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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4771477247734774>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 750
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 750
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:09

  Yuri_61 написав:
  Долярчик написав:...добрав, більше години тому, чотири папірця па 26,15(знаю,що ненайкращий курс, проте обмінка "перевірена"!) - так, для підстраховочки, хоч не дуже й треба, бо з депо тисячку забрав..........- а долародепо з основною скирдою, перекинув на пів року...
...далі роблю так: курс нижче 26 - купую зелені папірці, курс вище 26 - поповнюю гривнею" літні стовпці"!

... а хто ще, ТАК ЩИРО, може поділитись своєю стратегією?!


Вам везёт. А у нас в в райцентре курс в единственной обменке на продаж 27,15 сейчас.
А на приём 25,15.
Вот так и это не опечатка: 25,15 / 27,15 !!!!
А в банках бакса никогда нет.

... а в банках, відкиваєте долародепо хоч на 150тис. грн. в еквіваленті(може вже і більше можна, я не в курсі) - і буде Вам щастя! :D....і нехай в тій обмінці, кусають собі лікті! :mrgreen:

п. с.
... ну, і ще підніму Вашу улюблену тему про ту стрічку, яка "любить" відслоюватись :mrgreen:
(сірника, щось важкувато було пропихати, то цвяшок і шнурочок пройшли легко...)
Зображення
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:48

Привет из Днепра 8

В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,25/26,27 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на расширение гривневой ликвидности. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро пятницы остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 45 049,3 млн. грн. к отметке 47 654,5 млн. грн., снова намекая на «теоретические» риски для гривни н торгах межбанка. Эти «риски», напомним, накануне, «вылились» в укрепление гривни на 19,66 коп.

Меж тем, довольно рано (около 10.10 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара немного понизились, оказавшись на отметке 25,94/25,98 UAH/USD.

Спустя 8 минут, на 10.18 стало очевидно замедление темпов коррекции безналичного «американца» - его цена на указанный час консолидировалась на уровне 25,96/25,99 UAH/USD, немного сузив спред и сопровождаясь равновесием покупок и продаж.

Вызвав подозрение в «заказухе», регулятор очень рано анонсировал проведение валютного аукциона по выкупу с рынка излишней долларовой ликвидности. Объем мероприятия $100,0 млн., три заявки надо было успеть подать до 10.30 Киева.
Очевидная «искусственность» этого действия НБУ видна из очень раннего объявления о мероприятии. Явно Институтская хочет «облагодетельствовать» кого-то из «своих» банков. Ведь до 11.00 профильные департаменты финансовых институтов просто не успеют подготовиться к реальному участию в торгах межбанка, сведя клиентские спрос и предложение..

Реагируя на нацбанковский анонс, цена доллара на межбанке выросла по состоянию на 10.40 до 25,98/26,02 UAH/USD.

К 10.54 стали известны первые цифры результатов «скоропалительного» и «заказного» валютного аукциона: средневзвешенный курс составил 26,0477, цена отсечки – 26,050 UAH/USD.

Реагируя на эту статистику, цена СКВ на межбанке выросла до 26,02/26,05 UAH/USD.

Шокированный ранним аукционом межбанк по состоянию на 11.08 констатировал стабильность долларовых цен, не тронувшихся с отметки 26,02/26,05 UAH/USD.

Вскоре стали известны все подробности состоявшегося валютного аукциона. Было подано заявок на $62,7 млн., и которых НБУ удовлетворил $50,7 млн. Средневзвешенный курс аукциона составил 26,0477, минимальная цена 26,030, максимальный курс (цена отсечки) – 26,050 UAH/USD.

Ранний арбитраж НБУ на торгах безналичной СКВ сопровождался признаками расширения гривневой ликвидности. На это указывало снижение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo c уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,00% годовых. Эта динамика пребывает в гармонии с заметным ростом гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.

Немного успокоившись после раннего валютного аукциона «в пижамах», котировки безналичного доллара на межбанке по состоянию на 12.06 немного понизились к цифре 25,98/26,02 UAH/USD.

Спустя 10 минут, на 12.16 Киева, котировки безналичного «американца» сузили спред, за счет выросших бидов: 25,99/26,02 UAH/USD.

Наконец, около 13.18 Киева в сопровождении не тронувшихся с отметки 25,99/26,02 UAH/USD «зеленых» котировок, валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.

На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.

Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 06 апреля с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 31,80/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,440/0,460 UAH/RUB.

По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 05 апреля по спросу и по предложению не изменился.

Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 05 апреля по обеим позициям не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,2237, упав до $1,2230 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного поднявшись до $1,2235 на открытии торгов в Европе.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
06 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,98/26,08 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос повысился на 1,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,90/32,20 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 05 апреля спрос понизился на 10,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,443/0,452 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 20 пунктов, предложение стало ниже на 30 пунктов).

На открытии торгов 06 апреля в розничном сегменте наблюдалось зыбкое равновесие покупок и продаж.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,98/26,08 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос повысился на 1,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,90/32,20 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 05 апреля спрос понизился на 10,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,443/0,452 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 20 пунктов, предложение стало ниже на 30 пунктов).

На старте торгов 06 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.

К 12.09 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении прежнего настроения и сбалансированной торговли в паре доллар-гривня на фоне не изменившихся с утра цен: 26,00/26,10 UAH/USD, евро - 32,00/32,20 UAH/EUR. Со слов местных дилеров, текущая ликвидность сессии превышает торговую активность суточной давности.

По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о наступлении традиционной полуденной паузы, сменившей доминировавший доселе оптовый клиентский спрос. На указанное время клиентов «перестали устраивать» курсы обмена, составляя следующие цифры: 26,00/26,08 UAH/USD, евро - 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль 0,446/0,450 UAH/RUB.

Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно изменились (26,00/26,08 UAH/USD, евро – 32,95/32,15 UAH/EUR, рубль 0,443/0,452 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов.

В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.

Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 06 апреля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 25,95/26,10 UAH/USD, евро – 31,85/32,21 UAH/EUR, рубль 0,445/0,452 UAH/RUB, Киев опт 26,00/26,10 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,00/26,10 UAH/USD, евро (опт) 31,90/32,10 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,90/32,10 UAH/EUR; Хмельницкий – 25,90/26,10 UAH/USD, евро – 31,75/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,440/0,450 RUB/USD, Одесса – опт 26,00/26,10 UAH/USD, розница – 25,95/26,13 UAH/USD; Запорожье – 26,00/26,10 UAH/USD; евро – 31,90/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,446/0,450 RUB/USD.

Пятничные торги валютного межбанка прогнозируемо продемонстрировали очевидное нежелание регулятора пускать текущие котировки безналичного доллара ниже концептуальнозначимой отметки 26,00 UAH/USD. Для этого, собственно, был затеян очень ранний валютный аукцион, с помощью которого Институтская в очередной раз «зачистила» рынок от долларовых «обвалистов» посредством завышенной цены отсечки 26,05 UAH/USD. На сей раз текущая ликвидность торгов заметно отставала от предыдущей, весьма «плодовитой» сессии, индицируя уход значительной части игроков на пасхальные каникулы.

Темп коррекции безналичного доллара упал, хотя, вопреки нашим ожиданиям, «медвежий» тренд стараниями «недобитых» накануне продавцов СКВ, сохранился.

Наличный рынок продемонстрировал очевидное стремление к стабильности, которое в длинные выходные ограничится симметричным расширением спреда. Впрочем, здесь мы не исключаем попытки немного, чисто символически, понизить действующие цены в расчете на пролонгацию розничного «приноса» в субботу-понедельник желающими «продолжения банкета», на которое потребуются дополнительные гривневые расходы.

«Зачистив» валютный межбанк от игравших на понижение курса «американца» игроков, НБУ и прочее финансовое руководство, обеспечило пролонгацию роста гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ, что играет на стороне «зеленых быков». Это обстоятельство в комплекте с текущими курсовыми низами безналичного доллара, вероятно, удержат последний от коррекции на торгах 10 апреля.

Предположительно, цена безналичного «американца» на ближайших торгах межбанка останется в пределах диапазона 26,02-26,05 UAH/USD по средневзвешенному курсу СКВ.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:06

  twin написав:Долярчик
А який відсоток по вал. депо?

я відкрив в Ощаді два: річне 3,25% і піврічне 2,75 і то ще відмінусуйте податки! :evil: - так, ПЛАЧЕВНІ %%, а що ж робити? :roll:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:13

  Долярчик написав:
  twin написав:Долярчик
А який відсоток по вал. депо?

я відкрив в Ощаді два: річне 3,25% і піврічне 2,75 і то ще відмінусуйте податки! :evil: - так, ПЛАЧЕВНІ %%, а що ж робити? :roll:


Вы шутите что-ли, вы же бизнесмен, какие 2,75 %.
Я бы удавился положить под такие проценты. Возьмите товар, прокрутите его с минимальной наценкой, так чтобы было значительно дешевле, чем у конкурентов, несколько раз за год.
Поставьте 10 процентов наценки, уверен, что на вашем рынке никто не торгует с такой наценкой, и прокрутите по-быстрому несколько раз.
Честно, я всегда удивлялся - люди лупят наценку 30-50 процентов, говорят плохо продается, доходы идут в банк под 3 процента, это какая-то фантасмагория.

Еще можно понять наемного работника или рантье, это правильно искать какие-то ставки в банках, как выйти на 26, как зайти на 25, но предприниматель и долгосрочный депозит понятия не совместимые. Никогда в жизни не имел ни одного депозита, смысла нет никакого, даже в жесткий кризис есть куча возможностей.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 06 кві, 2018 13:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:28

  freeze написав:
  Долярчик написав:
  twin написав:Долярчик
А який відсоток по вал. депо?

я відкрив в Ощаді два: річне 3,25% і піврічне 2,75 і то ще відмінусуйте податки! :evil: - так, ПЛАЧЕВНІ %%, а що ж робити? :roll:


Вы шутите что-ли, вы же бизнесмен, какие 2,75 %.
Я бы удавился положить под такие проценты. Возьмите товар, прокрутите его с минимальной наценкой, так чтобы было значительно дешевле, чем у конкурентов, несколько раз за год.
Поставьте 10 процентов наценки, уверен, что на вашем рынке никто не торгует с такой наценкой, и прокрутите по-быстрому несколько раз.
Честно, я всегда удивлялся - люди лупят наценку 30-50 процентов, говорят плохо продается, доходы идут в банк под 3 процента, это какая-то фантасмагория.


Який бізнес, такий і вихлоп :mrgreen: Нести кудись валюту під 2,75% річних, при тому, що на банальних курсових качелях цю суму можна за місяць заробити, не напрягаючись - це мистецтво вищого гатунку :)
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:32

freeze
вот из-за таких как вы, у нормальных людей и не идет торговля,а вы под 1% не пробовали работать? Все покупатели будут ваши.
гуляйполе
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:48

дядя Caша
Скоропостижный аукцион действительно напоминает рояль в кустах, но нужно признаться, что сегодня хоть приличия были соблюдены. Кроме одного актера, на сцене были, как минимум, статисты :) Мы помним значительно более беспардонные аттракционы. 18 удовлетворенных заявок говорят о том, что облагодетельствованы были не менее 6 банков.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:50

Re: Валютный рынок в контексте

  гуляйполе написав:вот из-за таких как вы, у нормальных людей и не идет торговля

Лень - это нормально. Но конкуренция - это хорошо и с ленью плохо сочетается.
Ничего личного, просто бизнес. И он все расставит на свои места. Если кто-то работает с наценкой 10% и менее, а вы хотите 30% и более, то вам придется что-то эдакое с подвывертом придумать и реализовать. Так и идет развитие.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:00

  Yuri_61 написав:Вам везёт. А у нас в в райцентре курс в единственной обменке на продаж 27,15 сейчас.
А на приём 25,15.
Вот так и это не опечатка: 25,15 / 27,15 !!!!
А в банках бакса никогда нет.

Ваш райцентр просто деревня Гадюкино (по Шендеровичу)
И КОРОТКО О ПОГОДЕ
В понедельник в Осло, Стокгольме и Копенгагене - 17 градусов тепла, в Брюсселе и Лондоне - 18, в Париже, Дублине и Праге - 19, в Антверпене - 20, в Женеве - 21, в Бонне и Мадриде - 22, в Риме - 23, в Афинах - 24, в Стамбуле - 25, в деревне Гадюкино - дожди.
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В среду ещё лучше будет в Каннах, Гренобле и Люксембурге, совсем хорошо в Венеции, деревню Гадюкино - смоет.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:03

  freeze написав:
  Долярчик написав:
  twin написав:Долярчик
А який відсоток по вал. депо?

я відкрив в Ощаді два: річне 3,25% і піврічне 2,75 і то ще відмінусуйте податки! :evil: - так, ПЛАЧЕВНІ %%, а що ж робити? :roll:


Вы шутите что-ли, вы же бизнесмен, какие 2,75 %.
Я бы удавился положить под такие проценты. Возьмите товар, прокрутите его с минимальной наценкой, так чтобы было значительно дешевле, чем у конкурентов, несколько раз за год.

Вам не спадало на думку, якщо б ця можливicть реально iснувала, Долярчик мiг би й кредита взяти, або просто товару набрати в постачальника з вiдтермiнуванням оплати?..
Мабуть, його ринок не гумовий, що б на ровному мiсцi пiдняти оборот.

  freeze написав:Никогда в жизни не имел ни одного депозита, смысла нет никакого, даже в жесткий кризис есть куча возможностей.


А де ви тримаете заощадження?.. Як фiкстит прибуток?.. Чи у вас самий вiчно прибутковий бiзнес та 100% вдача?..
sryvkin
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