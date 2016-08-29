Я ,вот все стесняюсь спросить Вас , Вам наставили 147 плюсов за полезную информацию,а Вы не поблагодарили форумчан ни разу ,это внутренняя фобия или не знаете как?
Я уже вышел с того возраста, чтобы плюсикам в соцсетях и форумах придавать значение. Если для вас это жизненно важно, гм, тогда я, пожалуй, оставлю свой диванный психоанализ при себе.
А что подумал Кролик так никто и не узнал, потому что он был очень воспитанный. (с)
Видимо в вашем возрасте уже не понимают что "+" это виртуальный способ отблагодарить человека за полезный комментарий, а вы выходит великий знаток и благодарность вам тут выразить не кому. Количество плюсов в свою очередь говорит о компетентности и репутации. Одно дело когда не заботишься о своей репутации и другое дело когда человек со светлыми мыслями теряется не почувствовав себя здесь полезным.
Я ,вот все стесняюсь спросить Вас , Вам наставили 147 плюсов за полезную информацию,а Вы не поблагодарили форумчан ни разу ,это внутренняя фобия или не знаете как?
Я уже вышел с того возраста, чтобы плюсикам в соцсетях и форумах придавать значение. Если для вас это жизненно важно, гм, тогда я, пожалуй, оставлю свой диванный психоанализ при себе.
А что подумал Кролик так никто и не узнал, потому что он был очень воспитанный. (с)
Видимо в вашем возрасте уже не понимают что "+" это виртуальный способ отблагодарить человека за полезный комментарий, а вы выходит великий знаток и благодарность вам тут выразить не кому. Количество плюсов в свою очередь говорит о компетентности и репутации. Одно дело когда не заботишься о своей репутации и другое дело когда человек со светлыми мыслями теряется не почувствовав себя здесь полезным.[/quote]
Геронтология обсуждается в других местах. Здеь попрошу о валюте!
Долярчик написав:...добрав, більше години тому, чотири папірця па 26,15(знаю,що ненайкращий курс, проте обмінка "перевірена"!) - так, для підстраховочки, хоч не дуже й треба, бо з депо тисячку забрав..........- а долародепо з основною скирдою, перекинув на пів року... ...далі роблю так: курс нижче 26 - купую зелені папірці, курс вище 26 - поповнюю гривнею" літні стовпці"!
... а хто ще, ТАК ЩИРО, може поділитись своєю стратегією?!
Вам везёт. А у нас в в райцентре курс в единственной обменке на продаж 27,15 сейчас. А на приём 25,15. Вот так и это не опечатка: 25,15 / 27,15 !!!! А в банках бакса никогда нет.
Долярчик написав:...добрав, більше години тому, чотири папірця па 26,15(знаю,що ненайкращий курс, проте обмінка "перевірена"!) - так, для підстраховочки, хоч не дуже й треба, бо з депо тисячку забрав..........- а долародепо з основною скирдою, перекинув на пів року... ...далі роблю так: курс нижче 26 - купую зелені папірці, курс вище 26 - поповнюю гривнею" літні стовпці"!
... а хто ще, ТАК ЩИРО, може поділитись своєю стратегією?!
Немного успокоившись после раннего валютного аукциона «в пижамах», котировки безналичного доллара на межбанке по состоянию на 12.06 немного понизились к цифре 25,98/26,02 UAH/USD.
Спустя 10 минут, на 12.16 Киева, котировки безналичного «американца» сузили спред, за счет выросших бидов: 25,99/26,02 UAH/USD.
К 12.09 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении прежнего настроения и сбалансированной торговли в паре доллар-гривня на фоне не изменившихся с утра цен: 26,00/26,10 UAH/USD, евро - 32,00/32,20 UAH/EUR. Со слов местных дилеров, текущая ликвидность сессии превышает торговую активность суточной давности.
По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о наступлении традиционной полуденной паузы, сменившей доминировавший доселе оптовый клиентский спрос. На указанное время клиентов «перестали устраивать» курсы обмена, составляя следующие цифры: 26,00/26,08 UAH/USD, евро - 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль 0,446/0,450 UAH/RUB.
Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно изменились (26,00/26,08 UAH/USD, евро – 32,95/32,15 UAH/EUR, рубль 0,443/0,452 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов.
Добрый день. Наличка сегодня торгуется на ЧР выше межбанка ,видать конкуренция в наборе ,что видно по заявкам на себя 26 .Банки стали на пылесос перед праздником по 80-85.Я бы не покупал сегодня доллар ,как минимум подождал бы до завтра или понедельник.