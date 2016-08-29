А в Польшу, например, можно поехать с валютной картой, на которой доллары а не евро?
Слышал, что на валютной карте только или евро или баксы (ну и.т.д.) можно держать.
И не дороже ли там доллары на евро обменять?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:09
А в Польшу, например, можно поехать с валютной картой, на которой доллары а не евро?
Слышал, что на валютной карте только или евро или баксы (ну и.т.д.) можно держать.
И не дороже ли там доллары на евро обменять?
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:16
... то не до мене питання, - я по закордонам не шастаю...
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:40
в Польше ходят злотые - их лучше в Киеве за гривну купить
если ехать с картой, то можно с любой валютой на ней (и с гривневой тоже) - просто будет конвертация злотых в доллары или евро в зависимости от Виза/МК, а потом в валюту карты по курсу Вашего банка. Главное не соглашаться сразу на динамическую конвертацию, а все платежи подтверждать/выбирать в злотых
спреды по обмену долларов или евро на злотые и наоборот вменяемые, не как в еврозоне
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:40
... успіх там, де ним вміють ділитись!
...Ви - серйозно???
1) - я недавно писав, що товару напхав, що далі нікуди(хоч його й стільки не потрібно!)
2) - товару можу набрати і в розтермінування СКІЛЬКИ ЗАХОЧУ, але це ТЕЖ, БЕЗ ПОТРЕБИ!(бо гуртівні, зараз ДАЮТЬ ВСІМ у розтермінцвання)
3) - в мене "не той" товар, що на який спустив ціну і тут же розібрали, як "гарячі пиріжки"!(це не яйця і ковбасу на свята продавати )
4) - а заніс в банк тому: а)- бо взимку не злив... б)- і щоб восени не купувати ДОРОГО "нікому не потрібного" для закупівлі товару!(бо зараз і влітку, долар, переважно дешевий і для поточних закупок товару - буду й купувати долар по поточному курсу...
5) - а про "кучу возможностей" - я б уважно Вас послухав!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:47
Добыча газа в Украине падет 4-й месяц подряд.
Хорошая статья , от себя добавлю.После общения с экспертами газового рынка узнал что к примеру Укргазовыдобування сократило рост т.к. скважини стали бурить больше но они реально не могут найти качественные месторождения с хорошим дебетом - это первая причина.
Вторая причина Полтава не согласовывает новые участки для Укргазовыдобування.
Третья причина недостаточные инвестиции в разведку, нужно еще больше вкладывать в разведку, а они занимаются реанимацией старых скважин.
Короче если они не возьмутся за голову то все полетит в тартарары, а заплатим мы все за это из своего кармана.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:47
Якщо так то тоді таке питання чому було видалено моє повідомлення про валюту ?
Зокрема про плани НБУ від 2016 року наростити резерви до 23 млрд валюти а також про зменшення фактичних резервів НБУ на 1% за березень до 18 млрд валюти і про збільшення резервів клятих москалів за той же березень на 1% до 450 млрд валюти
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
реклама
|