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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4767476847694770

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 750
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 750
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 22:13

tea так ты на фронте был?
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 22:38

  tea написав:Ну й ще один віршик...

"У каждой страны есть запах особый..
Пахнет Италия свежею сдобой
Франция пахнет вином и духами,.
Ну а в Швейцарии пахнет сырами.

Пахнет Голландия запахом пряным,
Кофе, тюльпанами, марихуаной.
Бельгия пахнет Евросоюзом,
А в Люксембурге — фруктовыми смузи.

Пахнет Германия с Чехией пивом,
Продажной любовью пахнут Мальдивы.
Пахнет Бразилия сексом и танцем,
Чаем и тостом пахнут британцы.

Пахнут свободой Америки штаты,
Нефтью воняет песок в Эмиратах.
Пахнет рабочею силой Китай,
Пахнет в Тайланде бокс МуайТай.

Пахнет Япония острым вассаби,
В Индии Гангом воняет неслабо.
Пахнет гашишем Афганистан
Маком душистым разит Пакистан.

Пахнет Колумбия лишь кокаином,
Пахнет пшеница и рожь в Украине.
Мексика пахнет текилой и тако
Пахнет на Кубе душистый табак.

Телом немытым, говном, перегаром,
Гарью удушливой, гнилью, угаром,
Тленом и кровью, плешивым мессией…
Что так воняет? Конечно, Poccuя."


По каждой стране написано об отличительной особенности.А по рашке видимо только агрессия принята во внимание.Хотя на самом деле там тоже есть уникальные отличия.До сих пор убеждён, что на уровне простых людей мы с ними вообще ничем не отличаемся.А то, что нашими судьбами вооют между собой олигархи и политики должно в стихе тогда адресоваться вся грязь плешивому мессии.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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  #<1 ... 4767476847694770
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