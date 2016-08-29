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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4775477647774778

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 751
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 751
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 22:41

ребе Нок
перефразируя тов.Гайдая, посмотрите весь список, пожалуйста.
там много знаковых фигур, совсем близкое окружение.
пиндосы бунт на корабле провоцируют.
что же это за царь, что разрешает чужеземцам своих обжимать?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 22:45

  Долярчик написав:... ну, і ще підніму Вашу улюблену тему про ту стрічку, яка "любить" відслоюватись :mrgreen:
(сірника, щось важкувато було пропихати, то цвяшок і шнурочок пройшли легко...)
Зображення
.... то що, проблема "відслоювання стрічки", крім Юри 61, більше нікого не цікавить? :wink:
(завтра, як не забуду, то таке фото спробую зробити з гривнею) :D

яйца уже покрасил?
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 22:50

Yuri_T ну будем надеяться!
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлень: 1036
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