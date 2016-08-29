Додано: Чет 05 кві, 2018 19:58

tea написав: холява написав: ...ИИИИ тут Хряп , Бух , Пук (выбрать понравившееся )

Стоп ср..ь на баке

липездричество (от слова липра )и т.д..?

НУ ?

Вы шо память потеряли ...ааа ? ...ИИИИ тут Хряп , Бух , Пук (выбрать понравившееся )Стоп ср..ь на бакелипездричество (от слова липра )и т.д..?НУ ?Вы шо память потеряли ...ааа ?



Пізнайко в цьому повідомлення написав нецензурних слів більше,аніж за 40 років роботи в диспансері.

Пізнайко - навіщо Ви на дверях диспансера написали оголошення:"На честь Великодня у неділю зранку кожен пацієнт отримає по яйцю"? Пізнайко в цьому повідомлення написав нецензурних слів більше,аніж за 40 років роботи в диспансері.Пізнайко - навіщо Ви на дверях диспансера написали оголошення:"На честь Великодня у неділю зранку кожен пацієнт отримає по яйцю"?

Привет Чай .Ну нет тут плохих слов , их выдумывают люди которые их знают.Мне нравится когда Вы НЕ фантазируете.Например ," я никуда не девался ,и был в стране .С чего Вы взяли , что я куда то уезжал ?"С Вашим то состоянием " брехательной железы "....и щедрым лицом ....Ахтырку спасать приехали от наводнения ?Так как людей ,желающих обогатиться , значительно больше чем буйных, приходится заботится о сохранности ценностей первых и вторых этажей.(особенно первых , там комиссии по оружию и правам )В неврологии вообще свободные отношения ,и очень многие ,симулирующие заболевание, с удовольствием пользуются свободным посещением .(решеток нет )(оба пола)По приглашению старых и добрых коллег с удовольствием иногда посещаю измученных реформой.Цель , спросите Вы , ...послушать голоса из розетки ...))))А вообще рад видеть и читать