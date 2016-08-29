|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 кві, 2018 22:38
По каждой стране написано об отличительной особенности.А по рашке видимо только агрессия принята во внимание.Хотя на самом деле там тоже есть уникальные отличия.До сих пор убеждён, что на уровне простых людей мы с ними вообще ничем не отличаемся.А то, что нашими судьбами вооют между собой олигархи и политики должно в стихе тогда адресоваться вся грязь плешивому мессии.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 05 кві, 2018 23:33
Re: Валютный рынок в контексте
Це досить сміливе (але "зручне") твердження, якщо Ви під "ми" розумієте етнічних українців.
Зважайте на те, що етнічні росіяни різняться між собою генетично досить сильно (умовно на слов'янського, фіно-угрського, змішаного походження; є ще "пскопскіє"=латиші практично). А генетика детермінує багато речей... . Варто послухати ерзянську/мокшанську мову та пісні, щоб зрозуміти, що "нє всьо так адназначна".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
реклама
|