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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:10
Долярчик написав:
але ж Ви, не можете нам створити нормальний ОБІГ товару! - Ви ж тільки вмієте "хавку" купляти так часто, і обжиратись, щоб аж через вуха лізло!
Кажется, парикмахеру начинают мешать уши клиента
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Сибарит
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:24
Долярчик написав:
але ж Ви, не можете нам створити нормальний ОБІГ товару! - Ви ж тільки вмієте "хавку" купляти так часто, і обжиратись, щоб аж через вуха лізло!
"Что-то здесь не так" - подумал Колобок, доедая остатки Лисы
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:31
ЛАД написав: Перес де Куэльяр написав:
............
Да и Ув.Лад
выходите в эфир ,сауна закончилась.
Большое спасибо за приглашение, но к радости somilitark
"а вынужден отклонить. Возможно, позже напишу чуть подробнее.
На днях у Вас состоялся дебют на параллельной ветке. К сожалению неудачный. Вы с Vitl
ом несколько погорячились. Может, попробуете ещё раз несколько помягче? Там привыкли к более вежливому общению.
Спасибо Лад
,я все написал в своем последнем посте на той ветке и не хочу эту тему подымать.Рад Вас видеть здесь ,как там говорят в общем "трамвайчике" в компании СВН .
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Перес де Куэльяр
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:34
Сибарит написав: Долярчик написав:
але ж Ви, не можете нам створити нормальний ОБІГ товару! - Ви ж тільки вмієте "хавку" купляти так часто, і обжиратись, щоб аж через вуха лізло!
Кажется, парикмахеру начинают мешать уши клиента
Та ні, це танцюрист якому власні колобки заважають...
Сам небось також витрачає на унітаз і свій товар не купує
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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