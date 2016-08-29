|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:09
Долярчик написав: twin написав:Долярчик
А який відсоток по вал. депо?
я відкрив в Ощаді два: річне 3,25% і піврічне 2,75 і то ще відмінусуйте податки!
- так, ПЛАЧЕВНІ %%, а що ж робити?
А в Польшу, например, можно поехать с валютной картой, на которой доллары а не евро?
Слышал, что на валютной карте только или евро или баксы (ну и.т.д.) можно держать.
И не дороже ли там доллары на евро обменять?
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 906
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:16
Yuri_61 написав: Долярчик написав: twin написав:Долярчик
А який відсоток по вал. депо?
я відкрив в Ощаді два: річне 3,25% і піврічне 2,75 і то ще відмінусуйте податки!
- так, ПЛАЧЕВНІ %%, а що ж робити?
А в Польшу, например, можно поехать с валютной картой, на которой доллары а не евро?
Слышал, что на валютной карте только или евро или баксы (ну и.т.д.) можно держать.
И не дороже ли там доллары на евро обменять?
... то не до мене питання, - я по закордонам не шастаю...
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 3801
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 98 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:40
Yuri_61 написав: Долярчик написав: twin написав:Долярчик
А який відсоток по вал. депо?
я відкрив в Ощаді два: річне 3,25% і піврічне 2,75 і то ще відмінусуйте податки!
- так, ПЛАЧЕВНІ %%, а що ж робити?
А в Польшу, например, можно поехать с валютной картой, на которой доллары а не евро?
Слышал, что на валютной карте только или евро или баксы (ну и.т.д.) можно держать.
И не дороже ли там доллары на евро обменять?
в Польше ходят злотые - их лучше в Киеве за гривну купить
если ехать с картой, то можно с любой валютой на ней (и с гривневой тоже) - просто будет конвертация злотых в доллары или евро в зависимости от Виза/МК, а потом в валюту карты по курсу Вашего банка. Главное не соглашаться сразу на динамическую конвертацию, а все платежи подтверждать/выбирать в злотых
спреды по обмену долларов или евро на злотые и наоборот вменяемые, не как в еврозоне
-
Vitalych-new
-
-
- Повідомлень: 979
- З нами з: 04.06.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 224 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:40
freeze написав: Долярчик написав: twin написав:Долярчик
А який відсоток по вал. депо?
я відкрив в Ощаді два: річне 3,25% і піврічне 2,75 і то ще відмінусуйте податки!
- так, ПЛАЧЕВНІ %%, а що ж робити?
Вы шутите что-ли, вы же бизнесмен, какие 2,75 %.
Я бы удавился положить под такие проценты. Возьмите товар, прокрутите его с минимальной наценкой, так чтобы было значительно дешевле, чем у конкурентов, несколько раз за год.
Поставьте 10 процентов наценки, уверен, что на вашем рынке никто не торгует с такой наценкой, и прокрутите по-быстрому несколько раз.
Честно, я всегда удивлялся - люди лупят наценку 30-50 процентов, говорят плохо продается, доходы идут в банк под 3 процента, это какая-то фантасмагория.
Еще можно понять наемного работника или рантье, это правильно искать какие-то ставки в банках, как выйти на 26, как зайти на 25, но предприниматель и долгосрочный депозит понятия не совместимые. Никогда в жизни не имел ни одного депозита, смысла нет никакого, даже в жесткий кризис есть куча возможностей.
...Ви - серйозно???
1) - я недавно писав, що товару напхав, що далі нікуди(хоч його й стільки не потрібно!)
2) - товару можу набрати і в розтермінування СКІЛЬКИ ЗАХОЧУ, але це ТЕЖ, БЕЗ ПОТРЕБИ!(бо гуртівні, зараз ДАЮТЬ ВСІМ у розтермінцвання)
3) - в мене "не той" товар, що на який спустив ціну і тут же розібрали, як "гарячі пиріжки"!(це не яйця і ковбасу на свята продавати
)
4) - а заніс в банк тому: а)- бо взимку не злив... б)- і щоб восени не купувати ДОРОГО "нікому не потрібного" для закупівлі товару!(бо зараз і влітку, долар, переважно дешевий і для поточних закупок товару - буду й купувати долар по поточному курсу...
5) - а про "кучу возможностей" - я б уважно Вас послухав!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 3801
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 98 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11474
|1203177
|
|
|6144
|1300806
|
П'ят 06 кві, 2018 11:44
ЛОБ
|
|38
|35416
|
реклама
|