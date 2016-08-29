tea написав:Чи можливий цього року курс,нижче 25.50?Цілком можливий,бо поки що ми знижуємось,випереджаючи на три місяці минулорічний . графік.
1.Это если предположить, что форма графика повторит прошлогоднюю. Это нельзя считать аксиомой.
tea написав:Чим нижче він даватиме опуститись курсу,тим менше викупить надлишків.Думаю,ні в кого немає сумнівів,що якщо надлишки є сьогодні,по курсу 26.04,то вони будуть і по курсу 25.ХХ.
2.С первым предложением согласен, а вот второе ему противоречит.
tea написав:3.Поки що НБУ не знижує облікову ставку,а значить приток гарячих доларів,які підуть на купівлю ОГВЗ,не має зменшитись.
3.ОВГЗ становятся дороже из-за падения курса. Если инвесторы, кроме процентов, рассчитывали на сезонность курсовых колебаний, мероприятие может показаться им уже не столь заманчивым.
1.Звичайно,що один-в-один не повторить.Але станом на зара немає підстав казати,що курс не продовжить знижуватись.25.ХХ побачимо вже в квітні. 2.Ніяких протиріч не бачу.По курсу 26.ХХ НБУ викупить надлишків більше,аніж по 25.ХХ. 3.Тим не менше принаймні і в квітні можна буде входити в ОВДП.
tea написав:2.Думаю,що починаючи з квітня ЗВР принаймні,не будуть знижуватись.Все залежить від НБУ.Чим нижче він даватиме опуститись курсу,тим менше викупить надлишків.Думаю,ні в кого немає сумнівів,що якщо надлишки є сьогодні,по курсу 26.04,то вони будуть і по курсу 25.ХХ.
До того ж, як відомо, в квітні Україна повинна віддати "лише" 0,38 млн. боргу, тому ЗВР не тільки не будуть знижуватися, а й зростуть.
Напишіть будь ласка за рахунок кого, буде ріст. По моєму аналізу за цей місяць буде мінус 1,5 ярда по торгівлі (це при самому оптимістичному сценарію)! Чим будем це перекривать?
Торгівельний баланс в мінусі,проте загальний баланс поки що в плюсі.[/quote]
Не змішуйте будь ласка сметану і сироватку! Наведіть загальний баланс без урахування "долярів" заробітчан. (вони були і в 2010 і в 2013 - сильно це допомогло?)
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 6,65 коп., на торгах четверга укрепился на 19,66 коп., оказавшись на уровне 26,0665 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 05 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,25/26,27 UAH/USD виртуально, без сделок.
Рано, около 10.10, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене, упав до 26,13/26,16, однако, спустя 6 минут, нарастив «медвежий» тренд, оказался ужена цифре 26,08/26,11 UAH/USD под давлением жесткого доминирования продаж. Продолжая снижаться, доллар около 11.10 оказался на отметке 26,02/26,05 UAH/USD. Это значение встревожило регулятор, который тотчас анонсировал проведение валютного аукциона по выкупу с рынка излишков СКВ, не допуская чрезмерного укрепления нацвалюты. Объем мероприятия $50,0 млн., три конкурентные заявки надлежало успеть подать до 11.45 Киева. Мы уверены, что именно такого решения НБУ добивались завалившие рынок долларами экспортеры, памятуя о «симпатиях» регулятора к валюте США. В этом был нехитрый расчет держателей СКВ; они надеялись, что параметры аукциона окажутся более благоприятными, чем текущие цены рынка. Это предположение было подтверждено моментальной «заморозкой» снижения курса доллара после анонса НБУ на цифре 26,02/26,05 UAH/USD, а рынок перешел в режим ожидания результатов аукциона, сопровождаясь стабильностью долларовых цен. К полудню стали известны первые цифры результатов аукциона: средневзвешенный курс составил 26,0488, цена отсечки – 26,050 UAH/USD. Рынок вяло отреагировал на первую порцию статистики, на копейку понизив менее значимые офера: 26,02/26,04 UAH/USD. Вскоре регулятор поделился всеми подробности состоявшегося аукциона. Было подано заявок на сумму $110,20 млн., из которых НБУ удовлетворил $50,0 млн. Средневзвешенный курс аукциона составил 26,0488, минимальный – 26,0486, максимальный (цена отсечки) – 26,050 UAH/USD.
Межбанк отреагировал сводку символическим снижением цены до 26,01/26,04 UAH/USD, заставив заподозрить регулятор в пролонгации скупки «лишней» СКВ в «анонимном» режиме Matching.
Около 13.01 рынок ушел на обеденный перерыв, сопровождаясь приподнявшимися к уровню 26,02/26,04 UAH/USD ценами, подтвердив скупку долларов НБУ.
После 13.30 регулятор видимо покинул рынок. Во всяком случае, об этом дала понять упавшая в этот час цена СКВ до 26,00/26,03 UAH/USD, оставаясь действующей до 16.15 Киева на опустевшем межбанке .
На цифре 26,01/26,04 UAH/USD, немного отскочив по обеим позициям, финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.
Большинство сделок на межбанке 05 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0665 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,13% с 28,0672 UAH/USD до 26,0665 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 05 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.07 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 05 марта, сохранив «медвежий» тренд, заметно потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, к четвергу был сформирован изрядный объем предложения экспортной выручки, в составе которого были и отложенные с 30 марта-02 апреля офера СКВ, а также был более «свежий», от 04 апреля, приход валюты из-за рубежа.
Во-вторых, динамичное потепление заставило агросектор проводить масштабные, не считаясь с ценами, продажи СКВ ради гривни, на которую планировалась закупка расходных материалов на весенне-полевой сезон.
В-третьих, гривня была нужна бизнесу на текущие расходы и платежей в Казну.
В-четвертых, 05-го активность нерезидентов, скупавших СКВ накануне в рамках сезона репатриации дивидендов, была минимальной.
Тем временем рынок гривневого ресурса индицировал смену тренда, начав расширяться. Об этом дали понять выросшие с уровня 41 074,5 млн. грн. к отметке 45 049,3 млн. грн. остатки на транзитных и коррсчетах НБУ. Мы не исключаем, что там могли «засветиться» конвертированные в гривню СКВ-займы, взятые агросектором у «своих» банков.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 05 апреля заметно выросли, имея для этого следующие основания.
Во-первых, на рынке нарастили свое присутствие экспортеры, продавая там обязательные 50% экспортной выручки.
Во-вторых, наверняка игроки в преддверии длинных выходных не стали откладывать валютные проекты на Страстную пятницу.
В-третьих, «медвежий» тренд рынка доллара углубился, что, как известно, увеличивает обороты.
В-четвертых, приняв участие в торгах, НБУ также нарастил ликвидность гривневой интервенцией.
Дата: 05 апреля 2018 г. 17.50
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 25,98/26,07 UAH/USD (с утра – 25,97/26,08 UAH/USD, к обеду - 25,95/26,05 UAH/USD) € – 31,95/32,20 UAH/EUR (с утра – 32,00/32,25 UAH/EUR, к обеду - 32,00/32,20 UAH/EUR) RUB – 0,443/0,452 UAH/RUB (с утра - 0,445/0,455 UAH/RUB, к обеду - 0,445/0,455 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Это равновесие сохранялось до полудня, требуя поддержки дисконтированием действующей цены.
Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно понизились: 25,95/26,05 UAH/USD, евро – 32,00/32,20 UAH/EUR, рубль 0,445/0,455 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».
После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность спроса и оферов, причем для этого пришлось уже повышать действующие цены, отвечая некоторым изменениям в настроениях клиентов.
Итоговое равновесие спроса и предложение позволило сохранить обороты в оптовом сегменте рынка Днепра на «хорошем» уровне, заслужив «твердую четверку», и повторив показатели среды.
Дата: 05 апреля 2018 г. на 17.36 Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,00-01/26,12-13 UAH/USD (с утра 25,95-26,00/26,08-10 UAH/USD, к полудню 25,95-98/26,03-07 UAH/USD) € 32,05/32,15 UAH/EUR (с утра 32,20/32,30 UAH/EUR, к полудню 32,05-10/32,25-35 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 апреля стартовали в условиях тишины по части реальных сделок. Клиентам не очень нравится высокая курсовая динамика.
До полудня столичный рынок пребывал в состоянии «догонялок» с настроениями клиентов.
К 11.47 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении тренда на снижение действующих цен. Процесс дисконтирования успевал за рынком, обеспечивая зыбкое равновесие спроса и предложения при низкой ликвидности сделок. Клиенты не любят изрядное курсовое движение. На момент на рынке Киева действовали цены: 25,95-98/26,03-07 UAH/USD, евро - 32,00/32,10 UAH/EUR.
После обеда, на киевском рынке сохранилась равновесная в целом торговля в паре доллар-гривня, которая ближе к закрытию поддерживалась повышением обеих позиций.
Обороты, заслужив по итогам четверга «тройку», констатировали незначительное ухудшение показателей предыдущей сессии.
Дата: 05 апреля 2018 г.
17.48 рынок Запорожья, опт:
$ - 25,95/26,05 UAH/USD (с утра - 25,95/26,08 UAH/USD, к полудню - 25,95/26,05 UAH/USD) € – 32,00/32,20 UAH/EUR (с утра – 31,95/32,30 UAH/EUR, к полудню - 32,00/32,25 UAH/EUR) RUB – 0,447/0,452 UAH/RUB (с утра - 0,448/0,452 UAH/RUB, к полудню 0,443/0,451 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания «приноса». На моменте спрос отсутствует.
В период до полудня настроение на рынке города не изменялось, способствуя лишь крайне незначительным переменам в ценах.
По состоянию на 11.41 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении и пролонгации обслуживания доминировавшего клиентского предложения СКВ. По этой причине на указанный час цены работавшихся в городе валют упали до 25,95/26,05 UAH/USD, евро - 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,443/0,451 UAH/RUB. Ликвидность «средняя».
После обеда на запорожском наличном рынке началось постепенное выравнивание спроса и предложения, сменяющее безоговорочное преобладание «приноса».
Крен рынка в сторону сбалансированности позволил не менять установившиеся к полудню цены. Низкое значение курсов в паре доллар-гривня способствовало незначительному итоговому преобладанию спроса на форе равновесного в целом рынка.
По итогам дня обороты на рынке Запорожья, заслужив «четверку с плюсом», улучшили показатели предыдущей сессии.
Дата: 05 апреля 2018 г. на 17.23 Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 25,96/26,10 UAH/USD (с утра - 26,01/26,15 UAH/USD, к полудню - 25,91/26,14 UAH/USD) € – 31,92/32,24 UAH/EUR (с утра – 31,99/32,30 UAH/EUR, к полудню - 31,86/32,24 UAH/EUR) RUB 0,445/0,452 UAH/RUB (с утра - 0,448/0,453 UAH/RUB, к полудню - 0,444/0,452 UAH/RUB)
w_bufett написав:аналізу за цей місяць буде мінус 1,5 ярда по торгівлі
в березні, коли економіка тільки виходила з зимового "відпочинку" було плюс 300 млн., а в квітні за вашим аналізом мінус 1,5 млрд. Опалювальний сезон закінчився (газ треба менше закупати), світловий день зріс (електрики треба менше), почалися польові роботи (селянам треба гривневі ресурси), а у вас мінус 1,5 млрд. Звідки розрахунки? Покажіть кінцеві дані вашого аналізу.
tea написав:2.Думаю,що починаючи з квітня ЗВР принаймні,не будуть знижуватись.Все залежить від НБУ.Чим нижче він даватиме опуститись курсу,тим менше викупить надлишків.Думаю,ні в кого немає сумнівів,що якщо надлишки є сьогодні,по курсу 26.04,то вони будуть і по курсу 25.ХХ.
До того ж, як відомо, в квітні Україна повинна віддати "лише" 0,38 млн. боргу, тому ЗВР не тільки не будуть знижуватися, а й зростуть.
Напишіть будь ласка за рахунок кого, буде ріст. По моєму аналізу за цей місяць буде мінус 1,5 ярда по торгівлі (це при самому оптимістичному сценарію)! Чим будем це перекривать?
кажуть пан Чай з друзями повернувся до України на Великдень, та привезли трошки готівки... Так що можливо і перекриють
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
somilitark написав:А вот бытовой импорт умер,курс 26 сделал своё дело,так что тут вы не правы
Украинский рынок бытовой техники и электроники преподнес производителям и продавцам приятный сюрприз. В 2017 году операторы продали оборудования на 75,1 млрд грн, что на 27,9% больше по сравнению с предыдущим годом, говорится в отчете компании GfK Ukraine. "Никто не прогнозировал такой большой рост. Это стало сюрпризом", - рассказала LIGA.net коммерческий директор сети Фокстрот Татьяна Моисеенко. Эксперты рассчитывали на 10-15% рост продаж. Отрасли помогло развитие потребительского кредитования, а делать покупки подталкивал отложенный спрос и улучшение настроений покупателей.
Рост продаж зафиксирован практически во всех сегментах.
tea написав:Привіт.Нікуди я не виїжджав.Чому Ви так вирішили?
Чому не зьявлялися на валютнiй гiлцi?
Привіт. Тут постійно залишається мій заступник - "Помічник старшого помічника форума з питань ревальвації гривні". Поки він недоступний до Пізнайкових рук - писатиме й далі.Але є ризик зникнення - як тільки Пізнайко закупить нову вакцину,то буде продовжувати лікування пацієнта.Як сподівається Пізнайко - до повного одужання. Проте доки Пізнайко не поставить грати на всіх вікнах всіх поверхів диспансера,то пацієнт,як і раніше,може втекти.
somilitark написав:А вот бытовой импорт умер,курс 26 сделал своё дело,так что тут вы не правы
Украинский рынок бытовой техники и электроники преподнес производителям и продавцам приятный сюрприз. В 2017 году операторы продали оборудования на 75,1 млрд грн, что на 27,9% больше по сравнению с предыдущим годом, говорится в отчете компании GfK Ukraine. "Никто не прогнозировал такой большой рост. Это стало сюрпризом", - рассказала LIGA.net коммерческий директор сети Фокстрот Татьяна Моисеенко. Эксперты рассчитывали на 10-15% рост продаж. Отрасли помогло развитие потребительского кредитования, а делать покупки подталкивал отложенный спрос и улучшение настроений покупателей.
Рост продаж зафиксирован практически во всех сегментах.
Скорее отбеливание имело место,доходы таможни тоже выросли,лучше пообщайтесь с теми кто связан с ширпотребом,такой задней части не было с 99-го,как думаете,почему кол-во заробитчан всё больше и больше? Наверное массы покидают клондайк от улучшения настроений и резкого роста оптимизма? Почему наличка больше сдаёт валюты чем покупает? Может чёрный\серый импорт ширпотреба навернулся медным тазиком???
А вот после Пасхи на МБ выйдут агросектор и не сливавшие "задёшево" металлурги и НБУ стойко станет на покупку,конечно сливать по 26.30...26.50 это даром,а вот диапазон 25.50-25.80 будет в самый раз,так что юрики,это те же олени,только с печатями)))