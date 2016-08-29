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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4771477247734774

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 750
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 750
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:09

  Долярчик написав:
  twin написав:Долярчик
А який відсоток по вал. депо?

я відкрив в Ощаді два: річне 3,25% і піврічне 2,75 і то ще відмінусуйте податки! :evil: - так, ПЛАЧЕВНІ %%, а що ж робити? :roll:


А в Польшу, например, можно поехать с валютной картой, на которой доллары а не евро?
Слышал, что на валютной карте только или евро или баксы (ну и.т.д.) можно держать.
И не дороже ли там доллары на евро обменять?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:16

  Yuri_61 написав:
  Долярчик написав:
  twin написав:Долярчик
А який відсоток по вал. депо?

я відкрив в Ощаді два: річне 3,25% і піврічне 2,75 і то ще відмінусуйте податки! :evil: - так, ПЛАЧЕВНІ %%, а що ж робити? :roll:


А в Польшу, например, можно поехать с валютной картой, на которой доллары а не евро?
Слышал, что на валютной карте только или евро или баксы (ну и.т.д.) можно держать.
И не дороже ли там доллары на евро обменять?

... то не до мене питання, - я по закордонам не шастаю...
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:40

  Yuri_61 написав:
  Долярчик написав:
  twin написав:Долярчик
А який відсоток по вал. депо?

я відкрив в Ощаді два: річне 3,25% і піврічне 2,75 і то ще відмінусуйте податки! :evil: - так, ПЛАЧЕВНІ %%, а що ж робити? :roll:


А в Польшу, например, можно поехать с валютной картой, на которой доллары а не евро?
Слышал, что на валютной карте только или евро или баксы (ну и.т.д.) можно держать.
И не дороже ли там доллары на евро обменять?


в Польше ходят злотые - их лучше в Киеве за гривну купить
если ехать с картой, то можно с любой валютой на ней (и с гривневой тоже) - просто будет конвертация злотых в доллары или евро в зависимости от Виза/МК, а потом в валюту карты по курсу Вашего банка. Главное не соглашаться сразу на динамическую конвертацию, а все платежи подтверждать/выбирать в злотых
спреды по обмену долларов или евро на злотые и наоборот вменяемые, не как в еврозоне
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:40

... успіх там, де ним вміють ділитись!

  freeze написав:
  Долярчик написав:
  twin написав:Долярчик
А який відсоток по вал. депо?

я відкрив в Ощаді два: річне 3,25% і піврічне 2,75 і то ще відмінусуйте податки! :evil: - так, ПЛАЧЕВНІ %%, а що ж робити? :roll:


Вы шутите что-ли, вы же бизнесмен, какие 2,75 %.
Я бы удавился положить под такие проценты. Возьмите товар, прокрутите его с минимальной наценкой, так чтобы было значительно дешевле, чем у конкурентов, несколько раз за год.
Поставьте 10 процентов наценки, уверен, что на вашем рынке никто не торгует с такой наценкой, и прокрутите по-быстрому несколько раз.
Честно, я всегда удивлялся - люди лупят наценку 30-50 процентов, говорят плохо продается, доходы идут в банк под 3 процента, это какая-то фантасмагория.

Еще можно понять наемного работника или рантье, это правильно искать какие-то ставки в банках, как выйти на 26, как зайти на 25, но предприниматель и долгосрочный депозит понятия не совместимые. Никогда в жизни не имел ни одного депозита, смысла нет никакого, даже в жесткий кризис есть куча возможностей.

...Ви - серйозно??? :shock:
1) - я недавно писав, що товару напхав, що далі нікуди(хоч його й стільки не потрібно!)
2) - товару можу набрати і в розтермінування СКІЛЬКИ ЗАХОЧУ, але це ТЕЖ, БЕЗ ПОТРЕБИ!(бо гуртівні, зараз ДАЮТЬ ВСІМ у розтермінцвання) :!:
3) - в мене "не той" товар, що на який спустив ціну і тут же розібрали, як "гарячі пиріжки"!(це не яйця і ковбасу на свята продавати :mrgreen:)
4) - а заніс в банк тому: а)- бо взимку не злив... б)- і щоб восени не купувати ДОРОГО "нікому не потрібного" для закупівлі товару!(бо зараз і влітку, долар, переважно дешевий і для поточних закупок товару - буду й купувати долар по поточному курсу...
5) - а про "кучу возможностей" - я б уважно Вас послухав!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:47

Добыча газа в Украине падет 4-й месяц подряд.

http://enkorr.com.ua/a/news/Dobicha_gaz ... yad/231938

Хорошая статья , от себя добавлю.После общения с экспертами газового рынка узнал что к примеру Укргазовыдобування сократило рост т.к. скважини стали бурить больше но они реально не могут найти качественные месторождения с хорошим дебетом - это первая причина.

Вторая причина Полтава не согласовывает новые участки для Укргазовыдобування.

Третья причина недостаточные инвестиции в разведку, нужно еще больше вкладывать в разведку, а они занимаются реанимацией старых скважин.

Короче если они не возьмутся за голову то все полетит в тартарары, а заплатим мы все за это из своего кармана.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:47

  дядя Caша написав:
  dj0nk1 написав:
  Перес де Куэльяр написав:
Я уже вышел с того возраста, чтобы плюсикам в соцсетях и форумах придавать значение.
Если для вас это жизненно важно, гм, тогда я, пожалуй, оставлю свой диванный психоанализ при себе.

А что подумал Кролик так никто и не узнал, потому что он был очень воспитанный. (с)

Видимо в вашем возрасте уже не понимают что "+" это виртуальный способ отблагодарить человека за полезный комментарий, а вы выходит великий знаток и благодарность вам тут выразить не кому. Количество плюсов в свою очередь говорит о компетентности и репутации. Одно дело когда не заботишься о своей репутации и другое дело когда человек со светлыми мыслями теряется не почувствовав себя здесь полезным.


Геронтология обсуждается в других местах. Здеь попрошу о валюте! :mrgreen:

US

Якщо так то тоді таке питання чому було видалено моє повідомлення про валюту ?
Зокрема про плани НБУ від 2016 року наростити резерви до 23 млрд валюти а також про зменшення фактичних резервів НБУ на 1% за березень до 18 млрд валюти і про збільшення резервів клятих москалів за той же березень на 1% до 450 млрд валюти
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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