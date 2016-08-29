Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:48

Привет из Днепра 8



В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,25/26,27 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на расширение гривневой ликвидности. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро пятницы остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 45 049,3 млн. грн. к отметке 47 654,5 млн. грн., снова намекая на «теоретические» риски для гривни н торгах межбанка. Эти «риски», напомним, накануне, «вылились» в укрепление гривни на 19,66 коп.



Меж тем, довольно рано (около 10.10 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара немного понизились, оказавшись на отметке 25,94/25,98 UAH/USD.



Спустя 8 минут, на 10.18 стало очевидно замедление темпов коррекции безналичного «американца» - его цена на указанный час консолидировалась на уровне 25,96/25,99 UAH/USD, немного сузив спред и сопровождаясь равновесием покупок и продаж.



Вызвав подозрение в «заказухе», регулятор очень рано анонсировал проведение валютного аукциона по выкупу с рынка излишней долларовой ликвидности. Объем мероприятия $100,0 млн., три заявки надо было успеть подать до 10.30 Киева.

Очевидная «искусственность» этого действия НБУ видна из очень раннего объявления о мероприятии. Явно Институтская хочет «облагодетельствовать» кого-то из «своих» банков. Ведь до 11.00 профильные департаменты финансовых институтов просто не успеют подготовиться к реальному участию в торгах межбанка, сведя клиентские спрос и предложение..



Реагируя на нацбанковский анонс, цена доллара на межбанке выросла по состоянию на 10.40 до 25,98/26,02 UAH/USD.



К 10.54 стали известны первые цифры результатов «скоропалительного» и «заказного» валютного аукциона: средневзвешенный курс составил 26,0477, цена отсечки – 26,050 UAH/USD.



Реагируя на эту статистику, цена СКВ на межбанке выросла до 26,02/26,05 UAH/USD.



Шокированный ранним аукционом межбанк по состоянию на 11.08 констатировал стабильность долларовых цен, не тронувшихся с отметки 26,02/26,05 UAH/USD.



Вскоре стали известны все подробности состоявшегося валютного аукциона. Было подано заявок на $62,7 млн., и которых НБУ удовлетворил $50,7 млн. Средневзвешенный курс аукциона составил 26,0477, минимальная цена 26,030, максимальный курс (цена отсечки) – 26,050 UAH/USD.



Ранний арбитраж НБУ на торгах безналичной СКВ сопровождался признаками расширения гривневой ликвидности. На это указывало снижение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo c уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,00% годовых. Эта динамика пребывает в гармонии с заметным ростом гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.



Немного успокоившись после раннего валютного аукциона «в пижамах», котировки безналичного доллара на межбанке по состоянию на 12.06 немного понизились к цифре 25,98/26,02 UAH/USD.



Спустя 10 минут, на 12.16 Киева, котировки безналичного «американца» сузили спред, за счет выросших бидов: 25,99/26,02 UAH/USD.



Наконец, около 13.18 Киева в сопровождении не тронувшихся с отметки 25,99/26,02 UAH/USD «зеленых» котировок, валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.



На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 06 апреля с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 31,80/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,440/0,460 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 05 апреля по спросу и по предложению не изменился.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 05 апреля по обеим позициям не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,2237, упав до $1,2230 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного поднявшись до $1,2235 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

06 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,98/26,08 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос повысился на 1,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,90/32,20 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 05 апреля спрос понизился на 10,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,443/0,452 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 20 пунктов, предложение стало ниже на 30 пунктов).



На открытии торгов 06 апреля в розничном сегменте наблюдалось зыбкое равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,98/26,08 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос повысился на 1,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,90/32,20 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 05 апреля спрос понизился на 10,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,443/0,452 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 20 пунктов, предложение стало ниже на 30 пунктов).



На старте торгов 06 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



К 12.09 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении прежнего настроения и сбалансированной торговли в паре доллар-гривня на фоне не изменившихся с утра цен: 26,00/26,10 UAH/USD, евро - 32,00/32,20 UAH/EUR. Со слов местных дилеров, текущая ликвидность сессии превышает торговую активность суточной давности.



По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о наступлении традиционной полуденной паузы, сменившей доминировавший доселе оптовый клиентский спрос. На указанное время клиентов «перестали устраивать» курсы обмена, составляя следующие цифры: 26,00/26,08 UAH/USD, евро - 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль 0,446/0,450 UAH/RUB.



Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно изменились (26,00/26,08 UAH/USD, евро – 32,95/32,15 UAH/EUR, рубль 0,443/0,452 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 06 апреля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 25,95/26,10 UAH/USD, евро – 31,85/32,21 UAH/EUR, рубль 0,445/0,452 UAH/RUB, Киев опт 26,00/26,10 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,00/26,10 UAH/USD, евро (опт) 31,90/32,10 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,90/32,10 UAH/EUR; Хмельницкий – 25,90/26,10 UAH/USD, евро – 31,75/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,440/0,450 RUB/USD, Одесса – опт 26,00/26,10 UAH/USD, розница – 25,95/26,13 UAH/USD; Запорожье – 26,00/26,10 UAH/USD; евро – 31,90/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,446/0,450 RUB/USD.



Пятничные торги валютного межбанка прогнозируемо продемонстрировали очевидное нежелание регулятора пускать текущие котировки безналичного доллара ниже концептуальнозначимой отметки 26,00 UAH/USD. Для этого, собственно, был затеян очень ранний валютный аукцион, с помощью которого Институтская в очередной раз «зачистила» рынок от долларовых «обвалистов» посредством завышенной цены отсечки 26,05 UAH/USD. На сей раз текущая ликвидность торгов заметно отставала от предыдущей, весьма «плодовитой» сессии, индицируя уход значительной части игроков на пасхальные каникулы.



Темп коррекции безналичного доллара упал, хотя, вопреки нашим ожиданиям, «медвежий» тренд стараниями «недобитых» накануне продавцов СКВ, сохранился.



Наличный рынок продемонстрировал очевидное стремление к стабильности, которое в длинные выходные ограничится симметричным расширением спреда. Впрочем, здесь мы не исключаем попытки немного, чисто символически, понизить действующие цены в расчете на пролонгацию розничного «приноса» в субботу-понедельник желающими «продолжения банкета», на которое потребуются дополнительные гривневые расходы.



«Зачистив» валютный межбанк от игравших на понижение курса «американца» игроков, НБУ и прочее финансовое руководство, обеспечило пролонгацию роста гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ, что играет на стороне «зеленых быков». Это обстоятельство в комплекте с текущими курсовыми низами безналичного доллара, вероятно, удержат последний от коррекции на торгах 10 апреля.



Предположительно, цена безналичного «американца» на ближайших торгах межбанка останется в пределах диапазона 26,02-26,05 UAH/USD по средневзвешенному курсу СКВ.



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