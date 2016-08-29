ЛАД написав: но к радости somilitark"а вынужден отклонить.
Добрый вечер,пишите на здоровье,у вас есть своя точка зрения,у меня своя,мне абсолютно незачем желать вам,что бы вас забанили навечно,хотя вы иногда в мой адрес шалостями такими непристойными грешите!
На вас жалобы не пишу,хотя вы считаете иначе,это ваше право. Так что у нас демократия,на то форумы и созданы,что бы в свободной стране люди обменивались мнениями,искали истину,ну и конечно иногда троллили друг друга за несбывшийся прогноз,возвращайтесь,желаю вам побольше плюсиков и удачных прогнозов,не смотря на наши прямопротивоположные мнения! По курсу,сейчас идёт переваривание пасхальной выручки,у многих просто траур от её уровня,люди говорят о 50-60% от прошлогодних величин,то ли урезание субсидий далось и реальная инфляция,то ли длинная зима и нарушения делового ритма,но факт остаётся фактом,реально дела очень не важные,не смотря на выросшие расходы,доходы навернулись в пол,к чему это я веду? А к тому,что как только конвертируют пасхальные излишки работники прилавка,мы снова вернёмся в двукратное превышение заявок на продажу валюты,над покупками. Вангую уже к проводам жёсткий прокол 26 вниз,и на продажу тоже. п.с.Адам интересный товарищ,где-то нашёл в госбанках 1% чистыми на 3-х месячных депо,хотя по легенде открывал зимой 6-ти месячные,сдал всё по курсу 28..28.10,но оказалось выше на новый год?тут играю,тут как хочу и верчу,интересный персонаж,напоминает одного полосатого,тот тоже вышел из битка по 20 000.
Санкции США обрушили стоимость компаний Дерипаски на $2,9 млрд за три часа
Бумаги компаний, принадлежащих миллиардеру Олегу Дерипаске, свалились в штопор в пятницу на новостях о том, что входящий в топ-25 богатейших людей России бизнесмен включен в "черный список" США вместе со всеми своими ключевыми активами. Акции "Русала", крупнейшего в России производителя алюминия, рухнули на 15,7% на Московской бирже, отрезав от капитализации компании 60 миллиардов рублей за три часа. Бумаги En+, через которую Дерипаска помимо алюминиевых заводов контролирует электростанции мощностью почти 20 гигаватт, обвалились на 19,6%, а рыночная стоимость холдинга сократилась на 1,9 млрд долларов. Из еврооблигаций "Русала" покупатели просто испарились: на 17.06 мск на бирже не было зарегистрировано ни одной заявки на их покупку. "Судя по тому, что опубликовал американский Минфин, реализуется максимально жёсткий подход", - указывает директор аналитического департамента "Локо-инвест" Кирилл Тремасов: активы в США будут арестованы, сделки запрещены, контрагенты в случае проведения "существенных транзакций" также могут попасть под санкции. "Российскому правительству, скорее всего, уже не имеет смысла торговаться с США по поводу снижения импортных тарифов на алюминий. О поставках алюминия в США можно, по-видимому, забыть", - говорит Тремасов. Ситуацию для Дерипаски усугубляет огромный долг - 7,6 млрд долларов у "Русала" и 11,6 млрд долларов у En+, отмечает глава операций на фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко: рефинансировать его за рубежом теперь будет сложно, а на поставщиков, подрядчиков и покупателей Дерипаски начнется давление. Помощь придется оказывать правительству, говорит эксперт.
Показательно и объяснение причин санкций, которые приводит Минфин США, указывает Тремасов. Это "оккупация Крыма, разжигание насилия на востоке Украины, поставки режиму Асада ресурсов и оружия для бомбежки собственного мирного населения и попытки подорвать западную демократию и вредоносной деятельностью в киберпространстве". "По большому счёту, это прямой сигнал всем - сворачивайте операции с крупными российскими компаниями", - делает вывод он. - И похоже, что это только начало. Теперь наибольшим риском для рынка становится даже не расширение санкционного списка (угроза в данном случае может быть страшнее исполнения), а ответные действия российских властей". Следующим под ударом санкций может оказаться "Норильский никель", говорит Ващенко. Дерипаска подал заявку на включение в его совет директоров, и если она не будет отозвана, а акционеры утвердят решение, то санкции могут последовать уже в отношении ГМК. Это станет "гораздо более сильным ударом по рынку и по экономике", предупреждает Ващенко. Рынок акций в целом пытается демонстрировать хладнокровие: к 18.26 мск индекс МосБиржи теряет меньше 1%. Но "спокойная реакция, по-видимому, временное явление", предупреждает Тремасов.
somilitark Вы знаете, не надо делать хорошую мину на публике при плохой игре. Меня не смущает то, что у нас с Вами разные взгляды. Я знаю, что и в жизни, и здесь на форуме у многих взгляды не совпадают с моими. И это вполне нормально и не мешает мне общаться с ними вполне спокойно. От того, что, к примеру orest в последнее время сторонник укрепления гривни, я не стал его меньше уважать. Меня несколько напрягает Ваше постоянное хамство и попытки обвинить оппонентов (не только меня) в предательстве Украины и пособничестве агрессору, а то и прямо выставить их "агентами Кремля". Меня это касается больше (чаще), чем других, просто потому, что чаще пишу. Жалобы на меня, возможно, пишете и не Вы, модераторы мне, естественно, об этом не сообщают. Хотя кроме Вас это мог бы делать ещё Вася из Ривного, но он в последнее время ведёт себя гораздо приличнее и сдержаннее. Ну, может, есть всё же другой "тайный доброжелатель". Честно говоря, это меня не очень волнует. Гораздо хуже, что в последнее время Вы получаете явную поддержку администрации.
zzzzzz насчет Дерипаски конечно интересно, но есть над чем подумать. Дерипаска враг режима путина, бизнес жмут, зять фактически приговорен к 5 годам тюрьмы но помилован. Как помним в прошлом году дерипаска предлагал властям США дать показания против путина и в частности по делу о вмешательстве в выборы. Тогда его предложение в конгрессе отклонили. Теперь жесточайшие санкции ввели. Что это получается США бьют врага путина?