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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4765476647674768

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 750
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 750
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 17:01

Один важный нюанс: позавчера наличный рынок к вечеру пошел вниз. На следующий день откатился и безналичный доллар. Нынче наличка перед закрытием немного выросла. Логика дает основание ожидать пятничного если не отскока курса доллара на межбанке, то, во всяком случае, вхождения его в боковик.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 17:08

  tea написав:
  w_bufett написав:
  tea написав:Торгівельний баланс в мінусі,проте загальний баланс поки що в плюсі.

Наведіть загальний баланс без урахування "долярів" заробітчан.

А чому з загального балансу прибирати долари від заробітчан?Треба ж враховувати абсолютно всі фактори,щоб прийти до висновку - чому зара зміцнюється гривня.


Рембрандта на ветку, пусть пишет второй вариант полотна "Возвращение блудного сына". :D

Добрый день, рад видеть.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 17:19

  холява написав:...ИИИИ тут Хряп , Бух , Пук (выбрать понравившееся )
Стоп ср..ь на баке
липездричество (от слова липра )и т.д..?
НУ ?
Вы шо память потеряли ...ааа ?


Пізнайко в цьому повідомлення написав нецензурних слів більше,аніж за 40 років роботи в диспансері. :shock:
Пізнайко - навіщо Ви на дверях диспансера написали оголошення:"На честь Великодня у неділю зранку кожен пацієнт отримає по яйцю"? :shock:
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 17:25

Ув. холява
Ключевым посылом в исходном посте была вот эта мысль:
Почему, например, Вас, коллеги, не возмущает то, что на дворе 21 век, а у нас в стране нет механизмов фьючерсов и опционов?
Ведь при наличии оных, найдутся тысячи спекулянтов, готовых захеджировать Ваши валютные риски (опасения, страхи).

Может стоит сменить возмущения типа:
курс нерыночный.
Манипулируют. Разводят. Загоняют. НБУ - спекулянт.


Производство издыхает, его никто не развивает.
Завозить (вымывать валюту )становится выходом .
Импорт перекрывает экспорт.

четким и конкретным требованием к правительству:
Обеспечьте, наконец, страну функционалом хеджирования валютных рисков :?:

Может с подобными требованиями нужно идти на Грушевского и Банковую?

А не: "освободите Надю", "пустите назад Мишу", "легализуйте левые машины", "простите валютные кредиты", "снизьте цены на коммуналку" и пр.

Это я к тому, что надо понять наконец чего мы хотим: курс 25,00 (30,00) или условия для нормального ведения бизнесса, где предприниматель думает о своем деле, а как обезопасить его от колебаний валютных курсов, думает уполномоченный финансист.

Как Вы думаете: Аэробус, продавая свои машины за доллары, очень переживает сколько евро получит в момент оплаты? Там, на минуточку, горизонт исполнения контракта несколько лет. А изменением курса на 20% за год, никого не удивишь.

С уважением
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 17:47

Re: Валютный рынок в контексте

  vovan_prm написав:Может с подобными требованиями нужно идти на Грушевского и Банковую?

Поторопитесь, если я правильно понимаю эту новость,
скоро это будет сделать проблематично.
p.s. стаття 11, пункт 2 там теж цiкава, але то таке :wink:
bred
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 18:07

А физики в гривневые ОВГЗ идут хорошо.
Уже 886 млн.грн

За неделю +50 млн грн
За месяц +290 млн грн
За два месяца +586 млн
С начала года +704 млн грн

По-моему скорость притока ускоряется в начале года было всего на 182 млн , а сегодня уже 886 млн.

( данные только по гривневым ОВГЗ физ.лиц )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 18:08

Опана, чай вернулся
ДС мне друг, но истина дороже
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 18:16

  somilitark написав:Скорее отбеливание имело место,доходы таможни тоже выросли,лучше пообщайтесь с теми кто связан с ширпотребом,такой задней части не было с 99-го


да какое там отбеливание, у нас что, коррупцию на таможне резко победили? все нормально в потребительстком ритейле, умирают мамонты, типа точек на рынках и мелкие магазы. онлайн-продавцы, сумевшие раскрутиться, чухают себя хорошо. много народу заказывает барахлишко за бугром самостоятельно, много мелких перепродаванов из дому, конечно они отжимают рынок у тех, кто платит за аренду точки + зп продавану.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 18:18

  tea написав:
  Долярчик написав:....ооооооо, і Чай на Великдень повернувся на рідну землю!
Привіт, Чай! - як там пшехи/німці/чехи/румуни? (потрібне підкресліть) ::

Привіт.Нікуди я не виїжджав.Чому Ви так вирішили?

1) тут пів форума "ворожили на кавовій гущі і по голках на сосні", і дійшли висновку/згоди, що Ви, таки поїхали за "довгим" злотим, чи євро! :wink: (ще й так "невзнаЧай", появились перед Великоднем!) :wink:
2) були б Ви на нашій Ненці, то як тут один писав: "зараз є інет у кожному смартфоні!", і як би там не були б "зайняті", раз, чи два в тиждень - можна щось тут та й черканути! :wink:
(а от за кордоном, частішше інету, або немає у вільному доступі, або дорогий!.......хоч можна знайти в якусь пристойну кафешку з фай-фаєм і щось, та й черканути! :D)

... то ж, привідкрийте нам, хоч трішечки завісу? :roll:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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