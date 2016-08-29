Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:52

Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира!



В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,25/26,27 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на расширение гривневой ликвидности. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро пятницы остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 45 049,3 млн. грн. к отметке 47 654,5 млн. грн., снова намекая на «теоретические» риски для гривни н торгах межбанка. Эти «риски», напомним, накануне, «вылились» в укрепление гривни на 19,66 коп.



Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 06 апреля с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 31,80/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,440/0,460 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 05 апреля по спросу и по предложению не изменился.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 05 апреля по обеим позициям не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,2237, упав до $1,2230 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного поднявшись до $1,2235 на открытии торгов в Европе.



Дата: 06 апреля 2018 г. на 09.45



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 25,95/26,10 UAH/USD

€ – 31,85/32,21 UAH/EUR

RUB – 0,445/0,452 UAH/RUB



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