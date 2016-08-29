Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:13

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в четверг относительно доллара на 19,66 коп., на торгах пятницы замедлил рост, укрепившись на 3,95 коп., и оказавшись на уровне 26,0270 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 06 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,01/26,04 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рано, около 10.10, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене, понизившись до 25,94/25,98, однако, спустя 7 минут, немного восстановился, приподнявшись к 25,96/25,99 UAH/USD.



В это же время НБУ анонсировал проведение валютного аукциона, цель которого выкуп с рынка долларовых излишков. Объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки надлежало успеть подать до 10.30 Киева.



Столь ранний сроки проведения гривневой интервенции под вывеской аукциона с одной стороны поясняются канунами пасхальных каникул, с другой, очевидным превентивным «заказом» со стороны предполагающихся участников мероприятия.



Кроме того, как известно, по четвергам на счета экспортеров падает приличный объем СКВ выручки из-за рубежа, 50% которой надо обязательно продать на межбанке на следующий день. Не желая допустить обвал курса доллара по этой причине, регулятор решился на столь ранний аукцион.



Анонс регулятора моментально заморозил коррекцию безналичного доллара и даже обеспечил отскок курса до уровня 25,98/26,02 по состоянию на 10.38, а уже около 10.55 цена «американца» на межбанке оказалась на отметке 26,02/26,05 UAH/USD, которую не покидала до полудня. Полагаю, этот отскок стал следствием оттока желающих продать СКВ на аукцион, где ожидались хорошие условия выкупа лишней СКВ, а на межбанке остались лишь немногочисленные покупатели доллара.



К 11.08 стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: средневзвешенный курс составил 26,0477, цена отсечки - 26,050 UAH/USD.

Рынок не отреагировал на эту статистику, цена СКВ не тронулась с уровня 26,02/26,05 UAH/USD, индицируя высокий процент удовлетворения заявок регулятором.

Вскоре это предположение подтвердилось итогами состоявшегося валютного аукциона.

Было подано заявок на сумму $62,7 млн., из которых НБУ удовлетворил $50,7 млн.,

средневзвешенный курс составил 26,0477, минимальный – 26,030, максимальный (цена отсечки) - 26,050 UAH/USD.



Около полудня на межбанк вернулись «неудачники» аукциона, которые своими продажами понизили цену «рыночного» доллара до 25,98/26,02 UAH/USD по состоянию на 12.02 Киева.

Спустя 13 минут котировки доллара сузили спред до 25,99/26,02 UAH/USD.



С 13.20 котировки «американца» на межбанке обосновались на уровне 25,99/26,03, который не покидали, по сути, до самого завершения торгов, немного понизившись до 25,985/26,020 UAH/USD около 15.20.



На этой цифре финишировала сессия валютного межбанка в эту пятницу.



Большинство сделок на межбанке 06 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0270 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,27% с 28,0672 UAH/USD до 26,0270 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 06 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,00% годовых (с 12.00 Киева - 15,00/16,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 06 апреля, сохранив «медвежий» тренд, немного потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, в четверг сохранился высокий объем притока экспортной выручки на счета субъектов внешнеторговой деятельности, часть которой подлежала обязательной продаже на следующей сессии межбанка.



Во-вторых, динамичное потепление заставило агросектор проводить масштабные, не считаясь с ценами, продажи СКВ ради гривни, на которую планировалась закупка расходных материалов на весенне-полевой сезон.



В-третьих, гривня была нужна бизнесу на текущие расходы и платежей в Казну.



В-четвертых, на рынке отсутствовали покупки СКВ нерезидентами, у которых, судя по всему, закончился сезон репатриации дивидендов.



При этом рынок гривневого ресурса индицировал сохранение тренда на расширение гривневой ликвидности. Об этом дали понять выросшие с уровня 45 049,3 млн. грн. к отметке 47 654,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 06 апреля заметно понизились,

имея для этого следующие основания.



Во-первых, участники торгов постарались не откладывать на последний рабочий день недели свои проекты, завершив из накануне.



Во-вторых, объем предложения СКВ по сравнению с предыдущей сессией, заметно понизился. Это подтвердили показатели валютного аукциона.



В-третьих, пятничная сессия межбанка длится на час короче.



Дата: 06 апреля 2018 г. 16.42



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 25,97/26,08 UAH/USD (с утра – 25,98/26,08 UAH/USD, к обеду - 26,00/26,07 UAH/USD)

€ – 31,95/32,20 UAH/EUR (с утра – 31,90/32,20 UAH/EUR, к обеду - 31,95/32,15 UAH/EUR)

RUB – 0,443/0,452 UAH/RUB (с утра - 0,443/0,452 UAH/RUB, к обеду - 0,443/0,452 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Это равновесие сохранялось до полудня, требуя незначительной поддержки повышением цен позиции «спрос» для стимулирования «приноса».



Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно изменились (26,00/26,08 UAH/USD, евро – 32,95/32,15 UAH/EUR, рубль 0,443/0,452 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов.



После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность спроса и оферов, причем этому не помешал «мягкий» переход цен в «праздничный» режим (некоторое снижение бидов и повышение оферов).



Итоговое равновесие спроса и предложение позволило сохранить обороты в оптовом сегменте рынка Днепра на «хорошем» уровне, заслужив «твердую четверку», и повторив показатели предыдущей сессии.





Дата: 06 апреля 2018 г. на 16.30

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,00/26,10 UAH/USD (с утра 26,00/26,10 UAH/USD, к полудню 26,00/26,10 UAH/USD)

€ 31,90/32,20 UAH/EUR (с утра 32,20/32,30 UAH/EUR, к полудню 31,90/32,20 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 06 апреля стартовали в условиях баланса спроса и предложения на фоне низкой по состоянию на утро ликвидности реальных сделок.



До полудня столичный рынок пребывал в состоянии сбалансированной торговли, что позволяло ему не ревизовать действующие цены в паре доллар-гривня.



К 12.09 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении прежнего настроения и сбалансированной торговли в паре доллар-гривня на фоне не изменившихся с утра цен: 26,00/26,10 UAH/USD, евро - 32,00/32,20 UAH/EUR. Со слов местных дилеров, текущая ликвидность сессии превышает торговую активность суточной давности.



После обеда, на киевском рынке сохранилась равновесная торговля в паре доллар-гривня, которая позволила не менять цены, установившиеся к полудню.



Обороты, заслужив по итогам пятницы «тройку с плюсом», констатировали незначительное улучшение показателей предыдущей сессии.





Дата: 06 апреля 2018 г.



16.32 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,00/26,07 UAH/USD (с утра - 26,00/26,10 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,08 UAH/USD)

€ – 32,00/32,15 UAH/EUR (с утра – 31,90/32,20 UAH/EUR, к полудню - 32,00/32,15 UAH/EUR)

RUB – 0,444/0,4502 UAH/RUB (с утра - 0,446/0,450 UAH/RUB, к полудню 0,446/0,450 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях

преобладания оптового клиентского спроса в паре доллар – гривня. Запорожцы жалуются на жесткую нехватку евро.



В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы отмечали затухание торговой активности из-за «саботажа» клиентов.



По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о наступлении традиционной полуденной паузы, сменившей доминировавший доселе оптовый клиентский спрос. На указанное время клиентов «перестали устраивать» курсы обмена, составляя следующие цифры: 26,00/26,08 UAH/USD, евро - 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль 0,446/0,450 UAH/RUB.



После обеда на запорожском наличном рынке возобновились клиентские покупки доллара, которых оказалось немного больше, чем «приноса», вызвав итоговый перекос рынка в сторону спроса.



Это обстоятельство нанесло небольшой урон итоговой ликвидности, заслужившей в пятницу «твердую четверку», констатировав некоторое ухудшение показателей предыдущей сессии.





Дата: 06 апреля 2018 г. на 16.00

Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 25,90/26,10 UAH/USD (с утра - 25,95/26,10 UAH/USD, к полудню - 25,95/26,10 UAH/USD)

€ – 31,77/32,21 UAH/EUR (с утра – 31,85/32,21 UAH/EUR, к полудню - 31,85/32,21 UAH/EUR)

RUB 0,442/0,450 UAH/RUB (с утра - 0,445/0,452 UAH/RUB, к полудню - 0,445/0,452 UAH/RUB)



US

