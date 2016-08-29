Один важный нюанс: позавчера наличный рынок к вечеру пошел вниз. На следующий день откатился и безналичный доллар. Нынче наличка перед закрытием немного выросла. Логика дает основание ожидать пятничного если не отскока курса доллара на межбанке, то, во всяком случае, вхождения его в боковик.
холява написав:...ИИИИ тут Хряп , Бух , Пук (выбрать понравившееся ) Стоп ср..ь на баке липездричество (от слова липра )и т.д..? НУ ? Вы шо память потеряли ...ааа ?
Пізнайко в цьому повідомлення написав нецензурних слів більше,аніж за 40 років роботи в диспансері. Пізнайко - навіщо Ви на дверях диспансера написали оголошення:"На честь Великодня у неділю зранку кожен пацієнт отримає по яйцю"?
Ув. холява Ключевым посылом в исходном посте была вот эта мысль:
Почему, например, Вас, коллеги, не возмущает то, что на дворе 21 век, а у нас в стране нет механизмов фьючерсов и опционов? Ведь при наличии оных, найдутся тысячи спекулянтов, готовых захеджировать Ваши валютные риски (опасения, страхи).
Может стоит сменить возмущения типа:
курс нерыночный. Манипулируют. Разводят. Загоняют. НБУ - спекулянт.
Производство издыхает, его никто не развивает. Завозить (вымывать валюту )становится выходом . Импорт перекрывает экспорт.
четким и конкретным требованием к правительству: Обеспечьте, наконец, страну функционалом хеджирования валютных рисков
Может с подобными требованиями нужно идти на Грушевского и Банковую?
А не: "освободите Надю", "пустите назад Мишу", "легализуйте левые машины", "простите валютные кредиты", "снизьте цены на коммуналку" и пр.
Это я к тому, что надо понять наконец чего мы хотим: курс 25,00 (30,00) или условия для нормального ведения бизнесса, где предприниматель думает о своем деле, а как обезопасить его от колебаний валютных курсов, думает уполномоченный финансист.
Как Вы думаете: Аэробус, продавая свои машины за доллары, очень переживает сколько евро получит в момент оплаты? Там, на минуточку, горизонт исполнения контракта несколько лет. А изменением курса на 20% за год, никого не удивишь.
С уважением
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val
somilitark написав:Скорее отбеливание имело место,доходы таможни тоже выросли,лучше пообщайтесь с теми кто связан с ширпотребом,такой задней части не было с 99-го
да какое там отбеливание, у нас что, коррупцию на таможне резко победили? все нормально в потребительстком ритейле, умирают мамонты, типа точек на рынках и мелкие магазы. онлайн-продавцы, сумевшие раскрутиться, чухают себя хорошо. много народу заказывает барахлишко за бугром самостоятельно, много мелких перепродаванов из дому, конечно они отжимают рынок у тех, кто платит за аренду точки + зп продавану.
Долярчик написав:....ооооооо, і Чай на Великдень повернувся на рідну землю! Привіт, Чай! - як там пшехи/німці/чехи/румуни? (потрібне підкресліть) ::
Привіт.Нікуди я не виїжджав.Чому Ви так вирішили?
1) тут пів форума "ворожили на кавовій гущі і по голках на сосні", і дійшли висновку/згоди, що Ви, таки поїхали за "довгим" злотим, чи євро! (ще й так "невзнаЧай", появились перед Великоднем!) 2) були б Ви на нашій Ненці, то як тут один писав: "зараз є інет у кожному смартфоні!", і як би там не були б "зайняті", раз, чи два в тиждень - можна щось тут та й черканути! (а от за кордоном, частішше інету, або немає у вільному доступі, або дорогий!.......хоч можна знайти в якусь пристойну кафешку з фай-фаєм і щось, та й черканути! )