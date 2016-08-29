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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4775477647774778

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 751
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
13%
100
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 751
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 22:50

Yuri_T ну будем надеяться!
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 06:47

Вчерашний санкционный список оказался очень сильным ударом для рашистких олигархов.Никто даже не предлагал что удар будет настолько сильным. Все предыдущие санкции были намного слабее новых.

Вот краткий обзор рашисткой прессы с глубоким анализом последствий.

Санкции США обрушили стоимость компаний Дерипаски на $2,9 млрд за три часа
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/sa ... 1020693098



Удар ниже листинга - США включают максимально жесткий санкционный режим

Действовавший до сих пор в экономической сфере санкционный режим с годами "устоялся": в "черном списке" люди, компании и банки, которых США считают близкими к президенту Владимиру Путину и так или иначе "политически токсичными", под секторальными санкциями (нельзя занимать и размещать акции за рубежом) - госбанки и госкомпании. Еще есть санкции технологические, бьющие по добыче на шельфе. Со всей этой суммой ограничений постепенно научились жить.

В январе Минфин США, в соответствии с требованиями принятого в прошлом году санкционного закона CАATSA, опубликовал так называемый "кремлевский список". В части крупного бизнеса был применен до изумления простой подход: была перепечатана российская часть глобального списка миллиардеров журнала Forbes (без ряда напрашивавшихся исключений). Выглядело это намеренной профанацией, адресованной навязавшим Трампу санкционный закон оппонентам.

Генератор случайных олигархов

Спустя пару месяцев "безобидная профанация" обернулась масштабной карательной акцией. Впервые в "черном списке" оказались "старые" олигархи, заложившие основы своего состояния в 1990-е годы, задолго до прихода к власти нынешнего президента. В SDN List, попадание в который означает заморозку всех активов и запрет транзакций в США, включены Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, давний партнер Алишера Усманова, а ныне депутат Госдумы Андрей Скоч.

Пугающе выглядит не только сам этот внушительный список, сколько довольно неожиданные комментарии к нему и своеобразная логика, или, если посмотреть с другой стороны - ее отсутствие. Некоторые мотивировки выглядят нарочито "взятыми с потолка": чтобы остальные фигуранты "кремлевского списка" понимали, что в следующий раз при жеребьевке могут вытянуть шар с их фамилиями.

http://www.interfax.ru/business/607347
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 06:58

  Alex2006 написав:"оленья" надбавка в величине курса еще приличная.

Приличная - это сколько?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 07:04

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:.... то що, проблема "відслоювання стрічки", крім Юри 61, більше нікого не цікавить? :wink:

Пишите Federal Reserve System.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 07:55

  ЛАД написав: Радости некоторых форумчан по поводу балансировки валютного рынка за счёт заробитчан не разделяю. Может ещё отправим на Запад половину населения, пусть присылают сюда валюту, за кот. будут жить оставшиеся, а здесь останется только торговля, парикмахерские и т.п.?

Что значит "отправим"? Это естественный процесс в эпоху глобализации и открытых границ, см. прогноз ООН по населению Украины.
Примерно так и будет, кто бы ни был наверху, и какие бы плюшки нам "западные друзья" ни преподносили.
Оставьте Ваши мечты о новых ХТЗ.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 08:02

Re: Валютный рынок в контексте

Пока вы тут со своими дерипасками, нашим мелким/средним импортерам реально кислород перекрывают. Проблемы уже давно начались, но тут вот массово закрывают в странах Балтии счета нерезидентам. Там где и не закрыли еще, то платежи за пределами SEPA уже давно проблема проводить(тот же Гонконг, Китай и т.п.). Вот как это отразится на валютном рынке, так как нормальный круговорот валюты наличной/безналичной нарушен и будет только хуже?
norn
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 08:21

Re: Валютный рынок в контексте

Пока вся эта "неразбериха" не закончится, т.е. пока народ не перестроится, а это пара месяцев и увеличение расходов... Импортеры не могут нормально оплачивать товар, соответственно импорт уменьшится. Экспортеры не могут нормально заводить выручку и соответственно оплачивать расходы в Украине. Вряд ли эффект будет существенным, но он точно должен быть учитывая масштабы использования офшорных схем.
norn
 
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