Додано: Чет 05 кві, 2018 17:25

Почему, например, Вас, коллеги, не возмущает то, что на дворе 21 век, а у нас в стране нет механизмов фьючерсов и опционов?

Ведь при наличии оных, найдутся тысячи спекулянтов, готовых захеджировать Ваши валютные риски (опасения, страхи).

курс нерыночный.

Манипулируют. Разводят. Загоняют. НБУ - спекулянт.

Производство издыхает, его никто не развивает.

Завозить (вымывать валюту )становится выходом .

Импорт перекрывает экспорт.

Ключевым посылом в исходном посте была вот эта мысль:Может стоит сменить возмущения типа:четким и конкретным требованием к правительству:Может стребованиями нужно идти на Грушевского и Банковую?А не: "освободите Надю", "пустите назад Мишу", "легализуйте левые машины", "простите валютные кредиты", "снизьте цены на коммуналку" и пр.Это я к тому, что надо понять наконец чего мы хотим: курс 25,00 (30,00) или условия для нормального ведения бизнесса, где предприниматель думает о своем деле, а как обезопасить его от колебаний валютных курсов, думает уполномоченный финансист.Как Вы думаете: Аэробус, продавая свои машины за доллары, очень переживает сколько евро получит в момент оплаты? Там, на минуточку, горизонт исполнения контракта несколько лет. А изменением курса на 20% за год, никого не удивишь.С уважением