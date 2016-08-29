Санкции США обрушили стоимость компаний Дерипаски на $2,9 млрд за три часа



Бумаги компаний, принадлежащих миллиардеру Олегу Дерипаске, свалились в штопор в пятницу на новостях о том, что входящий в топ-25 богатейших людей России бизнесмен включен в "черный список" США вместе со всеми своими ключевыми активами.

Акции "Русала", крупнейшего в России производителя алюминия, рухнули на 15,7% на Московской бирже, отрезав от капитализации компании 60 миллиардов рублей за три часа.

Бумаги En+, через которую Дерипаска помимо алюминиевых заводов контролирует электростанции мощностью почти 20 гигаватт, обвалились на 19,6%, а рыночная стоимость холдинга сократилась на 1,9 млрд долларов.

Из еврооблигаций "Русала" покупатели просто испарились: на 17.06 мск на бирже не было зарегистрировано ни одной заявки на их покупку.

"Судя по тому, что опубликовал американский Минфин, реализуется максимально жёсткий подход", - указывает директор аналитического департамента "Локо-инвест" Кирилл Тремасов: активы в США будут арестованы, сделки запрещены, контрагенты в случае проведения "существенных транзакций" также могут попасть под санкции.

"Российскому правительству, скорее всего, уже не имеет смысла торговаться с США по поводу снижения импортных тарифов на алюминий. О поставках алюминия в США можно, по-видимому, забыть", - говорит Тремасов.

Ситуацию для Дерипаски усугубляет огромный долг - 7,6 млрд долларов у "Русала" и 11,6 млрд долларов у En+, отмечает глава операций на фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко: рефинансировать его за рубежом теперь будет сложно, а на поставщиков, подрядчиков и покупателей Дерипаски начнется давление.

Помощь придется оказывать правительству, говорит эксперт.



Показательно и объяснение причин санкций, которые приводит Минфин США, указывает Тремасов. Это "оккупация Крыма, разжигание насилия на востоке Украины, поставки режиму Асада ресурсов и оружия для бомбежки собственного мирного населения и попытки подорвать западную демократию и вредоносной деятельностью в киберпространстве".

"По большому счёту, это прямой сигнал всем - сворачивайте операции с крупными российскими компаниями", - делает вывод он. - И похоже, что это только начало. Теперь наибольшим риском для рынка становится даже не расширение санкционного списка (угроза в данном случае может быть страшнее исполнения), а ответные действия российских властей".

Следующим под ударом санкций может оказаться "Норильский никель", говорит Ващенко. Дерипаска подал заявку на включение в его совет директоров, и если она не будет отозвана, а акционеры утвердят решение, то санкции могут последовать уже в отношении ГМК. Это станет "гораздо более сильным ударом по рынку и по экономике", предупреждает Ващенко.

Рынок акций в целом пытается демонстрировать хладнокровие: к 18.26 мск индекс МосБиржи теряет меньше 1%. Но "спокойная реакция, по-видимому, временное явление", предупреждает Тремасов.