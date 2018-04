Додано: Чет 05 кві, 2018 23:33

Vitl написав: на уровне простых людей мы с ними вообще ничем не отличаемся на уровне простых людей мы с ними вообще ничем не отличаемся

Це досить сміливе (але "зручне") твердження, якщо Ви під "ми" розумієте етнічних українців.

Зважайте на те, що етнічні росіяни різняться між собою генетично досить сильно (умовно на слов'янського, фіно-угрського, змішаного походження; є ще "пскопскіє"=латиші практично). А генетика детермінує багато речей... . Варто послухати ерзянську/мокшанську мову та пісні, щоб зрозуміти, що "нє всьо так адназначна". Це досить сміливе (але "зручне") твердження, якщо Ви під "ми" розумієте етнічних українців.Зважайте на те, що етнічні росіяни різняться між собою генетично досить сильно (умовно на слов'янського, фіно-угрського, змішаного походження; є ще "пскопскіє"=латиші практично). А генетика детермінує багато речей... . Варто послухати ерзянську/мокшанську мову та пісні, щоб зрозуміти, що "нє всьо так адназначна".

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell