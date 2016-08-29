$222 815 215 182 - Счетчик государственного долга
$2 744 014 375 - Государственный долг в этом году
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:30
$222 815 215 182 - Счетчик государственного долга
$2 744 014 375 - Государственный долг в этом году
Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:36
аукцион по покупке до $100 млн.
конкурентные заявки принимаются до 10:30 кв.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:42
Привет из Днепра-4
Вызвав подозрение в «заказухе», регулятор очень рано анонсировал проведение валютного аукциона по выкупу с рынка излишней долларовой ликвидности. Объем мероприятия $100,0 млн., три заявки надо было успеть подать до 10.30 Киева.
Очевидная «искусственность» этого действия НБУ видна из очень раннего объявления о мероприятии. Явно Институтская хочет «облагодетельствовать» кого-то из «своих» банков.
Реагируя на нацбанковский анонс цена доллара на межбанке выросла по состоянию на 10.40 до 25,98/26,02 UAH/USD.
Дата: 06 апреля 2018 г. на 10.42
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,00/26,10 UAH/USD
€ 31,90/32,20 UAH/EUR
RUB – 0,446/0,450 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания оптового клиентского спроса в паре доллар – гривня. Запорожцы жалуются на жесткую нехватку евро.
US
Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:44
Пока смотрел ссылку моя душа населения еще один доллар кому-то оказалась должна.
Да что ж такое, на всех не напасешься.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:56
]
Как эти хотелки стыкуются с ВВП на душу?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:59
Привет из Днепра-5
К 10.54 стали известны первые цифры результатов «скоропалительного» и «заказного» валютного аукциона: средневзвешенный курс составил 26,0477, цена отсечки – 26,050 UAH/USD.
Реагируя на эту статистику, цена СКВ на межбанке выросла до 26,02/26,05 UAH/USD.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
06 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,98/26,08 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос повысился на 1,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,90/32,20 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 05 апреля спрос понизился на 10,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,443/0,452 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 20 пунктов, предложение стало ниже на 30 пунктов).
На открытии торгов 06 апреля в розничном сегменте наблюдалось зыбкое равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,98/26,08 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос повысился на 1,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,90/32,20 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 05 апреля спрос понизился на 10,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,443/0,452 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 20 пунктов, предложение стало ниже на 30 пунктов).
На старте торгов 06 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
US
реклама
|