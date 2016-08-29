Херсон +22 25.9-26.00
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:25
Re: Валютный рынок в контексте
Херсон +22 25.9-26.00
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:27
Re: Валютный рынок в контексте
Продолжаем подбирать потихоньку
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:28
Большое спасибо за приглашение, но к радости somilitark"а вынужден отклонить. Возможно, позже напишу чуть подробнее.
На днях у Вас состоялся дебют на параллельной ветке. К сожалению неудачный. Вы с Vitlом несколько погорячились. Может, попробуете ещё раз несколько помягче? Там привыкли к более вежливому общению.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:28
Re: Валютный рынок в контексте
У кого-то есть предчувствие, что Рыжика до лета ещё разок подкинут??
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:29
freeze
дякую! - то ж, до вихідних!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:31
Хм, а я наивный думал, что миную эту пресловутую конвертацию. Спасибо что открыли глаза, ловите плюсик
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:43
... я перепрошую, а на якій саме гілочці відбувалась та дискусія?
дякую!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:58
Перес де Куэльяр
По курсу мои взгляды пока не изменились.
Голову (или даже руку) на отсечение давать не буду , но допускаю и надеюсь, что минимумы этого года мы уже увидели. Оснований для укрепления гривни к мифическому ЭОК по-прежнему не вижу.
Радости некоторых форумчан по поводу балансировки валютного рынка за счёт заробитчан не разделяю. Может ещё отправим на Запад половину населения, пусть присылают сюда валюту, за кот. будут жить оставшиеся, а здесь останется только торговля, парикмахерские и т.п.?
Для лучшего пополнения ЗВР НБУ может качнуть курс к 27 или немного ниже, а потом опять спускать (только не так резко) к 26.
Давать зарабатывать на ОВГЗ такие % в валюте считаю неразумным, поэтому вполне одобряю решение hamster bear по досрочному выходу из них. Уважаю. Решительные и вполне оправданные действия как по входу, так и по выходу.
Возможно стоит обращать внимание на сроки больших погашений ОВГЗ - к этим моментам НБУ может поднимать курс доллара. (Не гарантирую, что он так сделает, но возможно).
Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:00
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