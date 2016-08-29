RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4768476947704771

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 750
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 750
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:30

  kharkov_val написав:2600/2610-12 МБ дергается )) мы за ним


$222 815 215 182 - Счетчик государственного долга
$2 744 014 375 - Государственный долг в этом году

http://countrymeters.info/ru/Ukraine/economy
w_bufett
Аватар користувача
 
Повідомлень: 204
З нами з: 21.11.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:36

аукцион по покупке до $100 млн.

конкурентные заявки принимаются до 10:30 кв.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26844
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2590 раз.
Подякували: 3645 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:42

Привет из Днепра-4

Вызвав подозрение в «заказухе», регулятор очень рано анонсировал проведение валютного аукциона по выкупу с рынка излишней долларовой ликвидности. Объем мероприятия $100,0 млн., три заявки надо было успеть подать до 10.30 Киева.
Очевидная «искусственность» этого действия НБУ видна из очень раннего объявления о мероприятии. Явно Институтская хочет «облагодетельствовать» кого-то из «своих» банков.

Реагируя на нацбанковский анонс цена доллара на межбанке выросла по состоянию на 10.40 до 25,98/26,02 UAH/USD.

Дата: 06 апреля 2018 г. на 10.42

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,00/26,10 UAH/USD
€ 31,90/32,20 UAH/EUR
RUB – 0,446/0,450 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания оптового клиентского спроса в паре доллар – гривня. Запорожцы жалуются на жесткую нехватку евро.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 62969
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3768 раз.
Подякували: 7145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:44

  w_bufett написав:
  kharkov_val написав:2600/2610-12 МБ дергается )) мы за ним


$222 815 215 182 - Счетчик государственного долга
$2 744 014 375 - Государственный долг в этом году

http://countrymeters.info/ru/Ukraine/economy


Пока смотрел ссылку моя душа населения еще один доллар кому-то оказалась должна.
Да что ж такое, на всех не напасешься.
freeze
4
 
Повідомлень: 7510
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2036 раз.
Подякували: 2796 раз.
 
Профіль
9
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:56

]
  ЧИА написав:если 20 лет назад адекватной в Украине считалась зп 200-400 уе, хорошей 600-1200
то сейчас адекватная 400-900, хорошая 1500-3500


Как эти хотелки стыкуются с ВВП на душу?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
Повідомлень: 11389
З нами з: 06.03.09
Подякував: 2246 раз.
Подякували: 2205 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:59

Привет из Днепра-5

К 10.54 стали известны первые цифры результатов «скоропалительного» и «заказного» валютного аукциона: средневзвешенный курс составил 26,0477, цена отсечки – 26,050 UAH/USD.

Реагируя на эту статистику, цена СКВ на межбанке выросла до 26,02/26,05 UAH/USD.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
06 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,98/26,08 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос повысился на 1,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,90/32,20 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 05 апреля спрос понизился на 10,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,443/0,452 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 20 пунктов, предложение стало ниже на 30 пунктов).

На открытии торгов 06 апреля в розничном сегменте наблюдалось зыбкое равновесие покупок и продаж.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,98/26,08 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос повысился на 1,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,90/32,20 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 05 апреля спрос понизился на 10,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,443/0,452 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 20 пунктов, предложение стало ниже на 30 пунктов).

На старте торгов 06 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 62969
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3768 раз.
Подякували: 7145 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4768476947704771
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бывалый, chuk_72, vovodabravis, дядя Caша і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1144, 1145, 1146
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
11452 1201921
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 кві, 2018 09:49
artist_007
Валютный рынок в мире 1 ... 613, 614, 615
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6143 1300682
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 кві, 2018 09:05
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35408
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (4631)
06.04.2018 10:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.