Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:58

По курсу мои взгляды пока не изменились.Голову (или даже руку) на отсечение давать не буду, но допускаю и надеюсь, что минимумы этого года мы уже увидели. Оснований для укрепления гривни к мифическому ЭОК по-прежнему не вижу.Радости некоторых форумчан по поводу балансировки валютного рынка за счёт заробитчан не разделяю. Может ещё отправим на Запад половину населения, пусть присылают сюда валюту, за кот. будут жить оставшиеся, а здесь останется только торговля, парикмахерские и т.п.?Для лучшего пополнения ЗВР НБУ может качнуть курс к 27 или немного ниже, а потом опять спускать (только не так резко) к 26.Давать зарабатывать на ОВГЗ такие % в валюте считаю неразумным, поэтому вполне одобряю решениепо досрочному выходу из них. Уважаю. Решительные и вполне оправданные действия как по входу, так и по выходу.Возможно стоит обращать внимание на сроки больших погашений ОВГЗ - к этим моментам НБУ может поднимать курс доллара. (Не гарантирую, что он так сделает, но возможно).