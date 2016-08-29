freeze написав:

Долярчик написав: twin написав: Долярчик

А який відсоток по вал. депо? А який відсоток по вал. депо?

я відкрив в Ощаді два: річне 3,25% і піврічне 2,75 і то ще відмінусуйте податки! - так, ПЛАЧЕВНІ %%, а що ж робити? я відкрив в Ощаді два: річне 3,25% і піврічне 2,75 і то ще відмінусуйте податки!- так, ПЛАЧЕВНІ %%, а що ж робити?

Вы шутите что-ли, вы же бизнесмен, какие 2,75 %.Я бы удавился положить под такие проценты. Возьмите товар, прокрутите его с минимальной наценкой, так чтобы было значительно дешевле, чем у конкурентов, несколько раз за год.Поставьте 10 процентов наценки, уверен, что на вашем рынке никто не торгует с такой наценкой, и прокрутите по-быстрому несколько раз.Честно, я всегда удивлялся - люди лупят наценку 30-50 процентов, говорят плохо продается, доходы идут в банк под 3 процента, это какая-то фантасмагория.Еще можно понять наемного работника или рантье, это правильно искать какие-то ставки в банках, как выйти на 26, как зайти на 25, но предприниматель и долгосрочный депозит понятия не совместимые. Никогда в жизни не имел ни одного депозита, смысла нет никакого, даже в жесткий кризис есть куча возможностей.