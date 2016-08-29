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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4766476747684769

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 750
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 750
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 19:04

  Перес де Куэльяр написав:
  дядя Caша написав:Один важный нюанс: позавчера наличный рынок к вечеру пошел вниз. На следующий день откатился и безналичный доллар. Нынче наличка перед закрытием немного выросла. Логика дает основание ожидать пятничного если не отскока курса доллара на межбанке, то, во всяком случае, вхождения его в боковик.

US
ДС ,если подходить психологически к наличному рынку ,то на рост сильно не настроен ЧР ,лишая себя возможности откупить дешевле до выходных.Попытки Киева качнуть вверх сегодня с обеда , думаю будут безуспешны ,когда по другим городам идет слив доллара и курс приема падает от приноса. Допустим, завтра межбанк отростет ,добавилась гривневая ликвидность,то наличка среагировать полноценно сможет с понедельника или вторника,хотя сам думаю ,что стоило бы безналичному в пятницу нырнуть под 26 и НБУ выкупить лишнее предложение доллара,ЧР уйдет уверенно на 25.8-9 и оттуда уже отскок вверх на 26.3


Спасибо за коммент. Выше (Валютный рынок в контексте) я предполагал, что безнал в отличие от "налички", имеет шансы на "боковик" и падение оборотов. А "наличка" на выросшем "приносе", вероятнее, возобновит коррецию 06-го.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 19:21

дядя Caша Если даже предположить, все таки рост доллара на пятничном межбанке,и на сколько будет рост?,это главное, то некоторые игроки налички захотят в субботу тоже откупить пока еще по низкому курсу 26.00-02-05 на ЧР,в надежде на отскок и рост доллара,чтобы не бегать в понедельник-вторник,в случае провала дальше безналичного на межбанке,следующая неделя ,то к точке 26 мы все равно вернемся.Такой ,почти безубыточный маневр.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 19:25

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:сам думаю ,что стоило бы безналичному в пятницу нырнуть под 26 и НБУ выкупить лишнее предложение доллара,ЧР уйдет уверенно на 25.8-9 и оттуда уже отскок вверх на 26.3

...отако, почитаєш таке.... і вже не хочеться завтра зранку бігти в обмінку, а хоч, як мінімум, зачекати до вечора! :roll: :?:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 19:58

  tea написав:
  холява написав:...ИИИИ тут Хряп , Бух , Пук (выбрать понравившееся )
Стоп ср..ь на баке
липездричество (от слова липра )и т.д..?
НУ ?
Вы шо память потеряли ...ааа ?


Пізнайко в цьому повідомлення написав нецензурних слів більше,аніж за 40 років роботи в диспансері. :shock:
Пізнайко - навіщо Ви на дверях диспансера написали оголошення:"На честь Великодня у неділю зранку кожен пацієнт отримає по яйцю"? :shock:


Привет Чай .
Ну нет тут плохих слов , их выдумывают люди которые их знают.

Мне нравится когда Вы НЕ фантазируете.
Например ," я никуда не девался ,и был в стране .
С чего Вы взяли , что я куда то уезжал ?"
С Вашим то состоянием " брехательной железы "....и щедрым лицом ....
Ахтырку спасать приехали от наводнения ?

Так как людей ,желающих обогатиться , значительно больше чем буйных, приходится заботится о сохранности ценностей первых и вторых этажей.(особенно первых , там комиссии по оружию и правам )
В неврологии вообще свободные отношения ,и очень многие ,симулирующие заболевание, с удовольствием пользуются свободным посещением .(решеток нет )
(оба пола)
По приглашению старых и добрых коллег с удовольствием иногда посещаю измученных реформой.
Цель , спросите Вы , ...послушать голоса из розетки ...))))
А вообще рад видеть и читать
холява
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  #<1 ... 4766476747684769
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