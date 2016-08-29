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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4773477447754776

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 750
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 750
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:10

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:але ж Ви, не можете нам створити нормальний ОБІГ товару! - Ви ж тільки вмієте "хавку" купляти так часто, і обжиратись, щоб аж через вуха лізло!

Кажется, парикмахеру начинают мешать уши клиента :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:24

  Долярчик написав: але ж Ви, не можете нам створити нормальний ОБІГ товару! - Ви ж тільки вмієте "хавку" купляти так часто, і обжиратись, щоб аж через вуха лізло!

"Что-то здесь не так" - подумал Колобок, доедая остатки Лисы :D
alexander_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:31

  ЛАД написав:
  Перес де Куэльяр написав:............
Да и Ув.Лад выходите в эфир ,сауна закончилась.

Большое спасибо за приглашение, но к радости somilitark"а вынужден отклонить. Возможно, позже напишу чуть подробнее.
На днях у Вас состоялся дебют на параллельной ветке. К сожалению неудачный. Вы с Vitlом несколько погорячились. Может, попробуете ещё раз несколько помягче? Там привыкли к более вежливому общению.
Спасибо Лад ,я все написал в своем последнем посте на той ветке и не хочу эту тему подымать.Рад Вас видеть здесь ,как там говорят в общем "трамвайчике" в компании СВН .
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:34

  Сибарит написав:
  Долярчик написав:але ж Ви, не можете нам створити нормальний ОБІГ товару! - Ви ж тільки вмієте "хавку" купляти так часто, і обжиратись, щоб аж через вуха лізло!
Кажется, парикмахеру начинают мешать уши клиента :)
Та ні, це танцюрист якому власні колобки заважають...
Сам небось також витрачає на унітаз і свій товар не купує :D
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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