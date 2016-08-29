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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4769477047714772

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 750
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 750
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:44

  Captain Obvious написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  Captain Obvious написав:
Я ,вот все стесняюсь спросить Вас , Вам наставили 147 плюсов за полезную информацию,а Вы не поблагодарили форумчан ни разу ,это внутренняя фобия или не знаете как?


Я уже вышел с того возраста, чтобы плюсикам в соцсетях и форумах придавать значение.
Если для вас это жизненно важно, гм, тогда я, пожалуй, оставлю свой диванный психоанализ при себе.

А что подумал Кролик так никто и не узнал, потому что он был очень воспитанный. (с)

Видимо в вашем возрасте уже не понимают что "+" это виртуальный способ отблагодарить человека за полезный комментарий, а вы выходит великий знаток и благодарность вам тут выразить не кому. Количество плюсов в свою очередь говорит о компетентности и репутации. Одно дело когда не заботишься о своей репутации и другое дело когда человек со светлыми мыслями теряется не почувствовав себя здесь полезным.
dj0nk1
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:50

  dj0nk1 написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  Captain Obvious написав:
Я ,вот все стесняюсь спросить Вас , Вам наставили 147 плюсов за полезную информацию,а Вы не поблагодарили форумчан ни разу ,это внутренняя фобия или не знаете как?


Я уже вышел с того возраста, чтобы плюсикам в соцсетях и форумах придавать значение.
Если для вас это жизненно важно, гм, тогда я, пожалуй, оставлю свой диванный психоанализ при себе.

А что подумал Кролик так никто и не узнал, потому что он был очень воспитанный. (с)

Видимо в вашем возрасте уже не понимают что "+" это виртуальный способ отблагодарить человека за полезный комментарий, а вы выходит великий знаток и благодарность вам тут выразить не кому. Количество плюсов в свою очередь говорит о компетентности и репутации. Одно дело когда не заботишься о своей репутации и другое дело когда человек со светлыми мыслями теряется не почувствовав себя здесь полезным.[/quote]

Геронтология обсуждается в других местах. Здеь попрошу о валюте! :mrgreen:

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:51

  Долярчик написав:...добрав, більше години тому, чотири папірця па 26,15(знаю,що ненайкращий курс, проте обмінка "перевірена"!) - так, для підстраховочки, хоч не дуже й треба, бо з депо тисячку забрав..........- а долародепо з основною скирдою, перекинув на пів року...
...далі роблю так: курс нижче 26 - купую зелені папірці, курс вище 26 - поповнюю гривнею" літні стовпці"!

... а хто ще, ТАК ЩИРО, може поділитись своєю стратегією?!


Вам везёт. А у нас в в райцентре курс в единственной обменке на продаж 27,15 сейчас.
А на приём 25,15.
Вот так и это не опечатка: 25,15 / 27,15 !!!!
А в банках бакса никогда нет.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:05

  Долярчик написав:...добрав, більше години тому, чотири папірця па 26,15(знаю,що ненайкращий курс, проте обмінка "перевірена"!) - так, для підстраховочки, хоч не дуже й треба, бо з депо тисячку забрав..........- а долародепо з основною скирдою, перекинув на пів року...
...далі роблю так: курс нижче 26 - купую зелені папірці, курс вище 26 - поповнюю гривнею" літні стовпці"!

... а хто ще, ТАК ЩИРО, може поділитись своєю стратегією?!


Гривна 26,50/ (крайний выход) лежит, приумножается. All-in.
Никто не попадает в ловушку без собственного согласия...
костас
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:06

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_61 написав:Вот так и это не опечатка: 25,15 / 27,15 !!!!
А в банках бакса никогда нет.

И вы все еще спрашиваете у форумчан: "чем бы мне заняться в своем населенном пункте?"
З.ы. Сельский валютчик вам в помощь.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:18

Привет из Днепра 7

Немного успокоившись после раннего валютного аукциона «в пижамах», котировки безналичного доллара на межбанке по состоянию на 12.06 немного понизились к цифре 25,98/26,02 UAH/USD.

Спустя 10 минут, на 12.16 Киева, котировки безналичного «американца» сузили спред, за счет выросших бидов: 25,99/26,02 UAH/USD.

К 12.09 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении прежнего настроения и сбалансированной торговли в паре доллар-гривня на фоне не изменившихся с утра цен: 26,00/26,10 UAH/USD, евро - 32,00/32,20 UAH/EUR. Со слов местных дилеров, текущая ликвидность сессии превышает торговую активность суточной давности.

По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о наступлении традиционной полуденной паузы, сменившей доминировавший доселе оптовый клиентский спрос. На указанное время клиентов «перестали устраивать» курсы обмена, составляя следующие цифры: 26,00/26,08 UAH/USD, евро - 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль 0,446/0,450 UAH/RUB.

Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно изменились (26,00/26,08 UAH/USD, евро – 32,95/32,15 UAH/EUR, рубль 0,443/0,452 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:22

Re: Валютный рынок в контексте

Добрый день. Наличка сегодня торгуется на ЧР выше межбанка ,видать конкуренция в наборе ,что видно по заявкам на себя 26 .Банки стали на пылесос перед праздником по 80-85.Я бы не покупал сегодня доллар ,как минимум подождал бы до завтра или понедельник.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:38

Долярчик
А який відсоток по вал. депо?
twin
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