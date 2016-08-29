ребе Нок
перефразируя тов.Гайдая, посмотрите весь список, пожалуйста.
там много знаковых фигур, совсем близкое окружение.
пиндосы бунт на корабле провоцируют.
что же это за царь, что разрешает чужеземцам своих обжимать?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 22:41
ребе Нок
перефразируя тов.Гайдая, посмотрите весь список, пожалуйста.
там много знаковых фигур, совсем близкое окружение.
пиндосы бунт на корабле провоцируют.
что же это за царь, что разрешает чужеземцам своих обжимать?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: П'ят 06 кві, 2018 22:45
яйца уже покрасил?
ДС мне друг, но истина дороже
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