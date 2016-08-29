Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:08

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся в четверг относительно доллара на 19,66 коп., на торгах пятницы замедлил рост, укрепившись на 3,95 коп., и оказавшись на уровне 26,0270 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 06 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,01/26,04 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рано, около 10.10, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене, понизившись до 25,94/25,98, однако, спустя 7 минут, немного восстановился, приподнявшись к 25,96/25,99 UAH/USD.



В это же время НБУ анонсировал проведение валютного аукциона, цель которого выкуп с рынка долларовых излишков. Объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки надлежало успеть подать до 10.30 Киева.



Столь ранние сроки проведения гривневой интервенции под вывеской аукциона с одной стороны поясняются канунами пасхальных каникул, с другой, очевидным превентивным «заказом» со стороны предполагающихся участников мероприятия.



Кроме того, как известно, по четвергам на счета экспортеров падает приличный объем СКВ выручки из-за рубежа, 50% которой надо обязательно продать на межбанке на следующий день. Не желая допустить обвал курса доллара по этой причине, регулятор решился на столь ранний аукцион.



Анонс регулятора моментально заморозил коррекцию безналичного доллара и даже обеспечил отскок курса до уровня 25,98/26,02 по состоянию на 10.38, а уже около 10.55 цена «американца» на МЕЖБАНКЕ оказалась на отметке 26,02/26,05 UAH/USD, которую не покидала до полудня. Полагаю, этот отскок стал следствием оттока желающих продать СКВ на аукцион, где ожидались хорошие условия выкупа лишней СКВ, а на межбанке остались лишь немногочисленные покупатели доллара.



К 11.08 стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: средневзвешенный курс составил 26,0477, цена отсечки - 26,050 UAH/USD.

Рынок не отреагировал на эту статистику, цена СКВ не тронулась с уровня 26,02/26,05 UAH/USD, индицируя высокий процент удовлетворения заявок регулятором.

Вскоре это предположение подтвердилось итогами состоявшегося валютного аукциона.

Было подано заявок на сумму $62,7 млн., из которых НБУ удовлетворил $50,7 млн.,

средневзвешенный курс составил 26,0477, минимальный – 26,030, максимальный (цена отсечки) - 26,050 UAH/USD.



Около полудня на межбанк вернулись «неудачники» аукциона, которые своими продажами понизили цену «рыночного» доллара до 25,98/26,02 UAH/USD по состоянию на 12.02 Киева.

Спустя 13 минут котировки доллара сузили спред до 25,99/26,02 UAH/USD.



С 13.20 котировки «американца» на МЕЖБАНКЕ обосновались на уровне 25,99/26,03, который не покидали, по сути, до самого завершения торгов, немного понизившись до 25,985/26,020 UAH/USD около 15.20.



На этой цифре финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в эту пятницу.



Большинство сделок на межбанке 06 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0270 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 7,27% с 28,0672 UAH/USD до 26,0270 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 06 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,00% годовых (с 12.00 Киева - 15,00/16,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 06 апреля, сохранив «медвежий» тренд, немного потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, в четверг сохранился высокий объем притока экспортной выручки на счета субъектов внешнеторговой деятельности, часть которой подлежала обязательной продаже на следующей сессии межбанка.



Во-вторых, динамичное потепление заставило агросектор проводить масштабные, не считаясь с ценами, продажи СКВ ради гривни, на которую планировалась закупка расходных материалов на весенне-полевой сезон.



В-третьих, гривня была нужна бизнесу на текущие расходы и платежей в Казну.



В-четвертых, на рынке отсутствовали покупки СКВ нерезидентами, у которых, судя по всему, закончился сезон репатриации дивидендов.



При этом рынок гривневого ресурса индицировал сохранение тренда на расширение гривневой ликвидности. Об этом дали понять выросшие с уровня 45 049,3 млн. грн. к отметке 47 654,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 06 апреля заметно понизились,

имея для этого следующие основания.



Во-первых, участники торгов постарались не откладывать на последний рабочий день недели свои проекты, завершив из накануне.



Во-вторых, объем предложения СКВ по сравнению с предыдущей сессией, заметно понизился. Это подтвердили показатели валютного аукциона.



В-третьих, пятничная сессия межбанка длится на час короче.











Торги 06 апреля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику, которая заключалась во вхождении рынка наличных в боковой тренд и сохранение в ходе пятничной сессии относительной курсовой стабильности, к которой обязывало наблюдавшееся в течение всей сессии равновесие покупок и продаж в большинстве регионов страны.



В этом контексте исключение снова составил рынок Запорожья, дилеры которого к вечеру пятницы были вынуждены признать наличие некоторого «перекоса» и преобладание клиентского спроса, ставшее, полагаю, следствием внутридневной трехкопеечной потери менее значимых оферов в паре доллар-гривня, против которое не могли устоять клиенты-покупатели. Кстати, из-за «перекоса» и традиционной полуденной паузы в торговле итоговая ликвидности рынка Запорожья понесла незначительные потери.



В остальных городах тамошние дилеры констатировали повторение пятничными оборотами показателей предыдущей сессии.



Заметим, что в отличие от рынка безналичного доллара, «наличка» продемонстрировала относительную стабильность цен, которую обеспечивала сбалансированная торговля СКВ. Не исключено, что кануны праздника, традиционно сопровождавшиеся доминированием розничного клиентского «приноса» с целью обзавестись гривней для покупки снеди праздничного стола, на сей раз не привели к доминирования оферов валюты клиентами. Очевидно, свою роль сыграли длинные выходные, отдыхать в течение которых комфортнее и «безопаснее», сохранив свои активы в «старом надежном» долларе.



В течение пятницы лишь рынки Днепра и Харькова предприняли попытку перевести к вечеру 06-го действующие цены в «праздничный режим», понизив позицию «спрос» и приподняв офера.



Позиция «спрос» наличного «неформального» доллара в течение пятницы либо потеряла 1,0-5,0 коп. (Харьков, Днепр, Крыжополь), либо не изменилась. Офера доллара к вечеру 06-го либо прибавили 1,0 коп. (Харьков, Днепр), либо потеряли 3,0 коп. (Запорожье), либо не изменились.



По сравнению с закрытием четверга наличный «неформальный» «американец» по спросу либо потерял 1,0-6,0 коп. (Днепр, Киев, Харьков), либо вырос на 2,0-5,0 коп. (Одесса, Запорожье), либо не изменился.



Позиция «предложение» по сравнению с закрытием 05 апреля выросла на 1,0-4,0 коп.



Таким образом, в течение последних торгов Страстной недели в наличной паре доллар-гривня за редкими исключениями отсутствовала курсовая динамика, что стало следствием равновесной, в балансе, торговли.

В свою очередь баланс спроса и предложения привел к сохранению итоговой ликвидности на приличном уровне предыдущей сессии.



Впрочем, по порядку.



Торги 06 апреля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 25,97/26,08 UAH/USD, евро – 31,95/32,20 UAH/EUR, рубль – 0,443/0,452 UAH/RUB.



Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Это равновесие сохранялось до полудня, требуя незначительной поддержки повышением цен позиции «спрос» для стимулирования «приноса».



Около 12.24 на «неформальном» розничном наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно изменились (26,00/26,08 UAH/USD, евро – 32,95/32,15 UAH/EUR, рубль 0,443/0,452 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов.



После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность спроса и оферов, причем этому не помешал «мягкий» переход цен в «праздничный» режим (некоторое снижение бидов и повышение оферов).



Итоговое равновесие спроса и предложение позволило сохранить обороты в мелкооптовом и розничном сегменте рынка Днепра на «хорошем» уровне, заслужив «твердую четверку», и повторив показатели предыдущей сессии.



В течение пятницы биды наличного «неформального» наличного розничного доллара потеряли 1,0 коп, предложение не изменилось



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре упали на 1,0 коп., офера прибавили столько же.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 25,97/26,08 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие было поддержано двухкопеечным повышение позиции спрос для стимулирования «приноса».



К полудню на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют обрели вид: 26,00/26,08 UAH/USD, евро – 32,95/32,15 UAH/EUR, рубль 0,443/0,452 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».



После обеда на оптовом рынке Днепра удалось сберечь сбалансированность, которую «не смутил» «мягкий» переход цен в «праздничный» режим (некоторое снижение бидов и повышение оферов).



Итоговое равновесие спроса и предложение способствовало сохранению ликвидности торгов оптовыми количествами СКВ на «хорошем» уровне – по итогам дня оптовики поставили себе «твердую четверку», констатировав повторение показателей четверга.



На протяжении 06 апреля биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 1,0 коп., офера не изменились.



По сравнению с закрытием 05 апреля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 1,0 коп., офера выросли на столько же.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 06 апреля уровнями 31,95/32,20 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы пятикопеечный рост бидов на фоне стабильности оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового наличного евро в Днепре не изменились.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 06 апреля, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, в которой требовался минимум вмешательства посредством ценового регулирования. При этом, со слов наших дилеров, ввиду обострения дефицита наличного евро в Украине, этот сегмент наличного рынка не баловал оборотами, сводя курсовую динамику к индикативу.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2236 к отметке $1,2260, констатировав внутридневное его повышение на 24 пункта.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка адекватно отнеслись к этому росту, приподняв в течение пятницы более значимые биды в наличной паре евро-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 06 апреля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2237, пара евро-доллар тотчас инициировала «неубедительное» ралли, которое ограничилось ростом пары по состоянию на 05.10 Киева до уровня $1,2258. Вскоре, после столь же неспешной коррекции, пара вернулась около 07.30 на прежнюю отметку $1,2236, которую не покидала до 09.00. С этого часа стартовала европейская сессия форекса, сопровождаясь по обыкновению, выросшей волатильностью. Пара «для начала» провалилась около 10.30 в локальную «яму» ($1,2218), затем, выбираясь оттуда, организовала ралли, сумев к 13.30 подняться до $1,2245.



Вышедшая самая, пожалуй, важная в эту неделю статистика с американского рынка труда около 15,30 заставила пару евро-доллар «потрястись», реагируя на цифры безработицы и Nonfarm Payrolls. Доллару статистика не понравилась и он понизился, пропустив евро наверх, к отметке $1,2280 по состоянию на 16.47 Киева. В это время индекс доллара USDX упал с уровня 90,52 к отметке 90,15 пунктов.

Немного погодя пара евро-доллар немного откатилась в цене, оставаясь в рамках диапазона $1,2265-1,2275 до 20.00 Киева...



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара США начал снижаться после выхода слабой статистики, касающейся состояния американского рынка труда.

Также внимание участников рынков сосредоточено на выступлении главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который позднее в пятницу должен выступить с экономическим прогнозом.



Евро по состоянию на 16.20 Киева торгуется в районе $1,227 против $1,224 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро в указанный час находится в районе ¥131,42 по сравнению со ¥131,44 в предыдущий день.



Курс доллара составляет ¥107,10 против ¥107,39 в четверг.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,14%.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,17%.



Число рабочих мест в экономике США в марте увеличилось на 103 тыс. Это минимальные темпы прироста с осени прошлого года, отмечает MarketWatch. Между тем безработица в стране осталась на уровне 4,1%, минимальном с 2000 года, по итогам шестого месяца подряд.

Аналитики в среднем ожидали повышения количества рабочих мест на 170 тыс. и снижения безработицы до 4%.

Показатель средней почасовой оплаты труда в США в марте увеличился на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 2,7% в годовом выражении - до $26,82. Темпы повышения в обоих случаях совпали со средними ожиданиями рынка.



Доля участия населения страны в составе совокупной рабочей силы в прошлом месяце упала до 62,9% по сравнению с 63% в феврале. Средняя продолжительность рабочей недели осталась прежней — 34,5 часа.

В производственном секторе США было создано 22 000 новых рабочих мест. В розничной торговле было сокращение на 4 000. Строительный сектор сократил 15 000 человек (первое снижение с июля).

Работодатели только сейчас начали расширять спектр поиска работников и вкладывать средства в подготовку персонала, пояснила экономист Сьюзан Хелпер из Case Western Reserve University. Работодатели пока не прилагают столь же значительных усилий для поиска работников, как в 2000 году.



«Это нехороший отчет для американского доллара, но я не думаю, что он окажет влияние на прогнозы темпов повышения процентных ставок», - полагает валютный стратег в ABN Amro Bank в Амстердаме..

По ее мнению, евро будет торговаться в диапазоне $1,2160-1,2555 в среднесрочный перспективе.

Она также обратила внимание на «приглушенный» характер реакции американских облигаций (UST) на отчет по занятости.



«Я думаю, что $1,2350 это максимум возможного роста евро в текущих условиях — если торговая напряженность приведет к более резкому отвращению риска, в противном случае вероятен прорыв $1,.2160 в паре евро-доллар», — считает эксперт.



Фокус рынка теперь переключается на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла позднее в пятницу, добавила она. Далее все внимание будет уделено таким данным, как индекс потребительских цен и протоколы ФРС. Они будут представлены на следующей неделе.



Итак, ключевая для forex статистика месяца вышла.



Данные от Минтруда США по приросту рабочих мест в США в феврале вышли на уровне 103 тыс. против прогноза 185 тыс. Плюс суммарный пересмотр данных за предыдущие два месяца показал снижение числа рабочих мест на 50 тыс. Хотя данные за февраль пересмотрели вверх с 313 тыс. до 326 тыс., очевидно, сильно вниз пересмотрели данные за январь.



Также данные по уровню безработицы не показали ожидаемого снижения с 4.1% до 4,0%, оставшись на уровне 4,1%.



Итого – данные формально плохие, могут удержать ФРС от более быстрого повышения ставки, и это негативно для доллара. Но в известном смысле плохие данные за март легко объяснимы – просто очень сильные данные за февраль забрали на себя часть прироста рабочих мест марта. Не в первый раз данные по приросту рабочих мест от Минтруда показывают такую странную волатильность. В этом смысле данные от ADP по приросту рабочих мест вызывают больше доверия – в феврале они показали прирост на 246 тыс. и в марте на 241 тыс., и в целом ранее показывали более ровную динамику в случаях, когда данные от Минтруда вдруг оказывались либо намного сильнее прогноза, либо намного слабее прогноза.



Этим рассуждением мы хотели сказать, что не стоит делать далеко идущих выводов из вышедших 06-го данных по рынку труда США. Они – не более чем повод для краткосрочных реакций спекулянтов. В данном случае спекулянты отреагировали логично – пара евро-доллар показала рост по выходу слабых данных. Довольно заметный по сравнению с относительно спокойным рынком последних дней рост, подскок на 60 пунктов, до $1,2280.



Однако следует иметь в виду, что краткосрочные реакции спекулянтов могут быть использованы системными игроками в своих целях.



Дело в том, что в пятницу около 20.30 Киева состоится выступление главы ФРС Дж.Пауэлла в Чикаго на тему перспектив экономики, будет не только заготовленный текст, но и ответы на вопросы.



Связка из данных по рынку труда и выступления Пауэлла может быть хорошей возможностью, чтобы вызывать «зачистку стопов» как у «быков», так и у «медведей».

Пока, напомним, пострадали лишь «медведи» по паре, но евро около 18.00 Киева уже пошел вниз, показав $1,2260, так что не исключено, что вверху останется «шип» (острием вверх), а на выступлении Пауэлла будет сильный рост доллара (падение пары евро-доллар), и потом образуется «шип» внизу.



Так что мы уже не исключаем того, что цена пары попытается «попробовать на зуб» отметку $1,2150 еще в пятницу. Это вполне возможно, если Пауэлл неожиданно резко выступит в поддержку жесткой монетарной политики ФРС.



Но даже в этом варианте высоковероятно закрытие недели в районе $1,2200 и затем, в последующие дни, роста от нижней диапазона коридора $1,2150-1,2550 к верхней.



Кстати, не исключен и упрощенный вариант – немедленный рост пары.

Однако ни тот ниlиной варианты сценария развития событий не вытолкнут пару евро-доллар из коридора $1,2150-1,2550.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной курсовой динамикой «по-своему» «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись полной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 31,95/32,20 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной пятикопеечный рост бидов на фоне стабильности оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 06 апреля ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,443/0,452 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 06 апреля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по не изменившимся с закрытия четверга спросу и предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 06 апреля по спросу и по предложению не изменились.



Пятничные торги валютного межбанка прогнозируемо продемонстрировали очевидное нежелание регулятора пускать текущие котировки безналичного доллара ниже концептуальнозначимой отметки 26,00 UAH/USD. Для этого, собственно, был затеян очень ранний валютный аукцион, с помощью которого Институтская в очередной раз «зачистила» рынок от долларовых «обвалистов» посредством завышенной цены отсечки 26,05 UAH/USD. На сей раз текущая ликвидность торгов заметно отставала от предыдущей, весьма «плодовитой» сессии, индицируя уход значительной части игроков на пасхальные каникулы.



Темп коррекции безналичного доллара упал, хотя, вопреки нашим ожиданиям, «медвежий» тренд стараниями «недобитых» накануне продавцов СКВ, сохранился.



Свою лепту в послеобеденное снижение курса безналичного доллара внесли вернувшиеся «несолоно хлебавши» с аукциона игроки, которым не удалось «пристроить» свою СКВ по хорошей цене регулятору.



Наличный рынок продемонстрировал очевидное стремление к стабильности, которое в длинные выходные ограничится симметричным расширением спреда. Впрочем, здесь мы не исключаем попытки немного, чисто символически, понизить действующие цены в расчете на пролонгацию розничного «приноса» в субботу-понедельник желающими «продолжения банкета», на которое потребуются дополнительные гривневые расходы.



«Зачистив» валютный межбанк от игравших на понижение курса «американца» игроков, НБУ и прочее финансовое руководство, обеспечило пролонгацию роста гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ, что играет на стороне «зеленых быков». Это обстоятельство в комплекте с текущими курсовыми низами безналичного доллара, а также отсутствием в должном объеме из-за длинных выходных в Украине экспортной СКВ во вторник, высоковероятно, удержат последний от коррекции на торгах 10 апреля.



Но уже в среду на валютный межбанк упадет «двойная порция» отложенного с 09-10 апреля предложения доллара, способная заставить регулятор снова «включить» свой «долларовый пылесос».



Потребность Нацбанка в СКВ поможет удержать цену безналичного «американца» на ближайших торгах межбанка в пределах диапазона 26,02-26,05 UAH/USD по средневзвешенному курсу СКВ.



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