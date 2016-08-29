дядя Caша написав:Один важный нюанс: позавчера наличный рынок к вечеру пошел вниз. На следующий день откатился и безналичный доллар. Нынче наличка перед закрытием немного выросла. Логика дает основание ожидать пятничного если не отскока курса доллара на межбанке, то, во всяком случае, вхождения его в боковик.
US
ДС ,если подходить психологически к наличному рынку ,то на рост сильно не настроен ЧР ,лишая себя возможности откупить дешевле до выходных.Попытки Киева качнуть вверх сегодня с обеда , думаю будут безуспешны ,когда по другим городам идет слив доллара и курс приема падает от приноса. Допустим, завтра межбанк отростет ,добавилась гривневая ликвидность,то наличка среагировать полноценно сможет с понедельника или вторника,хотя сам думаю ,что стоило бы безналичному в пятницу нырнуть под 26 и НБУ выкупить лишнее предложение доллара,ЧР уйдет уверенно на 25.8-9 и оттуда уже отскок вверх на 26.3
Спасибо за коммент. Выше (Валютный рынок в контексте) я предполагал, что безнал в отличие от "налички", имеет шансы на "боковик" и падение оборотов. А "наличка" на выросшем "приносе", вероятнее, возобновит коррецию 06-го.
дядя Caша Если даже предположить, все таки рост доллара на пятничном межбанке,и на сколько будет рост?,это главное, то некоторые игроки налички захотят в субботу тоже откупить пока еще по низкому курсу 26.00-02-05 на ЧР,в надежде на отскок и рост доллара,чтобы не бегать в понедельник-вторник,в случае провала дальше безналичного на межбанке,следующая неделя ,то к точке 26 мы все равно вернемся.Такой ,почти безубыточный маневр.
холява написав:...ИИИИ тут Хряп , Бух , Пук (выбрать понравившееся ) Стоп ср..ь на баке липездричество (от слова липра )и т.д..? НУ ? Вы шо память потеряли ...ааа ?
Пізнайко в цьому повідомлення написав нецензурних слів більше,аніж за 40 років роботи в диспансері. Пізнайко - навіщо Ви на дверях диспансера написали оголошення:"На честь Великодня у неділю зранку кожен пацієнт отримає по яйцю"?
Привет Чай . Ну нет тут плохих слов , их выдумывают люди которые их знают.
Мне нравится когда Вы НЕ фантазируете. Например ," я никуда не девался ,и был в стране . С чего Вы взяли , что я куда то уезжал ?" С Вашим то состоянием " брехательной железы "....и щедрым лицом .... Ахтырку спасать приехали от наводнения ?
Так как людей ,желающих обогатиться , значительно больше чем буйных, приходится заботится о сохранности ценностей первых и вторых этажей.(особенно первых , там комиссии по оружию и правам ) В неврологии вообще свободные отношения ,и очень многие ,симулирующие заболевание, с удовольствием пользуются свободным посещением .(решеток нет ) (оба пола) По приглашению старых и добрых коллег с удовольствием иногда посещаю измученных реформой. Цель , спросите Вы , ...послушать голоса из розетки ...)))) А вообще рад видеть и читать