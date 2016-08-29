Додано: П'ят 06 кві, 2018 20:55

ЛАД написав: но к радости somilitark"а вынужден отклонить. но к радости"а вынужден отклонить.

Добрый вечер,пишите на здоровье,у вас есть своя точка зрения,у меня своя,мне абсолютно незачем желать вам,что бы вас забанили навечно,хотя вы иногда в мой адрес шалостями такими непристойными грешите!На вас жалобы не пишу,хотя вы считаете иначе,это ваше право.Так что у нас демократия,на то форумы и созданы,что бы в свободной стране люди обменивались мнениями,искали истину,ну и конечно иногда троллили друг друга за несбывшийся прогноз,возвращайтесь,желаю вам побольше плюсиков и удачных прогнозов,не смотря на наши прямопротивоположные мнения!По курсу,сейчас идёт переваривание пасхальной выручки,у многих просто траур от её уровня,люди говорят о 50-60% от прошлогодних величин,то ли урезание субсидий далось и реальная инфляция,то ли длинная зима и нарушения делового ритма,но факт остаётся фактом,реально дела очень не важные,не смотря на выросшие расходы,доходы навернулись в пол,к чему это я веду? А к тому,что как только конвертируют пасхальные излишки работники прилавка,мы снова вернёмся в двукратное превышение заявок на продажу валюты,над покупками.Вангую уже к проводам жёсткий прокол 26 вниз,и на продажу тоже.п.с.Адам интересный товарищ,где-то нашёл в госбанках 1% чистыми на 3-х месячных депо,хотя по легенде открывал зимой 6-ти месячные,сдал всё по курсу 28..28.10,но оказалось выше на новый год?тут играю,тут как хочу и верчу,интересный персонаж,напоминает одного полосатого,тот тоже вышел из битка по 20 000.