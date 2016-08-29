Додано: П'ят 06 кві, 2018 22:41

ребе Нок

перефразируя тов.Гайдая, посмотрите весь список, пожалуйста.

там много знаковых фигур, совсем близкое окружение.

пиндосы бунт на корабле провоцируют.

что же это за царь, что разрешает чужеземцам своих обжимать?

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