, памятуя о «симпатиях» регулятора к валюте США. В этом был нехитрый расчет держателей СКВ; они надеялись, что параметры аукциона окажутся более благоприятными, чем текущие цены рынка. Это предположение было подтверждено моментальной «заморозкой» снижения курса доллара после анонса НБУ на цифре 26,02/26,05 UAH/USD, а рынок перешел в режим ожидания результатов аукциона, сопровождаясь стабильностью долларовых цен.

К полудню стали известны первые цифры результатов аукциона: средневзвешенный курс составил 26,0488, цена отсечки – 26,050 UAH/USD. Рынок вяло отреагировал на первую порцию статистики, на копейку понизив менее значимые офера: 26,02/26,04 UAH/USD.

Вскоре регулятор поделился всеми подробности состоявшегося аукциона. Было подано заявок на сумму $110,20 млн., из которых НБУ удовлетворил $50,0 млн. Средневзвешенный курс аукциона составил 26,0488, минимальный – 26,0486, максимальный (цена отсечки) – 26,050 UAH/USD.



Межбанк отреагировал сводку символическим снижением цены до 26,01/26,04 UAH/USD, заставив заподозрить регулятор в пролонгации скупки «лишней» СКВ в «анонимном» режиме Matching.



Около 13.01 рынок ушел на обеденный перерыв, сопровождаясь приподнявшимися к уровню 26,02/26,04 UAH/USD ценами, подтвердив скупку долларов НБУ.



После 13.30 регулятор видимо покинул рынок. Во всяком случае, об этом дала понять упавшая в этот час цена СКВ до 26,00/26,03 UAH/USD, оставаясь действующей до 16.15 Киева на опустевшем межбанке .



На цифре 26,01/26,04 UAH/USD, немного отскочив по обеим позициям, финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.



Большинство сделок на межбанке 05 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0665 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,13% с 28,0672 UAH/USD до 26,0665 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 05 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.07 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 05 марта, сохранив «медвежий» тренд, заметно потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, к четвергу был сформирован изрядный объем предложения экспортной выручки, в составе которого были и отложенные с 30 марта-02 апреля офера СКВ, а также был более «свежий», от 04 апреля, приход валюты из-за рубежа.



Во-вторых, динамичное потепление заставило агросектор проводить масштабные, не считаясь с ценами, продажи СКВ ради гривни, на которую планировалась закупка расходных материалов на весенне-полевой сезон.



В-третьих, гривня была нужна бизнесу на текущие расходы и платежей в Казну.



В-четвертых, 05-го активность нерезидентов, скупавших СКВ накануне в рамках сезона репатриации дивидендов, была минимальной.



Тем временем рынок гривневого ресурса индицировал смену тренда, начав расширяться. Об этом дали понять выросшие с уровня 41 074,5 млн. грн. к отметке 45 049,3 млн. грн. остатки на транзитных и коррсчетах НБУ. Мы не исключаем, что там могли «засветиться» конвертированные в гривню СКВ-займы, взятые агросектором у «своих» банков.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 05 апреля заметно выросли,

имея для этого следующие основания.



Во-первых, на рынке нарастили свое присутствие экспортеры, продавая там обязательные 50% экспортной выручки.



Во-вторых, наверняка игроки в преддверии длинных выходных не стали откладывать валютные проекты на Страстную пятницу.



В-третьих, «медвежий» тренд рынка доллара углубился, что, как известно, увеличивает обороты.



В-четвертых, приняв участие в торгах, НБУ также нарастил ликвидность гривневой интервенцией.



Дата: 05 апреля 2018 г. 17.50



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 25,98/26,07 UAH/USD (с утра – 25,97/26,08 UAH/USD, к обеду - 25,95/26,05 UAH/USD)

€ – 31,95/32,20 UAH/EUR (с утра – 32,00/32,25 UAH/EUR, к обеду - 32,00/32,20 UAH/EUR)

RUB – 0,443/0,452 UAH/RUB (с утра - 0,445/0,455 UAH/RUB, к обеду - 0,445/0,455 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Это равновесие сохранялось до полудня, требуя поддержки дисконтированием действующей цены.



Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно понизились: 25,95/26,05 UAH/USD, евро – 32,00/32,20 UAH/EUR, рубль 0,445/0,455 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».



После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность спроса и оферов, причем для этого пришлось уже повышать действующие цены, отвечая некоторым изменениям в настроениях клиентов.



Итоговое равновесие спроса и предложение позволило сохранить обороты в оптовом сегменте рынка Днепра на «хорошем» уровне, заслужив «твердую четверку», и повторив показатели среды.





Дата: 05 апреля 2018 г. на 17.36

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,00-01/26,12-13 UAH/USD (с утра 25,95-26,00/26,08-10 UAH/USD, к полудню 25,95-98/26,03-07 UAH/USD)

€ 32,05/32,15 UAH/EUR (с утра 32,20/32,30 UAH/EUR, к полудню 32,05-10/32,25-35 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 апреля стартовали в условиях тишины по части реальных сделок. Клиентам не очень нравится высокая курсовая динамика.



До полудня столичный рынок пребывал в состоянии «догонялок» с настроениями клиентов.



К 11.47 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении тренда на снижение действующих цен. Процесс дисконтирования успевал за рынком, обеспечивая зыбкое равновесие спроса и предложения при низкой ликвидности сделок. Клиенты не любят изрядное курсовое движение. На момент на рынке Киева действовали цены: 25,95-98/26,03-07 UAH/USD, евро - 32,00/32,10 UAH/EUR.



После обеда, на киевском рынке сохранилась равновесная в целом торговля в паре доллар-гривня, которая ближе к закрытию поддерживалась повышением обеих позиций.



Обороты, заслужив по итогам четверга «тройку», констатировали незначительное ухудшение показателей предыдущей сессии.



Дата: 05 апреля 2018 г.



17.48 рынок Запорожья, опт:



$ - 25,95/26,05 UAH/USD (с утра - 25,95/26,08 UAH/USD, к полудню - 25,95/26,05 UAH/USD)

€ – 32,00/32,20 UAH/EUR (с утра – 31,95/32,30 UAH/EUR, к полудню - 32,00/32,25 UAH/EUR)

RUB – 0,447/0,452 UAH/RUB (с утра - 0,448/0,452 UAH/RUB, к полудню 0,443/0,451 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях

преобладания «приноса».

На моменте спрос отсутствует.



В период до полудня настроение на рынке города не изменялось, способствуя лишь крайне незначительным переменам в ценах.



По состоянию на 11.41 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении и пролонгации обслуживания доминировавшего клиентского предложения СКВ. По этой причине на указанный час цены работавшихся в городе валют упали до 25,95/26,05 UAH/USD, евро - 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,443/0,451 UAH/RUB. Ликвидность «средняя».



После обеда на запорожском наличном рынке началось постепенное выравнивание спроса и предложения, сменяющее безоговорочное преобладание «приноса».



Крен рынка в сторону сбалансированности позволил не менять установившиеся к полудню цены.

Низкое значение курсов в паре доллар-гривня способствовало незначительному итоговому преобладанию спроса на форе равновесного в целом рынка.



По итогам дня обороты на рынке Запорожья, заслужив «четверку с плюсом», улучшили показатели предыдущей сессии.





Дата: 05 апреля 2018 г. на 17.23

Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 25,96/26,10 UAH/USD (с утра - 26,01/26,15 UAH/USD, к полудню - 25,91/26,14 UAH/USD)

€ – 31,92/32,24 UAH/EUR (с утра – 31,99/32,30 UAH/EUR, к полудню - 31,86/32,24 UAH/EUR)

RUB 0,445/0,452 UAH/RUB (с утра - 0,448/0,453 UAH/RUB, к полудню - 0,444/0,452 UAH/RUB)



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