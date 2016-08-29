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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4764476547664767

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 750
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 750
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:12

  Сибарит написав:
  tea написав:Чи можливий цього року курс,нижче 25.50?Цілком можливий,бо поки що ми знижуємось,випереджаючи на три місяці минулорічний . графік.

1.Это если предположить, что форма графика повторит прошлогоднюю. Это нельзя считать аксиомой.
  tea написав:Чим нижче він даватиме опуститись курсу,тим менше викупить надлишків.Думаю,ні в кого немає сумнівів,що якщо надлишки є сьогодні,по курсу 26.04,то вони будуть і по курсу 25.ХХ.

2.С первым предложением согласен, а вот второе ему противоречит.
  tea написав:3.Поки що НБУ не знижує облікову ставку,а значить приток гарячих доларів,які підуть на купівлю ОГВЗ,не має зменшитись.

3.ОВГЗ становятся дороже из-за падения курса. Если инвесторы, кроме процентов, рассчитывали на сезонность курсовых колебаний, мероприятие может показаться им уже не столь заманчивым.

1.Звичайно,що один-в-один не повторить.Але станом на зара немає підстав казати,що курс не продовжить знижуватись.25.ХХ побачимо вже в квітні.
2.Ніяких протиріч не бачу.По курсу 26.ХХ НБУ викупить надлишків більше,аніж по 25.ХХ.
3.Тим не менше принаймні і в квітні можна буде входити в ОВДП.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:13

  tea написав:
  [quote="4340859:edgar_po написав:
  tea написав:2.Думаю,що починаючи з квітня ЗВР принаймні,не будуть знижуватись.Все залежить від НБУ.Чим нижче він даватиме опуститись курсу,тим менше викупить надлишків.Думаю,ні в кого немає сумнівів,що якщо надлишки є сьогодні,по курсу 26.04,то вони будуть і по курсу 25.ХХ.

До того ж, як відомо, в квітні Україна повинна віддати "лише" 0,38 млн. боргу, тому ЗВР не тільки не будуть знижуватися, а й зростуть.


Напишіть будь ласка за рахунок кого, буде ріст.
По моєму аналізу за цей місяць буде мінус 1,5 ярда по торгівлі (це при самому оптимістичному сценарію)! :shock: Чим будем це перекривать?


Торгівельний баланс в мінусі,проте загальний баланс поки що в плюсі.[/quote]

Не змішуйте будь ласка сметану і сироватку!
Наведіть загальний баланс без урахування "долярів" заробітчан.
(вони були і в 2010 і в 2013 - сильно це допомогло?)
w_bufett
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:17

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 6,65 коп., на торгах четверга укрепился на 19,66 коп., оказавшись на уровне 26,0665 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 05 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,25/26,27 UAH/USD виртуально, без сделок.

Рано, около 10.10, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене, упав до 26,13/26,16, однако, спустя 6 минут, нарастив «медвежий» тренд, оказался ужена цифре 26,08/26,11 UAH/USD под давлением жесткого доминирования продаж. Продолжая снижаться, доллар около 11.10 оказался на отметке 26,02/26,05 UAH/USD. Это значение встревожило регулятор, который тотчас анонсировал проведение валютного аукциона по выкупу с рынка излишков СКВ, не допуская чрезмерного укрепления нацвалюты. Объем мероприятия $50,0 млн., три конкурентные заявки надлежало успеть подать до 11.45 Киева. Мы уверены, что именно такого решения НБУ добивались завалившие рынок долларами экспортеры, памятуя о «симпатиях» регулятора к валюте США. В этом был нехитрый расчет держателей СКВ; они надеялись, что параметры аукциона окажутся более благоприятными, чем текущие цены рынка. Это предположение было подтверждено моментальной «заморозкой» снижения курса доллара после анонса НБУ на цифре 26,02/26,05 UAH/USD, а рынок перешел в режим ожидания результатов аукциона, сопровождаясь стабильностью долларовых цен.
К полудню стали известны первые цифры результатов аукциона: средневзвешенный курс составил 26,0488, цена отсечки – 26,050 UAH/USD. Рынок вяло отреагировал на первую порцию статистики, на копейку понизив менее значимые офера: 26,02/26,04 UAH/USD.
Вскоре регулятор поделился всеми подробности состоявшегося аукциона. Было подано заявок на сумму $110,20 млн., из которых НБУ удовлетворил $50,0 млн. Средневзвешенный курс аукциона составил 26,0488, минимальный – 26,0486, максимальный (цена отсечки) – 26,050 UAH/USD.

Межбанк отреагировал сводку символическим снижением цены до 26,01/26,04 UAH/USD, заставив заподозрить регулятор в пролонгации скупки «лишней» СКВ в «анонимном» режиме Matching.

Около 13.01 рынок ушел на обеденный перерыв, сопровождаясь приподнявшимися к уровню 26,02/26,04 UAH/USD ценами, подтвердив скупку долларов НБУ.

После 13.30 регулятор видимо покинул рынок. Во всяком случае, об этом дала понять упавшая в этот час цена СКВ до 26,00/26,03 UAH/USD, оставаясь действующей до 16.15 Киева на опустевшем межбанке .

На цифре 26,01/26,04 UAH/USD, немного отскочив по обеим позициям, финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.

Большинство сделок на межбанке 05 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0665 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,13% с 28,0672 UAH/USD до 26,0665 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 05 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.07 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 05 марта, сохранив «медвежий» тренд, заметно потерял в цене по следующим причинам.

Во-первых, к четвергу был сформирован изрядный объем предложения экспортной выручки, в составе которого были и отложенные с 30 марта-02 апреля офера СКВ, а также был более «свежий», от 04 апреля, приход валюты из-за рубежа.

Во-вторых, динамичное потепление заставило агросектор проводить масштабные, не считаясь с ценами, продажи СКВ ради гривни, на которую планировалась закупка расходных материалов на весенне-полевой сезон.

В-третьих, гривня была нужна бизнесу на текущие расходы и платежей в Казну.

В-четвертых, 05-го активность нерезидентов, скупавших СКВ накануне в рамках сезона репатриации дивидендов, была минимальной.

Тем временем рынок гривневого ресурса индицировал смену тренда, начав расширяться. Об этом дали понять выросшие с уровня 41 074,5 млн. грн. к отметке 45 049,3 млн. грн. остатки на транзитных и коррсчетах НБУ. Мы не исключаем, что там могли «засветиться» конвертированные в гривню СКВ-займы, взятые агросектором у «своих» банков.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 05 апреля заметно выросли,
имея для этого следующие основания.

Во-первых, на рынке нарастили свое присутствие экспортеры, продавая там обязательные 50% экспортной выручки.

Во-вторых, наверняка игроки в преддверии длинных выходных не стали откладывать валютные проекты на Страстную пятницу.

В-третьих, «медвежий» тренд рынка доллара углубился, что, как известно, увеличивает обороты.

В-четвертых, приняв участие в торгах, НБУ также нарастил ликвидность гривневой интервенцией.

Дата: 05 апреля 2018 г. 17.50

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 25,98/26,07 UAH/USD (с утра – 25,97/26,08 UAH/USD, к обеду - 25,95/26,05 UAH/USD)
€ – 31,95/32,20 UAH/EUR (с утра – 32,00/32,25 UAH/EUR, к обеду - 32,00/32,20 UAH/EUR)
RUB – 0,443/0,452 UAH/RUB (с утра - 0,445/0,455 UAH/RUB, к обеду - 0,445/0,455 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Это равновесие сохранялось до полудня, требуя поддержки дисконтированием действующей цены.

Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно понизились: 25,95/26,05 UAH/USD, евро – 32,00/32,20 UAH/EUR, рубль 0,445/0,455 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».

После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность спроса и оферов, причем для этого пришлось уже повышать действующие цены, отвечая некоторым изменениям в настроениях клиентов.

Итоговое равновесие спроса и предложение позволило сохранить обороты в оптовом сегменте рынка Днепра на «хорошем» уровне, заслужив «твердую четверку», и повторив показатели среды.


Дата: 05 апреля 2018 г. на 17.36
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,00-01/26,12-13 UAH/USD (с утра 25,95-26,00/26,08-10 UAH/USD, к полудню 25,95-98/26,03-07 UAH/USD)
€ 32,05/32,15 UAH/EUR (с утра 32,20/32,30 UAH/EUR, к полудню 32,05-10/32,25-35 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 апреля стартовали в условиях тишины по части реальных сделок. Клиентам не очень нравится высокая курсовая динамика.

До полудня столичный рынок пребывал в состоянии «догонялок» с настроениями клиентов.

К 11.47 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении тренда на снижение действующих цен. Процесс дисконтирования успевал за рынком, обеспечивая зыбкое равновесие спроса и предложения при низкой ликвидности сделок. Клиенты не любят изрядное курсовое движение. На момент на рынке Киева действовали цены: 25,95-98/26,03-07 UAH/USD, евро - 32,00/32,10 UAH/EUR.

После обеда, на киевском рынке сохранилась равновесная в целом торговля в паре доллар-гривня, которая ближе к закрытию поддерживалась повышением обеих позиций.

Обороты, заслужив по итогам четверга «тройку», констатировали незначительное ухудшение показателей предыдущей сессии.

Дата: 05 апреля 2018 г.

17.48 рынок Запорожья, опт:

$ - 25,95/26,05 UAH/USD (с утра - 25,95/26,08 UAH/USD, к полудню - 25,95/26,05 UAH/USD)
€ – 32,00/32,20 UAH/EUR (с утра – 31,95/32,30 UAH/EUR, к полудню - 32,00/32,25 UAH/EUR)
RUB – 0,447/0,452 UAH/RUB (с утра - 0,448/0,452 UAH/RUB, к полудню 0,443/0,451 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания «приноса».
На моменте спрос отсутствует.

В период до полудня настроение на рынке города не изменялось, способствуя лишь крайне незначительным переменам в ценах.

По состоянию на 11.41 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении и пролонгации обслуживания доминировавшего клиентского предложения СКВ. По этой причине на указанный час цены работавшихся в городе валют упали до 25,95/26,05 UAH/USD, евро - 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,443/0,451 UAH/RUB. Ликвидность «средняя».

После обеда на запорожском наличном рынке началось постепенное выравнивание спроса и предложения, сменяющее безоговорочное преобладание «приноса».

Крен рынка в сторону сбалансированности позволил не менять установившиеся к полудню цены.
Низкое значение курсов в паре доллар-гривня способствовало незначительному итоговому преобладанию спроса на форе равновесного в целом рынка.

По итогам дня обороты на рынке Запорожья, заслужив «четверку с плюсом», улучшили показатели предыдущей сессии.


Дата: 05 апреля 2018 г. на 17.23
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 25,96/26,10 UAH/USD (с утра - 26,01/26,15 UAH/USD, к полудню - 25,91/26,14 UAH/USD)
€ – 31,92/32,24 UAH/EUR (с утра – 31,99/32,30 UAH/EUR, к полудню - 31,86/32,24 UAH/EUR)
RUB 0,445/0,452 UAH/RUB (с утра - 0,448/0,453 UAH/RUB, к полудню - 0,444/0,452 UAH/RUB)

US

дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:17

  w_bufett написав:
  tea написав:Торгівельний баланс в мінусі,проте загальний баланс поки що в плюсі.

Наведіть загальний баланс без урахування "долярів" заробітчан.

А чому з загального балансу прибирати долари від заробітчан?Треба ж враховувати абсолютно всі фактори,щоб прийти до висновку - чому зара зміцнюється гривня.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:19

Re: Валютный рынок в контексте

  w_bufett написав:аналізу за цей місяць буде мінус 1,5 ярда по торгівлі

в березні, коли економіка тільки виходила з зимового "відпочинку" було плюс 300 млн., а в квітні за вашим аналізом мінус 1,5 млрд. Опалювальний сезон закінчився (газ треба менше закупати), світловий день зріс (електрики треба менше), почалися польові роботи (селянам треба гривневі ресурси), а у вас мінус 1,5 млрд. Звідки розрахунки? Покажіть кінцеві дані вашого аналізу.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:31

  w_bufett написав:
  edgar_po написав:
  tea написав:2.Думаю,що починаючи з квітня ЗВР принаймні,не будуть знижуватись.Все залежить від НБУ.Чим нижче він даватиме опуститись курсу,тим менше викупить надлишків.Думаю,ні в кого немає сумнівів,що якщо надлишки є сьогодні,по курсу 26.04,то вони будуть і по курсу 25.ХХ.

До того ж, як відомо, в квітні Україна повинна віддати "лише" 0,38 млн. боргу, тому ЗВР не тільки не будуть знижуватися, а й зростуть.


Напишіть будь ласка за рахунок кого, буде ріст.
По моєму аналізу за цей місяць буде мінус 1,5 ярда по торгівлі (це при самому оптимістичному сценарію)! :shock: Чим будем це перекривать?

кажуть пан Чай з друзями повернувся до України на Великдень, та привезли трошки готівки... Так що можливо і перекриють :D
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:40

  somilitark написав:А вот бытовой импорт умер,курс 26 сделал своё дело,так что тут вы не правы



Украинский рынок бытовой техники и электроники преподнес производителям и продавцам приятный сюрприз. В 2017 году операторы продали оборудования на 75,1 млрд грн, что на 27,9% больше по сравнению с предыдущим годом, говорится в отчете компании GfK Ukraine. "Никто не прогнозировал такой большой рост. Это стало сюрпризом", - рассказала LIGA.net коммерческий директор сети Фокстрот Татьяна Моисеенко. Эксперты рассчитывали на 10-15% рост продаж. Отрасли помогло развитие потребительского кредитования, а делать покупки подталкивал отложенный спрос и улучшение настроений покупателей.

Рост продаж зафиксирован практически во всех сегментах.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:41

  Перес де Куэльяр написав:
  tea написав:Привіт.Нікуди я не виїжджав.Чому Ви так вирішили?

Чому не зьявлялися на валютнiй гiлцi?

Привіт.
Тут постійно залишається мій заступник - "Помічник старшого помічника форума з питань ревальвації гривні". :mrgreen: Поки він недоступний до Пізнайкових рук - писатиме й далі.Але є ризик зникнення - як тільки Пізнайко закупить нову вакцину,то буде продовжувати лікування пацієнта.Як сподівається Пізнайко - до повного одужання.
Проте доки Пізнайко не поставить грати на всіх вікнах всіх поверхів диспансера,то пацієнт,як і раніше,може втекти. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:50

tea Привет! Рад Вас видеть в добром здравии! Где пропадали?
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:56

  trololo написав:
  somilitark написав:А вот бытовой импорт умер,курс 26 сделал своё дело,так что тут вы не правы



Украинский рынок бытовой техники и электроники преподнес производителям и продавцам приятный сюрприз. В 2017 году операторы продали оборудования на 75,1 млрд грн, что на 27,9% больше по сравнению с предыдущим годом, говорится в отчете компании GfK Ukraine. "Никто не прогнозировал такой большой рост. Это стало сюрпризом", - рассказала LIGA.net коммерческий директор сети Фокстрот Татьяна Моисеенко. Эксперты рассчитывали на 10-15% рост продаж. Отрасли помогло развитие потребительского кредитования, а делать покупки подталкивал отложенный спрос и улучшение настроений покупателей.

Рост продаж зафиксирован практически во всех сегментах.


Скорее отбеливание имело место,доходы таможни тоже выросли,лучше пообщайтесь с теми кто связан с ширпотребом,такой задней части не было с 99-го,как думаете,почему кол-во заробитчан всё больше и больше?
Наверное массы покидают клондайк от улучшения настроений и резкого роста оптимизма? Почему наличка больше сдаёт валюты чем покупает? Может чёрный\серый импорт ширпотреба навернулся медным тазиком???

А вот после Пасхи на МБ выйдут агросектор и не сливавшие "задёшево" металлурги и НБУ стойко станет на покупку,конечно сливать по 26.30...26.50 это даром,а вот диапазон 25.50-25.80 будет в самый раз,так что юрики,это те же олени,только с печатями))) :lol:
somilitark
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