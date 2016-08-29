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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4772477347744775

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 750
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 750
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:25

Re: Валютный рынок в контексте

Херсон +22 25.9-26.00

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portoz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:27

Re: Валютный рынок в контексте

Продолжаем подбирать потихоньку

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portoz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:28

  Перес де Куэльяр написав:............
Да и Ув.Лад выходите в эфир ,сауна закончилась.

Большое спасибо за приглашение, но к радости somilitark"а вынужден отклонить. Возможно, позже напишу чуть подробнее.
На днях у Вас состоялся дебют на параллельной ветке. К сожалению неудачный. Вы с Vitlом несколько погорячились. Может, попробуете ещё раз несколько помягче? Там привыкли к более вежливому общению.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:28

Re: Валютный рынок в контексте

У кого-то есть предчувствие, что Рыжика до лета ещё разок подкинут??

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portoz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:29

freeze
дякую! - то ж, до вихідних! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:31

  Vitalych-new написав:
  sailed написав:
  Yuri_61 написав:А в Польшу, например, можно поехать с валютной картой, на которой доллары а не евро?
Слышал, что на валютной карте только или евро или баксы (ну и.т.д.) можно держать.
И не дороже ли там доллары на евро обменять?

Не знаю на счёт баксов, а вот с фунтами можно - во всех терминалах, что я встречал, можно было выбрать - оплатить злотыми или фунтами. Цивилизация, блин. Я даже не знал, что такое возможно.


если вы в Польше заплатите фунтами с фунтовой карты, это динамическая конвертация, т.е. польский банк предложит вам продать нужную сумму злотых за ваши фунты по "своему" курсу, который на 5-10 % хуже курса Визы или Мастеркарда. Почитайте про этот вид мгновенной конверсии или потренируйтесь на сайтах Визза / Райана / Изи, прикидываясь что хотите купить какой-то билет из Польши 8)


Хм, а я наивный думал, что миную эту пресловутую конвертацию. Спасибо что открыли глаза, ловите плюсик :)
sailed
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:43

  ЛАД написав:
  Перес де Куэльяр написав:............
Да и Ув.Лад выходите в эфир ,сауна закончилась.

Большое спасибо за приглашение, но к радости somilitark"а вынужден отклонить. Возможно, позже напишу чуть подробнее.
На днях у Вас состоялся дебют на параллельной ветке. К сожалению неудачный. Вы с Vitlом несколько погорячились. Может, попробуете ещё раз несколько помягче? Там привыкли к более вежливому общению.

... я перепрошую, а на якій саме гілочці відбувалась та дискусія?
дякую!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:58

Перес де Куэльяр
По курсу мои взгляды пока не изменились.
Голову (или даже руку) на отсечение давать не буду :) , но допускаю и надеюсь, что минимумы этого года мы уже увидели. Оснований для укрепления гривни к мифическому ЭОК по-прежнему не вижу.
Радости некоторых форумчан по поводу балансировки валютного рынка за счёт заробитчан не разделяю. Может ещё отправим на Запад половину населения, пусть присылают сюда валюту, за кот. будут жить оставшиеся, а здесь останется только торговля, парикмахерские и т.п.?
Для лучшего пополнения ЗВР НБУ может качнуть курс к 27 или немного ниже, а потом опять спускать (только не так резко) к 26.
Давать зарабатывать на ОВГЗ такие % в валюте считаю неразумным, поэтому вполне одобряю решение hamster bear по досрочному выходу из них. Уважаю. Решительные и вполне оправданные действия как по входу, так и по выходу.
Возможно стоит обращать внимание на сроки больших погашений ОВГЗ - к этим моментам НБУ может поднимать курс доллара. (Не гарантирую, что он так сделает, но возможно).
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:00

  Долярчик написав:.........
... я перепрошую, а на якій саме гілочці відбувалась та дискусія?
дякую!

К сожалению, там была не столько дискуссия, скорее слегка повздорили. :(
ЛАД
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  #<1 ... 4772477347744775
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