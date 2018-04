Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютный рынок в контексте Валютный рынок в контексте + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4766476747684769 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 750 1. Нет сбережений в валюте 10% 78 2. до 20% 6% 44 3. от 20% до 50% 7% 54 4. от 50% до 75% 13% 100 5. более 75% 63% 474 Всього голосів : 750 Додано: Чет 05 кві, 2018 19:04 Перес де Куэльяр написав: дядя Caша написав: Один важный нюанс: позавчера наличный рынок к вечеру пошел вниз. На следующий день откатился и безналичный доллар. Нынче наличка перед закрытием немного выросла. Логика дает основание ожидать пятничного если не отскока курса доллара на межбанке, то, во всяком случае, вхождения его в боковик.



US ДС ,если подходить психологически к наличному рынку ,то на рост сильно не настроен ЧР ,лишая себя возможности откупить дешевле до выходных.Попытки Киева качнуть вверх сегодня с обеда , думаю будут безуспешны ,когда по другим городам идет слив доллара и курс приема падает от приноса. Допустим, завтра межбанк отростет ,добавилась гривневая ликвидность,то наличка среагировать полноценно сможет с понедельника или вторника,хотя сам думаю ,что стоило бы безналичному в пятницу нырнуть под 26 и НБУ выкупить лишнее предложение доллара,ЧР уйдет уверенно на 25.8-9 и оттуда уже отскок вверх на 26.3 ДС ,если подходить психологически к наличному рынку ,то на рост сильно не настроен ЧР ,лишая себя возможности откупить дешевле до выходных.Попытки Киева качнуть вверх сегодня с обеда , думаю будут безуспешны ,когда по другим городам идет слив доллара и курс приема падает от приноса. Допустим, завтра межбанк отростет ,добавилась гривневая ликвидность,то наличка среагировать полноценно сможет с понедельника или вторника,хотя сам думаю ,что стоило бы безналичному в пятницу нырнуть под 26 и НБУ выкупить лишнее предложение доллара,ЧР уйдет уверенно на 25.8-9 и оттуда уже отскок вверх на 26.3







US Спасибо за коммент. Выше ( Валютный рынок в контексте ) я предполагал, что безнал в отличие от "налички", имеет шансы на "боковик" и падение оборотов. А "наличка" на выросшем "приносе", вероятнее, возобновит коррецию 06-го.US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 62954 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3768 раз. Подякували: 7144 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 кві, 2018 19:21 дядя Caша Если даже предположить, все таки рост доллара на пятничном межбанке,и на сколько будет рост?,это главное, то некоторые игроки налички захотят в субботу тоже откупить пока еще по низкому курсу 26.00-02-05 на ЧР,в надежде на отскок и рост доллара,чтобы не бегать в понедельник-вторник,в случае провала дальше безналичного на межбанке,следующая неделя ,то к точке 26 мы все равно вернемся.Такой ,почти безубыточный маневр. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 1138 З нами з: 06.01.17 Подякував: 308 раз. Подякували: 339 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 кві, 2018 19:25 Re: Валютный рынок в контексте Перес де Куэльяр написав: сам думаю ,что стоило бы безналичному в пятницу нырнуть под 26 и НБУ выкупить лишнее предложение доллара,ЧР уйдет уверенно на 25.8-9 и оттуда уже отскок вверх на 26.3 сам думаю ,что стоило бы безналичному в пятницу нырнуть под 26 и НБУ выкупить лишнее предложение доллара,ЧР уйдет уверенно на 25.8-9 и оттуда уже отскок вверх на 26.3

...отако, почитаєш таке.... і вже не хочеться завтра зранку бігти в обмінку, а хоч, як мінімум, зачекати до вечора! ...отако, почитаєш таке.... і вже не хочеться завтра зранку бігти в обмінку, а хоч, як мінімум, зачекати до вечора!

https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 ...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного..... Долярчик

Повідомлень: 3796 З нами з: 19.10.15 Подякував: 96 раз. Подякували: 151 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 кві, 2018 19:58 tea написав: холява написав: ...ИИИИ тут Хряп , Бух , Пук (выбрать понравившееся )

Стоп ср..ь на баке

липездричество (от слова липра )и т.д..?

НУ ?

Вы шо память потеряли ...ааа ? ...ИИИИ тут Хряп , Бух , Пук (выбрать понравившееся )Стоп ср..ь на бакелипездричество (от слова липра )и т.д..?НУ ?Вы шо память потеряли ...ааа ?



Пізнайко в цьому повідомлення написав нецензурних слів більше,аніж за 40 років роботи в диспансері.

Пізнайко - навіщо Ви на дверях диспансера написали оголошення:"На честь Великодня у неділю зранку кожен пацієнт отримає по яйцю"? Пізнайко в цьому повідомлення написав нецензурних слів більше,аніж за 40 років роботи в диспансері.Пізнайко - навіщо Ви на дверях диспансера написали оголошення:"На честь Великодня у неділю зранку кожен пацієнт отримає по яйцю"?



Привет Чай .

Ну нет тут плохих слов , их выдумывают люди которые их знают.



Мне нравится когда Вы НЕ фантазируете.

Например ," я никуда не девался ,и был в стране .

С чего Вы взяли , что я куда то уезжал ?"

С Вашим то состоянием " брехательной железы "....и щедрым лицом ....

Ахтырку спасать приехали от наводнения ?



Так как людей ,желающих обогатиться , значительно больше чем буйных, приходится заботится о сохранности ценностей первых и вторых этажей.(особенно первых , там комиссии по оружию и правам )

В неврологии вообще свободные отношения ,и очень многие ,симулирующие заболевание, с удовольствием пользуются свободным посещением .(решеток нет )

(оба пола)

По приглашению старых и добрых коллег с удовольствием иногда посещаю измученных реформой.

Цель , спросите Вы , ...послушать голоса из розетки ...))))

А вообще рад видеть и читать Привет Чай .Ну нет тут плохих слов , их выдумывают люди которые их знают.Мне нравится когда Вы НЕ фантазируете.Например ," я никуда не девался ,и был в стране .С чего Вы взяли , что я куда то уезжал ?"С Вашим то состоянием " брехательной железы "....и щедрым лицом ....Ахтырку спасать приехали от наводнения ?Так как людей ,желающих обогатиться , значительно больше чем буйных, приходится заботится о сохранности ценностей первых и вторых этажей.(особенно первых , там комиссии по оружию и правам )В неврологии вообще свободные отношения ,и очень многие ,симулирующие заболевание, с удовольствием пользуются свободным посещением .(решеток нет )(оба пола)По приглашению старых и добрых коллег с удовольствием иногда посещаю измученных реформой.Цель , спросите Вы , ...послушать голоса из розетки ...))))А вообще рад видеть и читать холява 2 Повідомлень: 1766 З нами з: 27.09.12 Подякував: 1278 раз. Подякували: 1222 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 кві, 2018 20:29 ребе Нок написав: Опана, чай вернулся Опана, чай вернулся

....ну, під цю картину, краще підходив би підпис: "Лібо на пенсії, Лібо на дачі!" ....ну, під цю картину, краще підходив би підпис: "Лібо на пенсії, Лібо на дачі!"

https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 ...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного..... Долярчик

Повідомлень: 3796 З нами з: 19.10.15 Подякував: 96 раз. Подякували: 151 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 кві, 2018 20:36



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся в среду относительно доллара на 6,65 коп., на торгах четверга укрепился на 19,66 коп., оказавшись на уровне 26,0665 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 05 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,25/26,27 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рано, около 10.10, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене, упав до 26,13/26,16, однако, спустя 6 минут, нарастив «медвежий» тренд, оказался ужена цифре 26,08/26,11 UAH/USD под давлением жесткого доминирования продаж. Продолжая снижаться, доллар около 11.10 оказался на отметке 26,02/26,05 UAH/USD. Это значение встревожило регулятор, который тотчас анонсировал проведение валютного аукциона по выкупу с рынка излишков СКВ, не допуская чрезмерного укрепления нацвалюты. Объем мероприятия $50,0 млн., три конкурентные заявки надлежало успеть подать до 11.45 Киева. Мы уверены, что именно такого решения НБУ добивались завалившие рынок долларами экспортеры, памятуя о «симпатиях» регулятора к валюте США. В этом был нехитрый расчет держателей СКВ; они надеялись, что параметры аукциона окажутся более благоприятными, чем текущие цены рынка. Это предположение было подтверждено моментальной «заморозкой» снижения курса доллара после анонса НБУ на цифре 26,02/26,05 UAH/USD, а рынок перешел в режим ожидания результатов аукциона, сопровождаясь стабильностью долларовых цен.

К полудню стали известны первые цифры результатов аукциона: средневзвешенный курс составил 26,0488, цена отсечки – 26,050 UAH/USD. Рынок вяло отреагировал на первую порцию статистики, на копейку понизив менее значимые офера: 26,02/26,04 UAH/USD.

Вскоре регулятор поделился всеми подробности состоявшегося аукциона. Было подано заявок на сумму $110,20 млн., из которых НБУ удовлетворил $50,0 млн. Средневзвешенный курс аукциона составил 26,0488, минимальный – 26,0486, максимальный (цена отсечки) – 26,050 UAH/USD.



Межбанк отреагировал сводку символическим снижением цены до 26,01/26,04 UAH/USD, заставив заподозрить регулятор в пролонгации скупки «лишней» СКВ в «анонимном» режиме Matching.



Около 13.01 рынок ушел на обеденный перерыв, сопровождаясь приподнявшимися к уровню 26,02/26,04 UAH/USD ценами, подтвердив скупку долларов НБУ.



После 13.30 регулятор видимо покинул рынок. Во всяком случае, об этом дала понять упавшая в этот час цена СКВ до 26,00/26,03 UAH/USD, оставаясь действующей до 16.15 Киева на опустевшем МЕЖБАНКЕ .



На цифре 26,01/26,04 UAH/USD, немного отскочив по обеим позициям, финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в этот четверг.



Большинство сделок на межбанке 05 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0665 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 7,13% с 28,0672 UAH/USD до 26,0665 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 05 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.07 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 05 апреля, сохранив «медвежий» тренд, заметно потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, к четвергу был сформирован изрядный объем предложения экспортной выручки, в составе которого были и отложенные с 30 марта-02 апреля офера СКВ, а также был более «свежий», от 04 апреля, приход валюты из-за рубежа.



Во-вторых, динамичное потепление заставило агросектор проводить масштабные, не считаясь с ценами, продажи СКВ ради гривни, на которую планировалась закупка расходных материалов на весенне-полевой сезон.



В-третьих, гривня была нужна бизнесу на текущие расходы и платежей в Казну.



В-четвертых, 05-го активность нерезидентов, скупавших СКВ накануне в рамках сезона репатриации дивидендов, была минимальной.



Тем временем рынок гривневого ресурса индицировал смену тренда, начав расширяться. Об этом дали понять выросшие с уровня 41 074,5 млн. грн. к отметке 45 049,3 млн. грн. остатки на транзитных и коррсчетах НБУ. Мы не исключаем, что там могли «засветиться» конвертированные в гривню СКВ-займы, взятые агросектором у «своих» банков.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 05 апреля заметно выросли,

имея для этого следующие основания.



Во-первых, на рынке нарастили свое присутствие экспортеры, продавая там обязательные 50% экспортной выручки.



Во-вторых, наверняка игроки в преддверии длинных выходных не стали откладывать валютные проекты на Страстную пятницу.



В-третьих, «медвежий» тренд рынка доллара углубился, что, как известно, увеличивает обороты.



В-четвертых, приняв участие в торгах, НБУ также нарастил ликвидность гривневой интервенцией.











Торги 05 апреля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику, которая заключалась в дополуденном, весьма сдержанном снижении действующих цен, которое после обеда сменилось относительной стабильностью и небезуспешными попытками отскока.

Подобная сдержанность буквально «резала глаз» на фоне обвального падения курса безналичного «американца», несмотря на масштабный выкуп «лишнего» доллара с межбанка регулятором в разных технологиях.



При этом нельзя не отметить, что курсовую динамику наличного рынка «диктовали» клиенты, дилеры «отвечали» на запросы клиентуры ревизиями действующих цен, стараясь при этом, чтобы рынок оставался сбалансированным.



Заметим, что дилеры Запорожья, которые во второй половине четверга «побоялись» приподнять действующие цены, несмотря на очевидные перемены в настроениях клиентов, вместо итогового «полновесного» баланса спрос/предложение получили некоторое преобладание спроса и лишь по счастливой случайности, итоговая ликвидность не понесла потери.



Полагаю, главным источником внутридневной курсовой «сдержанности» на «неформальном рынке наличных стали обоснованные опасения дилеров, что чрезмерная курсовая динамика, которая, как известно, «не нравится» клиентам, может повредить обороты.



В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо выросла на 1,0-5,0 коп. (Киев, Днепр), либо потеряла 5,0 коп. (Запорожье, Одесса, Харьков). Предложение 05-го понизилось на 1,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» упали на 7,0-9,0 коп., офера потеряли 7,0-10,0 коп.



Стало быть, наличный рынок менее заметными в течение дня и по сравнению с предыдущей сессией курсовыми изменениями, чем «зеленый» безнал, продемонстрировал «самостоятельность», подтвердив при этом наличие некоторых значительных отличий в курсо- и трендоформирующих факторов, усугубленных значительной зарегулированностью валютного межбанка по сравнению с «наличкой».



При этом, повторимся, наличный рынок проявляет более высокую чувствительность к переменам в настроениях, опережая в этом смысле межбанк, зачастую задавая тренд на «официальном» валютном межбанке.



Немного отклоняясь от «генеральной линии» обзора, заметим, что пятничная, 06 апреля, сессия валютного межбанка может оправдать или опровергнуть «заявку» наличного «неформального» рынка на попытку вхождения в полосу относительной стабильности или «боковик».



Остается добавить, что по итогам торгов четверга наличные «неформальные» рынки большинства вышеперечисленных городов констатировали равновесие покупок и продаж, обеспечившее сохранение оборотов на уровне предыдущей сессии. Исключение составили Запорожье, где итоговый незначительный «перекос» местного рынка в сторону спроса, не привел к потерям в ликвидности, а также рынок столицы, итоговый баланс которого не уберег тамошнюю ликвидность от незначительных потерь.



Впрочем, по порядку.



Торги 05 апреля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 25,98/26,07 UAH/USD, евро – 31,95/32,20 UAH/EUR, рубль – 0,443/0,452 UAH/RUB.



Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Это равновесие сохранялось до полудня, нуждаясь в поддержке дисконтированием действующей цены.



Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно понизились: 25,95/26,05 UAH/USD, евро – 32,00/32,20 UAH/EUR, рубль 0,445/0,455 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».



После обеда на мелкооптовом рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность спроса и оферов, причем для этого пришлось уже повышать действующие цены, отвечая некоторым изменениям в настроениях клиентов.



Итоговое равновесие спроса и предложение позволило сохранить обороты в розничном сегменте рынка Днепра на «очень хорошем» уровне, заслужив «четверку с плюсом», и повторив показатели предыдущей сессии.



В течение четверга биды наличного «неформального» наличного розничного доллара прибавили 1,0 коп, предложение понесло такие же мизерные потери.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре упали на 7,0—9,0 коп., офера потеряли 6,0-8,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 25,98/26,07 UAH/USD.



К полудню на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно понизились: 25,95/26,05 UAH/USD, евро – 32,00/32,20 UAH/EUR, рубль 0,445/0,455 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».



После обеда на оптовом рынке Днепра удалось сберечь сбалансированность, для чего пришлось немного поднять действующие цены.



Итоговое равновесие спроса и предложение способствовало сохранению ликвидности торгов оптовыми количествами СКВ на «хорошем» уровне – по итогам дня оптовики поставили себе «твердую четверку», констатировав повторение показателей среды.



На протяжении 05 апреля биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 1,0 коп., офера стали ниже на столько же.



По сравнению с закрытием 04 апреля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 7,0-9,0 коп., офера потеряли 6,0-8,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 05 апреля уровнями 31,95/32,20 UAH/EUR, констатировав в течение четверга пятикопеечные потери бидов и оферов.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре упали на 20,0 коп., позиция «предложение» стала ниже на 13,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 05 апреля, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, в которой до полудня требовалось очень аккуратное дисконтирование действующих цен, а после обеда столь же «тонкое» повышение курсов ради сохранения баланса спрос/предложение, гарантировавшего бонусы в итоговой ликвидности.



Поэтому в подобной обстановке нашим дилерам было некогда реагировать на «очень нервное», изобиловавшее провалами и отскоками (как и полагается на европейской сессии форекса) падение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, стартовавшее около 12.15 и затянувшееся до 18.00 Киева.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2275 к отметке $1,2230, констатировав внутридневное его снижение на 45 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка адекватно отнеслись к этой коррекции, учтя при этом мизерную прибавку более значимых бидов наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 05 апреля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2280, пара евро-доллар до 07.30 Киева не покидала ближайшие «окрестности» этой цифры, инициировав с указанного часа первую попытку снижения, которая, уронив пару в локальную «яму» ($1,2258 около 10.00) исчерпалось, позволив евро уже к 12.20 вернуться на цифру $1,2280.

Вторая попытка коррекции пары евродоллар оказалась более основательной и проходила в рамках «технологии» «курсовой пилы», изобилуя многочисленными провалами и отскоками. Несмотря на эти отскоки, пара по состоянию на 18.00 Киева оказалась в районе $1,2230.

В дальнейшем, немного приподнявшись, пара до 21.15 Киева не покидала диапазон $1,2225-1,2240….



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара растет, поскольку США выражают готовность договориться с Китаем по вопросам пошлин. Статистика почти не оказала влияние на ход торгов; все внимание направлено на публикацию пятничного отчета по рынку труда.



Курс доллара США растет по отношению к ведущим мировым валютам на фоне ослаблении опасений по поводу торговой войны между США и Китаем.



Евро торгуется к 16.45 Киева в районе $1,2256 против $1,2278 на закрытие прошлой сессии.



Курс доллара к иене находится на уровне ¥107,07 против ¥106,78 иены в среду.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) прибавляет 0m31%, до 90.37 пункта.



Снижаются также котировки таких защитных активов, как золото и серебро.





Накануне ведущий экономический советник президента Дональда Трампа Ларри Кадлоу неожиданно заявил, что планируемое повышение пошлин на импорт китайских товаров может и не вступить в силу, если Китай пойдет на уступки и выполнит предъявляемые ему требования. Пекин ранее также давал понять, что готов к переговорам со Штатами по вопросу пошлин. В итоге, утром в четверг состоялась официальная встреча посла КНР в США Цуй Тянькая и и.о. госсекретаря США Джона Салливана. Как сообщили в госдепартаменте США, стороны договорились «оставаться в тесном контакте по ... двусторонним, региональным и мировым вопросам, представляющим взаимный интерес».



Однако это не помешало Китаю обратиться за защитой прав в ВТО в связи с введением США ввозных пошлин на алюминий и сталь, официально инициировав процедуру разбирательства споров. В торговом ведомстве Китая подчеркнули, что США, с одной стороны, избирательно исключили от обложения этой пошлиной часть стран и регионов, а с другой - ввели их в отношении части членов ВТО, в том числе и Китая, что можно расценивать как дискриминацию. «Подобные действия США серьезно нарушают принцип недискриминации механизма многосторонней торговли, нарушают взятые перед ВТО обязательства по снижению таможенных тарифов, а также наносят ущерб законным интересам Китая как члена ВТО», — сказано в заявлении китайского министерства. Китай заявил при обращении в ВТО, что американская сторона отказывается проводить переговоры о компенсациях, поэтому он вынужден инициировать процедуру решения споров.



Примирительный характер комментариев сторон, а также вышеупомянутая встреча разрядили напряженность, что оказывает поддержку доллару и рисковым активам, в частности акциям, пояснили аналитики. В целом же, как отмечают опрошенные агентством Рейтер эксперты, валютный рынок теперь относительно спокойно реагирует на новости, касающиеся торгового спора Китая и США, в ожидании дальнейшего развития событий и в виду возможности урегулирования ситуации.



«Валютный рынок взял на себя роль стороннего наблюдателя», — говорит аналитик ING Вирадж Патель. — Торговой войне ... нужно будет набрать обороты, чтобы валютные трейдеры обеспокоились».

«Рынки 04-го были поглощены страхом перед введением пошлин, сегодня же инвесторы стремятся найти положительные стороны, увидев, что несколько высокопоставленных чиновников США настроены на примирение», — говорит аналитик IG Крис Бошам.



Напомним, США ранее ввели импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно, сославшись на защиту национальных интересов. Пошлины могут действовать в течение долгого времени. При этом для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил введение пошлин до 1 мая.



В дальнейшем США опубликовали список из 1.3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.



В ответ Китай принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США. Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении пошлин на китайские товары.



Вышедшая в четверг американская статистика не оказала заметного влияния на доллар.



Данные, в частности, показали, что дефицит внешней торговли США в феврале расширился. Минторговли США сообщило о росте отрицательного сальдо на 1.6% по сравнению с январем до $57,6 млрд. (с учетом фактора сезонности). Как импорт, так и экспорт выросли на 1,7% по сравнению с январем. Экономисты ожидали, что дефицит составит $57 млрд. Рост дефицита внешней торговли за январь и февраль по сравнению с тем же периодом 2017 года составил 22,7%.



Как сообщило Минтруда США, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе 25-31 марта выросло на 24 000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 242 000. Экономисты ожидали рост показателя на 225 000. Заявки остаются около самых низких уровней с 1970-х годов. Они удерживаются ниже отметки 300 000 в течение 161 недели подряд, и это самая длительная серия с 1967 года.



В среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила, что рост рабочих мест в частных компаниях США в марте составил 241 тысячу. Официальный отчет о росте рабочих мест в США (NFP) выйдет в пятницу и может помочь определить следующее направление движения валют, говорят эксперты. Согласно среднему прогнозу аналитиков, количество рабочих мест в экономике выросло на 175 тысяч после повышения на 313 тысяч в феврале, при этом уровень безработицы опустился до 4% с 4,1%.



Таким образом, пара евро-доллар продолжает снижение, хотя и очень ограниченным темпом.



Во вторник новый локальный минимум поставлен на отметке $1,2220. Тем самым пара приблизилась к нижней границе диапазона $1,2150-1,2550.



Мы полагаем, что в районе $1,2180/1,2190 можно рассматривать покупки пары, поскольку отметку $1,2150 цена может и не достичь.



В последние недели цена не доходит до важных уровней, или, при пробитии уровней, наоборот, ограничивается лишь легким заходом за уровень, как было в последний раз при пробитии отметки $1,2450.



Мы предполагаем, что падение доллара уже назрело. Казначейство США заканчивает свой цикл агрессивных размещений, который начало в феврале. В частности, во вторник на этой неделе 4-недельных векселей размещалось на 55 млрд. долл. против $65 млрд. неделей ранее.

Плюс, по опыту конца 2017 года мы видели, что как только цикл размещений заканчивается, начинается новый раунд падения курса доллара.

Нелишне отметить также, что запасы Казначейства США на счете ФРС (операционный кэш, Operating Cash), достигли $300 млрд., максимальный уровень с начала февраля 2017 года (см. HTTPS://WWW.FMS.TREAS.GOV/FMSWEB/VIEWDT ... 040300.PDF ).



Теперь у Казначейства есть запас, который оно может расходовать, возвращая деньги в экономику и повышая долларовую ликвидность на рынке.



Нелишне учесть, что апрель в США является традиционно профицитным для бюджета месяцем, т.к. в это время наблюдается пик налоговых поступлений в году.



Активность привлечения долга с рынка в подобных условиях будет по этой причине

низкой.



Иначе говоря, США не нужен в ближайшие месяцы крепкий доллар, демонстрирующий устойчивую динамику (для обеспечения устойчивого спроса на американские облигации). Следовательно, системные игроки вполне могут начать игру на снижение курса доллара, как это было после завершения цикла агрессивного размещения долга в сентябре-октябре 2017 года.



Отметим, что за последние 20 лет, начиная с 1998 года, в апреле пара евро-доллар показывала рост (по итогам месяца) 12 месяцев из 20 (соотношение 60% на 40%). Причем последние 5 лет, начиная с 2013 года, пара демонстрировала рост все 5 лет подряд именно в апреле.

У нас видимых причин ожидать смены тенденции в апреле 2018 года.



Здесь главное, чтобы риск торговой войны между США и Китаем не реализовался, и не ударил по аппетитам к риску. Вопрос в том, насколько масштабным будет взаимный обмен пошлинами (пока пошлины против Китая не вступили в силу, и по этой причине главный экономический советник Трампа заявил, что США и Китай не находятся в состоянии торговой войны). Возможно, что, выторговав определенные уступки от Китая угрозами масштабных действий, США не пойдут на действительно значимые торговые ограничения. Судя по опыту с введением тарифов на импорт стали и алюминия, цель США – именно получение уступок.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной курсовой динамикой «по-своему» «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись полной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 31,95/32,20 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные пятикопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», понизившись в течение 05 апреля на 20 пунктов по спросу и потеряв 30 пунктов по предложению



Торги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,443/0,452 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды оптового рубля понизились на 20 пунктов, офера стали ниже на 30 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 05 апреля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по упавшему на 20,0 коп. с закрытия среды спросу и потерявшему 13,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 05 апреля по спросу понизились на 20 пунктов, потеряв 30 пунктов по предложению.



Участники валютного межбанка украинского валютного рынка дождались своего часа, вынудив НБУ появиться на рынке со скупкой «лишних» долларов. Зная «симпатии» регулятора к валюте США, экспортеры небезосновательно надеялись на скупки СКВ регулятором по «хорошей цене». Собственно, результаты аукциона это подтвердили завышенной ценой отсечки. Однако продавцов доллара ждал неприятный сюрприз: объем аукциона оказался ограниченным, и на мероприятии удовлетворили лишь 50% объема поданных заявок. Это, судя по всему, стало неожиданностью и для самого Нацбанка, который уже после аукциона появился на рынке, «пылесося» солидные остатки «зеленого» предложения.



Кстати, последнее в значительной степени было сформировано несколько неожиданной пассивностью нерезидентов, которые накануне поспешили затариться СКВ для репатриации дивидендов по менее выгодному курсу. Так что регулятору, похоже, не откажешь в патриотизме.



Базовой причиной создавшегося на межбанке «перекоса» рынка «зеленого» безнала в сторону предложения стало сохранения притока отложенного с 30 марта – 03 апреля экспортной СКВ из-за рубежа, к которому присоединились более «свежие», от 04-го, поступления экспортной выручки. Как известно, в среду-четверг объем притока СКВ из-за кордона достигает своего апогея, формируя настроения на торгах межбанка.



Рынок наличных реагировал на «баксопад» валютного межбанка довольно сдержанно, стараясь не допустить чрезмерной коррекции действующих цен. Как известно, клиентам «налички» не нравится излишняя ценовая динамика, моментально сказываясь на текущей ликвидности сделок.



Мы не исключаем, что в отличие от безналичного рынка, который предположительно 06-го замедлит откат курса «американца», наличный рынок в пятницу может катализировать снижение действующих цен, отвечая на предпасхальный рост притока СКВ для выручки гривни. Последняя потребуется в ответ на рост расходов перед праздником.



US Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся в среду относительно доллара на 6,65 коп., на торгах четверга укрепился на 19,66 коп., оказавшись на уровне 26,0665 UAH/USD.Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 05 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,25/26,27 UAH/USD виртуально, без сделок.Рано, около 10.10, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене, упав до 26,13/26,16, однако, спустя 6 минут, нарастив «медвежий» тренд, оказался ужена цифре 26,08/26,11 UAH/USD под давлением жесткого доминирования продаж. Продолжая снижаться, доллар около 11.10 оказался на отметке 26,02/26,05 UAH/USD. Это значение встревожило регулятор, который тотчас анонсировал проведение валютного аукциона по выкупу с рынка излишков СКВ, не допуская чрезмерного укрепления нацвалюты. Объем мероприятия $50,0 млн., три конкурентные заявки надлежало успеть подать до 11.45 Киева. Мы уверены, что именно такого решения НБУ добивались завалившие рынок долларами экспортеры, памятуя о «симпатиях» регулятора к валюте США. В этом был нехитрый расчет держателей СКВ; они надеялись, что параметры аукциона окажутся более благоприятными, чем текущие цены рынка. Это предположение было подтверждено моментальной «заморозкой» снижения курса доллара после анонса НБУ на цифре 26,02/26,05 UAH/USD, а рынок перешел в режим ожидания результатов аукциона, сопровождаясь стабильностью долларовых цен.К полудню стали известны первые цифры результатов аукциона: средневзвешенный курс составил 26,0488, цена отсечки – 26,050 UAH/USD. Рынок вяло отреагировал на первую порцию статистики, на копейку понизив менее значимые офера: 26,02/26,04 UAH/USD.Вскоре регулятор поделился всеми подробности состоявшегося аукциона. Было подано заявок на сумму $110,20 млн., из которых НБУ удовлетворил $50,0 млн. Средневзвешенный курс аукциона составил 26,0488, минимальный – 26,0486, максимальный (цена отсечки) – 26,050 UAH/USD.Межбанк отреагировал сводку символическим снижением цены до 26,01/26,04 UAH/USD, заставив заподозрить регулятор в пролонгации скупки «лишней» СКВ в «анонимном» режиме Matching.Около 13.01 рынок ушел на обеденный перерыв, сопровождаясь приподнявшимися к уровню 26,02/26,04 UAH/USD ценами, подтвердив скупку долларов НБУ.После 13.30 регулятор видимо покинул рынок. Во всяком случае, об этом дала понять упавшая в этот час цена СКВ до 26,00/26,03 UAH/USD, оставаясь действующей до 16.15 Киева на опустевшем МЕЖБАНКЕ .На цифре 26,01/26,04 UAH/USD, немного отскочив по обеим позициям, финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в этот четверг.Большинство сделок на межбанке 05 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0665 UAH/USD.С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 7,13% с 28,0672 UAH/USD до 26,0665 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 05 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.07 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 05 апреля, сохранив «медвежий» тренд, заметно потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, к четвергу был сформирован изрядный объем предложения экспортной выручки, в составе которого были и отложенные с 30 марта-02 апреля офера СКВ, а также был более «свежий», от 04 апреля, приход валюты из-за рубежа.Во-вторых, динамичное потепление заставило агросектор проводить масштабные, не считаясь с ценами, продажи СКВ ради гривни, на которую планировалась закупка расходных материалов на весенне-полевой сезон.В-третьих, гривня была нужна бизнесу на текущие расходы и платежей в Казну.В-четвертых, 05-го активность нерезидентов, скупавших СКВ накануне в рамках сезона репатриации дивидендов, была минимальной.Тем временем рынок гривневого ресурса индицировал смену тренда, начав расширяться. Об этом дали понять выросшие с уровня 41 074,5 млн. грн. к отметке 45 049,3 млн. грн. остатки на транзитных и коррсчетах НБУ. Мы не исключаем, что там могли «засветиться» конвертированные в гривню СКВ-займы, взятые агросектором у «своих» банков.Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 05 апреля заметно выросли,имея для этого следующие основания.Во-первых, на рынке нарастили свое присутствие экспортеры, продавая там обязательные 50% экспортной выручки.Во-вторых, наверняка игроки в преддверии длинных выходных не стали откладывать валютные проекты на Страстную пятницу.В-третьих, «медвежий» тренд рынка доллара углубился, что, как известно, увеличивает обороты.В-четвертых, приняв участие в торгах, НБУ также нарастил ликвидность гривневой интервенцией.Торги 05 апреля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь)продемонстрировали схожую динамику, которая заключалась в дополуденном, весьма сдержанном снижении действующих цен, которое после обеда сменилось относительной стабильностью и небезуспешными попытками отскока.Подобная сдержанность буквально «резала глаз» на фоне обвального падения курса безналичного «американца», несмотря на масштабный выкуп «лишнего» доллара с межбанка регулятором в разных технологиях.При этом нельзя не отметить, что курсовую динамику наличного рынка «диктовали» клиенты, дилеры «отвечали» на запросы клиентуры ревизиями действующих цен, стараясь при этом, чтобы рынок оставался сбалансированным.Заметим, что дилеры Запорожья, которые во второй половине четверга «побоялись» приподнять действующие цены, несмотря на очевидные перемены в настроениях клиентов, вместо итогового «полновесного» баланса спрос/предложение получили некоторое преобладание спроса и лишь по счастливой случайности, итоговая ликвидность не понесла потери.Полагаю, главным источником внутридневной курсовой «сдержанности» на «неформальном рынке наличных стали обоснованные опасения дилеров, что чрезмерная курсовая динамика, которая, как известно, «не нравится» клиентам, может повредить обороты.В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо выросла на 1,0-5,0 коп. (Киев, Днепр), либо потеряла 5,0 коп. (Запорожье, Одесса, Харьков). Предложение 05-го понизилось на 1,0-5,0 коп.По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» упали на 7,0-9,0 коп., офера потеряли 7,0-10,0 коп.Стало быть, наличный рынок менее заметными в течение дня и по сравнению с предыдущей сессией курсовыми изменениями, чем «зеленый» безнал, продемонстрировал «самостоятельность», подтвердив при этом наличие некоторых значительных отличий в курсо- и трендоформирующих факторов, усугубленных значительной зарегулированностью валютного межбанка по сравнению с «наличкой».При этом, повторимся, наличный рынок проявляет более высокую чувствительность к переменам в настроениях, опережая в этом смысле межбанк, зачастую задавая тренд на «официальном» валютном межбанке.Немного отклоняясь от «генеральной линии» обзора, заметим, что пятничная, 06 апреля, сессия валютного межбанка может оправдать или опровергнуть «заявку» наличного «неформального» рынка на попытку вхождения в полосу относительной стабильности или «боковик».Остается добавить, что по итогам торгов четверга наличные «неформальные» рынки большинства вышеперечисленных городов констатировали равновесие покупок и продаж, обеспечившее сохранение оборотов на уровне предыдущей сессии. Исключение составили Запорожье, где итоговый незначительный «перекос» местного рынка в сторону спроса, не привел к потерям в ликвидности, а также рынок столицы, итоговый баланс которого не уберег тамошнюю ликвидность от незначительных потерь.Впрочем, по порядку.Торги 05 апреля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 25,98/26,07 UAH/USD, евро – 31,95/32,20 UAH/EUR, рубль – 0,443/0,452 UAH/RUB.Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.Это равновесие сохранялось до полудня, нуждаясь в поддержке дисконтированием действующей цены.Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно понизились: 25,95/26,05 UAH/USD, евро – 32,00/32,20 UAH/EUR, рубль 0,445/0,455 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».После обеда на мелкооптовом рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность спроса и оферов, причем для этого пришлось уже повышать действующие цены, отвечая некоторым изменениям в настроениях клиентов.Итоговое равновесие спроса и предложение позволило сохранить обороты в розничном сегменте рынка Днепра на «очень хорошем» уровне, заслужив «четверку с плюсом», и повторив показатели предыдущей сессии.В течение четверга биды наличного «неформального» наличного розничного доллара прибавили 1,0 коп, предложение понесло такие же мизерные потери.Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре упали на 7,0—9,0 коп., офера потеряли 6,0-8,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 25,98/26,07 UAH/USD.К полудню на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно понизились: 25,95/26,05 UAH/USD, евро – 32,00/32,20 UAH/EUR, рубль 0,445/0,455 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».После обеда на оптовом рынке Днепра удалось сберечь сбалансированность, для чего пришлось немного поднять действующие цены.Итоговое равновесие спроса и предложение способствовало сохранению ликвидности торгов оптовыми количествами СКВ на «хорошем» уровне – по итогам дня оптовики поставили себе «твердую четверку», констатировав повторение показателей среды.На протяжении 05 апреля биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 1,0 коп., офера стали ниже на столько же.По сравнению с закрытием 04 апреля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 7,0-9,0 коп., офера потеряли 6,0-8,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 05 апреля уровнями 31,95/32,20 UAH/EUR, констатировав в течение четверга пятикопеечные потери бидов и оферов.По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре упали на 20,0 коп., позиция «предложение» стала ниже на 13,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 05 апреля, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, в которой до полудня требовалось очень аккуратное дисконтирование действующих цен, а после обеда столь же «тонкое» повышение курсов ради сохранения баланса спрос/предложение, гарантировавшего бонусы в итоговой ликвидности.Поэтому в подобной обстановке нашим дилерам было некогда реагировать на «очень нервное», изобиловавшее провалами и отскоками (как и полагается на европейской сессии форекса) падение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, стартовавшее около 12.15 и затянувшееся до 18.00 Киева.Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2275 к отметке $1,2230, констатировав внутридневное его снижение на 45 пунктов.Полагаю, наши дилеры наличного рынка адекватно отнеслись к этой коррекции, учтя при этом мизерную прибавку более значимых бидов наличной пары доллар-гривня.Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.Стало быть, стартовав 05 апреля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2280, пара евро-доллар до 07.30 Киева не покидала ближайшие «окрестности» этой цифры, инициировав с указанного часа первую попытку снижения, которая, уронив пару в локальную «яму» ($1,2258 около 10.00) исчерпалось, позволив евро уже к 12.20 вернуться на цифру $1,2280.Вторая попытка коррекции пары евродоллар оказалась более основательной и проходила в рамках «технологии» «курсовой пилы», изобилуя многочисленными провалами и отскоками. Несмотря на эти отскоки, пара по состоянию на 18.00 Киева оказалась в районе $1,2230.В дальнейшем, немного приподнявшись, пара до 21.15 Киева не покидала диапазон $1,2225-1,2240….Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.Курс доллара растет, поскольку США выражают готовность договориться с Китаем по вопросам пошлин. Статистика почти не оказала влияние на ход торгов; все внимание направлено на публикацию пятничного отчета по рынку труда.Курс доллара США растет по отношению к ведущим мировым валютам на фоне ослаблении опасений по поводу торговой войны между США и Китаем.Евро торгуется к 16.45 Киева в районе $1,2256 против $1,2278 на закрытие прошлой сессии.Курс доллара к иене находится на уровне ¥107,07 против ¥106,78 иены в среду.Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) прибавляет 0m31%, до 90.37 пункта.Снижаются также котировки таких защитных активов, как золото и серебро.Накануне ведущий экономический советник президента Дональда Трампа Ларри Кадлоу неожиданно заявил, что планируемое повышение пошлин на импорт китайских товаров может и не вступить в силу, если Китай пойдет на уступки и выполнит предъявляемые ему требования. Пекин ранее также давал понять, что готов к переговорам со Штатами по вопросу пошлин. В итоге, утром в четверг состоялась официальная встреча посла КНР в США Цуй Тянькая и и.о. госсекретаря США Джона Салливана. Как сообщили в госдепартаменте США, стороны договорились «оставаться в тесном контакте по ... двусторонним, региональным и мировым вопросам, представляющим взаимный интерес».Однако это не помешало Китаю обратиться за защитой прав в ВТО в связи с введением США ввозных пошлин на алюминий и сталь, официально инициировав процедуру разбирательства споров. В торговом ведомстве Китая подчеркнули, что США, с одной стороны, избирательно исключили от обложения этой пошлиной часть стран и регионов, а с другой - ввели их в отношении части членов ВТО, в том числе и Китая, что можно расценивать как дискриминацию. «Подобные действия США серьезно нарушают принцип недискриминации механизма многосторонней торговли, нарушают взятые перед ВТО обязательства по снижению таможенных тарифов, а также наносят ущерб законным интересам Китая как члена ВТО», — сказано в заявлении китайского министерства. Китай заявил при обращении в ВТО, что американская сторона отказывается проводить переговоры о компенсациях, поэтому он вынужден инициировать процедуру решения споров.Примирительный характер комментариев сторон, а также вышеупомянутая встреча разрядили напряженность, что оказывает поддержку доллару и рисковым активам, в частности акциям, пояснили аналитики. В целом же, как отмечают опрошенные агентством Рейтер эксперты, валютный рынок теперь относительно спокойно реагирует на новости, касающиеся торгового спора Китая и США, в ожидании дальнейшего развития событий и в виду возможности урегулирования ситуации.«Валютный рынок взял на себя роль стороннего наблюдателя», — говорит аналитик ING Вирадж Патель. — Торговой войне ... нужно будет набрать обороты, чтобы валютные трейдеры обеспокоились».«Рынки 04-го были поглощены страхом перед введением пошлин, сегодня же инвесторы стремятся найти положительные стороны, увидев, что несколько высокопоставленных чиновников США настроены на примирение», — говорит аналитик IG Крис Бошам.Напомним, США ранее ввели импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно, сославшись на защиту национальных интересов. Пошлины могут действовать в течение долгого времени. При этом для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил введение пошлин до 1 мая.В дальнейшем США опубликовали список из 1.3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.В ответ Китай принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США. Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении пошлин на китайские товары.Вышедшая в четверг американская статистика не оказала заметного влияния на доллар.Данные, в частности, показали, что дефицит внешней торговли США в феврале расширился. Минторговли США сообщило о росте отрицательного сальдо на 1.6% по сравнению с январем до $57,6 млрд. (с учетом фактора сезонности). Как импорт, так и экспорт выросли на 1,7% по сравнению с январем. Экономисты ожидали, что дефицит составит $57 млрд. Рост дефицита внешней торговли за январь и февраль по сравнению с тем же периодом 2017 года составил 22,7%.Как сообщило Минтруда США, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе 25-31 марта выросло на 24 000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 242 000. Экономисты ожидали рост показателя на 225 000. Заявки остаются около самых низких уровней с 1970-х годов. Они удерживаются ниже отметки 300 000 в течение 161 недели подряд, и это самая длительная серия с 1967 года.В среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила, что рост рабочих мест в частных компаниях США в марте составил 241 тысячу. Официальный отчет о росте рабочих мест в США (NFP) выйдет в пятницу и может помочь определить следующее направление движения валют, говорят эксперты. Согласно среднему прогнозу аналитиков, количество рабочих мест в экономике выросло на 175 тысяч после повышения на 313 тысяч в феврале, при этом уровень безработицы опустился до 4% с 4,1%.Таким образом, пара евро-доллар продолжает снижение, хотя и очень ограниченным темпом.Во вторник новый локальный минимум поставлен на отметке $1,2220. Тем самым пара приблизилась к нижней границе диапазона $1,2150-1,2550.Мы полагаем, что в районе $1,2180/1,2190 можно рассматривать покупки пары, поскольку отметку $1,2150 цена может и не достичь.В последние недели цена не доходит до важных уровней, или, при пробитии уровней, наоборот, ограничивается лишь легким заходом за уровень, как было в последний раз при пробитии отметки $1,2450.Мы предполагаем, что падение доллара уже назрело. Казначейство США заканчивает свой цикл агрессивных размещений, который начало в феврале. В частности, во вторник на этой неделе 4-недельных векселей размещалось на 55 млрд. долл. против $65 млрд. неделей ранее.Плюс, по опыту конца 2017 года мы видели, что как только цикл размещений заканчивается, начинается новый раунд падения курса доллара.Нелишне отметить также, что запасы Казначейства США на счете ФРС (операционный кэш, Operating Cash), достигли $300 млрд., максимальный уровень с начала февраля 2017 года (см.).Теперь у Казначейства есть запас, который оно может расходовать, возвращая деньги в экономику и повышая долларовую ликвидность на рынке.Нелишне учесть, что апрель в США является традиционно профицитным для бюджета месяцем, т.к. в это время наблюдается пик налоговых поступлений в году.Активность привлечения долга с рынка в подобных условиях будет по этой причиненизкой.Иначе говоря, США не нужен в ближайшие месяцы крепкий доллар, демонстрирующий устойчивую динамику (для обеспечения устойчивого спроса на американские облигации). Следовательно, системные игроки вполне могут начать игру на снижение курса доллара, как это было после завершения цикла агрессивного размещения долга в сентябре-октябре 2017 года.Отметим, что за последние 20 лет, начиная с 1998 года, в апреле пара евро-доллар показывала рост (по итогам месяца) 12 месяцев из 20 (соотношение 60% на 40%). Причем последние 5 лет, начиная с 2013 года, пара демонстрировала рост все 5 лет подряд именно в апреле.У нас видимых причин ожидать смены тенденции в апреле 2018 года.Здесь главное, чтобы риск торговой войны между США и Китаем не реализовался, и не ударил по аппетитам к риску. Вопрос в том, насколько масштабным будет взаимный обмен пошлинами (пока пошлины против Китая не вступили в силу, и по этой причине главный экономический советник Трампа заявил, что США и Китай не находятся в состоянии торговой войны). Возможно, что, выторговав определенные уступки от Китая угрозами масштабных действий, США не пойдут на действительно значимые торговые ограничения. Судя по опыту с введением тарифов на импорт стали и алюминия, цель США – именно получение уступок.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной курсовой динамикой «по-своему» «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.Уточним, что, не дождавшись полной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 31,95/32,20 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные пятикопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», понизившись в течение 05 апреля на 20 пунктов по спросу и потеряв 30 пунктов по предложениюТорги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,443/0,452 UAH/RUB.По сравнению с закрытием среды биды оптового рубля понизились на 20 пунктов, офера стали ниже на 30 пунктов.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 05 апреля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по упавшему на 20,0 коп. с закрытия среды спросу и потерявшему 13,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 05 апреля по спросу понизились на 20 пунктов, потеряв 30 пунктов по предложению.Участники валютного межбанка украинского валютного рынка дождались своего часа, вынудив НБУ появиться на рынке со скупкой «лишних» долларов. Зная «симпатии» регулятора к валюте США, экспортеры небезосновательно надеялись на скупки СКВ регулятором по «хорошей цене». Собственно, результаты аукциона это подтвердили завышенной ценой отсечки. Однако продавцов доллара ждал неприятный сюрприз: объем аукциона оказался ограниченным, и на мероприятии удовлетворили лишь 50% объема поданных заявок. Это, судя по всему, стало неожиданностью и для самого Нацбанка, который уже после аукциона появился на рынке, «пылесося» солидные остатки «зеленого» предложения.Кстати, последнее в значительной степени было сформировано несколько неожиданной пассивностью нерезидентов, которые накануне поспешили затариться СКВ для репатриации дивидендов по менее выгодному курсу. Так что регулятору, похоже, не откажешь в патриотизме.Базовой причиной создавшегося на межбанке «перекоса» рынка «зеленого» безнала в сторону предложения стало сохранения притока отложенного с 30 марта – 03 апреля экспортной СКВ из-за рубежа, к которому присоединились более «свежие», от 04-го, поступления экспортной выручки. Как известно, в среду-четверг объем притока СКВ из-за кордона достигает своего апогея, формируя настроения на торгах межбанка.Рынок наличных реагировал на «баксопад» валютного межбанка довольно сдержанно, стараясь не допустить чрезмерной коррекции действующих цен. Как известно, клиентам «налички» не нравится излишняя ценовая динамика, моментально сказываясь на текущей ликвидности сделок.Мы не исключаем, что в отличие от безналичного рынка, который предположительно 06-го замедлит откат курса «американца», наличный рынок в пятницу может катализировать снижение действующих цен, отвечая на предпасхальный рост притока СКВ для выручки гривни. Последняя потребуется в ответ на рост расходов перед праздником.US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 62954 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3768 раз. Подякували: 7144 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 кві, 2018 21:11 Думаю эта вся новоявленная торговая война США с Китаем по причине Северной Кореи. Миру нужны понятные переговоры где Трамп будет говорить с позиции силы, но при этом рамки игры были очерчены чтобы Ын на встрече просто не послал собеседника нафуй и не ушел.

А настоящая торговая война уже идет, и давно. ДС мне друг, но истина дороже ребе Нок

Повідомлень: 1025 З нами з: 02.03.15 Подякував: 144 раз. Подякували: 213 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 кві, 2018 21:38 холява написав: tea написав: холява написав: ...ИИИИ тут Хряп , Бух , Пук (выбрать понравившееся )

Стоп ср..ь на баке

липездричество (от слова липра )и т.д..?

НУ ?

Вы шо память потеряли ...ааа ? ...ИИИИ тут Хряп , Бух , Пук (выбрать понравившееся )Стоп ср..ь на бакелипездричество (от слова липра )и т.д..?НУ ?Вы шо память потеряли ...ааа ?



Пізнайко в цьому повідомлення написав нецензурних слів більше,аніж за 40 років роботи в диспансері.

Пізнайко - навіщо Ви на дверях диспансера написали оголошення:"На честь Великодня у неділю зранку кожен пацієнт отримає по яйцю"? Пізнайко в цьому повідомлення написав нецензурних слів більше,аніж за 40 років роботи в диспансері.Пізнайко - навіщо Ви на дверях диспансера написали оголошення:"На честь Великодня у неділю зранку кожен пацієнт отримає по яйцю"?



Привет Чай .

Ну нет тут плохих слов , их выдумывают люди которые их знают.



Мне нравится когда Вы НЕ фантазируете.

Например ," я никуда не девался ,и был в стране .

С чего Вы взяли , что я куда то уезжал ?"

С Вашим то состоянием " брехательной железы "....и щедрым лицом ....

Ахтырку спасать приехали от наводнения ?



Так как людей ,желающих обогатиться , значительно больше чем буйных, приходится заботится о сохранности ценностей первых и вторых этажей.(особенно первых , там комиссии по оружию и правам )

В неврологии вообще свободные отношения ,и очень многие ,симулирующие заболевание, с удовольствием пользуются свободным посещением .(решеток нет )

(оба пола)

По приглашению старых и добрых коллег с удовольствием иногда посещаю измученных реформой.

Цель , спросите Вы , ...послушать голоса из розетки ...))))

А вообще рад видеть и читать Привет Чай .Ну нет тут плохих слов , их выдумывают люди которые их знают.Мне нравится когда Вы НЕ фантазируете.Например ," я никуда не девался ,и был в стране .С чего Вы взяли , что я куда то уезжал ?"С Вашим то состоянием " брехательной железы "....и щедрым лицом ....Ахтырку спасать приехали от наводнения ?Так как людей ,желающих обогатиться , значительно больше чем буйных, приходится заботится о сохранности ценностей первых и вторых этажей.(особенно первых , там комиссии по оружию и правам )В неврологии вообще свободные отношения ,и очень многие ,симулирующие заболевание, с удовольствием пользуются свободным посещением .(решеток нет )(оба пола)По приглашению старых и добрых коллег с удовольствием иногда посещаю измученных реформой.Цель , спросите Вы , ...послушать голоса из розетки ...))))А вообще рад видеть и читать

Написал вам в личку. Написал вам в личку. sinus Повідомлень: 179 З нами з: 06.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 39 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4766476747684769 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: barabass і 6 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1143 , 1144 , 1145

Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04 11445 1200530

Zebra Чет 05 кві, 2018 21:32 Валютный рынок в мире 1 ... 613 , 614 , 615

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6143 1300571

ЛОБ Чет 05 кві, 2018 15:32 Наличный (Готівковий) рынок валют 1 , 2 , 3 , 4

Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08 38 35403

Оранжевое настроение Вів 29 сер, 2017 16:17 реклама