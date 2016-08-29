Резерви падали десь приблизно на 1% в місяць. Це не критично, але є і позитив: чисті резерви не падають, а ростуть за рахунок купівлі валюти НБУ на міжбанку
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:38
Re: Валютный рынок в контексте
Резерви падали десь приблизно на 1% в місяць. Це не критично, але є і позитив: чисті резерви не падають, а ростуть за рахунок купівлі валюти НБУ на міжбанку
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:49
Таким чином, у квітні-червні брати участь у валютній інтервенції, шляхом запиту найкращого курсу зможуть такі банки:
ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
ПАТ "КБ "ГЛОБУС"
ПАT "ІНГ Банк Україна"
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"
ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
ПАТ "КРЕДОБАНК"
АТ "ОТП БАНК"
АТ "Ощадбанк"
Акціонерний банк "Південний"
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПАT "ПУМБ"
АТ "Райффайзен Банк Аваль"
ПАТ "СБЕРБАНК"
ПАТ "СІТІБАНК"
АТ "ТАСКОМБАНК"
АБ "УКРГАЗБАНК"
АТ "Укрексімбанк"
АТ "УкрСиббанк"
ПАТ "УКРСОЦБАНК ........ Для роздумів...
Востаннє редагувалось w_bufett в П'ят 06 кві, 2018 08:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:52
Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира!
В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,25/26,27 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на расширение гривневой ликвидности. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро пятницы остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 45 049,3 млн. грн. к отметке 47 654,5 млн. грн., снова намекая на «теоретические» риски для гривни н торгах межбанка. Эти «риски», напомним, накануне, «вылились» в укрепление гривни на 19,66 коп.
Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 06 апреля с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 31,80/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,440/0,460 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 05 апреля по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 05 апреля по обеим позициям не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,2237, упав до $1,2230 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного поднявшись до $1,2235 на открытии торгов в Европе.
Дата: 06 апреля 2018 г. на 09.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 25,95/26,10 UAH/USD
€ – 31,85/32,21 UAH/EUR
RUB – 0,445/0,452 UAH/RUB
US
Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:01
это не обязательно так, Вы не учитываете ряд косвенных факторов, к примеру стоимость кревеДки могла возрасти в связи с увеличением спроса на нее на мировом рынке и в связи с введением квот на вылов из-за сокращения мировых запасов, а темпы роста цен на пиво к примеру могли отставать от креветочных в связи с модернизацией производства, развитием технологий, покупкой оборудования, импортного высокопроизводительного, введением пастеризации и что очень важно- увеличением конкуренции на рынке. Думайте.
Востаннє редагувалось kharkov_val в П'ят 06 кві, 2018 09:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:02
kharkov_val
2596/2608 с перспективой похода вниз с оглядкой на МБ
Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:10
Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:16
Привет из Днепра-2
Меж тем, довольно рано (около 10.10 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара немного понизились, оказавшись на отметке 25,94/25,98 UAH/USD.
US
Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:19
Re: Валютный рынок в контексте
2600/2610-12 МБ дергается )) мы за ним
Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:26
Привет из Днепра-3
Спустя 8 минут, на 10.18 стало очевидно замедление темпов коррекции безналичного «американца» - его цена на указанный час консолидировалась на уровне 25,96/25,99 UAH/USD, немного сузив спред и сопровождаясь равновесием покупок и продаж.
Дата: 06 апреля 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.24
Мелкий опт «неформал»
$ 26,00/26,10 UAH/USD
EUR 31,90/32,10 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 06 апреля стартовали в условиях баланса спроса и предложения на фоне низкой пока ликвидности реальных сделок.
US
Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:30
аукцион по покупке до $100 млн.
конкурентные заявки принимаются до 10:30 кв.
Живите своим умом!
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