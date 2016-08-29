|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 кві, 2018 06:47
Вчерашний санкционный список оказался очень сильным ударом для рашистких олигархов.Никто даже не предлагал что удар будет настолько сильным. Все предыдущие санкции были намного слабее новых.
Вот краткий обзор рашисткой прессы с глубоким анализом последствий.
Живите своим умом!
Додано: Суб 07 кві, 2018 06:58
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Додано: Суб 07 кві, 2018 07:04
Re: Валютный рынок в контексте
Пишите Federal Reserve System.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Додано: Суб 07 кві, 2018 07:55
Что значит "отправим"? Это естественный процесс в эпоху глобализации и открытых границ, см. прогноз ООН по населению Украины.
Примерно так и будет, кто бы ни был наверху, и какие бы плюшки нам "западные друзья" ни преподносили.
Оставьте Ваши мечты о новых ХТЗ.
Додано: Суб 07 кві, 2018 08:02
Re: Валютный рынок в контексте
Пока вы тут со своими дерипасками, нашим мелким/средним импортерам реально кислород перекрывают. Проблемы уже давно начались, но тут вот массово закрывают в странах Балтии счета нерезидентам. Там где и не закрыли еще, то платежи за пределами SEPA уже давно проблема проводить(тот же Гонконг, Китай и т.п.). Вот как это отразится на валютном рынке, так как нормальный круговорот валюты наличной/безналичной нарушен и будет только хуже?
Додано: Суб 07 кві, 2018 08:21
Re: Валютный рынок в контексте
Пока вся эта "неразбериха" не закончится, т.е. пока народ не перестроится, а это пара месяцев и увеличение расходов... Импортеры не могут нормально оплачивать товар, соответственно импорт уменьшится. Экспортеры не могут нормально заводить выручку и соответственно оплачивать расходы в Украине. Вряд ли эффект будет существенным, но он точно должен быть учитывая масштабы использования офшорных схем.
Додано: Суб 07 кві, 2018 09:16
Re: Валютный рынок в контексте
...думаю, що пан Акурт не образииься на мене, за те, що я тут наведу його ЦІКАВІ(як на мене) цитати:
"Я, відвідавши майже всі країни Європи, багато країн Азії та Африки, проїхавши за кермом багато штатів США, прийшов до такого висновку:
- треба організувати в Україні такий бізнес, робота якого не вимагає вашої присутності.
- треба зараз думати, на які гроші Ви будете існувати, коли Вам буде 60, а не сподіватися на пенсію.
- треба вигравати на різниці цін в Україні та з а кордоном.
- не треба бути власником гіпермаркетів та купи АЗС.
- кожному - КОЖ-НО-МУ - це можливо.
- треба організувати бізнес із "пасивним прибутком".
- треба насолоджуватися життям: воно єдине і воно коротке.
- не треба бути дуже "вумним". Треба бути "нормальним".
Я вивчив ринок можливих місць життя для українців.
.......
Так ось, вивчивши ситуацію, я купив собі квартиру в Турції, в Анталії, де й живу у цей час.
......
....50 000 долярів і купив квартиру - вивчивши ринок - в Анталії, де й живу в ці дні.
На сьогодні Турція - єдина країна світу, яка лояльно відноситься до українців.
Ну ось так.
Гілку започаткував ТІЛЬКИ для тих, хто думає в ці дні, як вирватися із замкненого кола.
......
Я трохе просто втомився тлумачити тим, хто не хоче нічого розуміти, прописні істини...
Мій прогноз: в Україні все буде добре реально. До 2098 року все владнається. Немає сумнівів."
п. с.
фото від мене(нової сотки не знайшов, то таке зробив фото)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 07 кві, 2018 09:32
На самом деле интересует.
Раз вы уж такую здоровую нить в порядке эксперимента смогли засунуть под ленточку сотки долларовой, то интересует, а если потянуть за эту отслаиваемую ленточку, она легко вытягивается полностью или ленточка все-таки приклеена местами?
Додано: Суб 07 кві, 2018 10:08
... приклеєна вона добре(як вплавлена), тільки вона(синя) проходить скрізь купюру так, що поверх неї проходять "шматочки" паперу, які легенько можна відслоїти, підіпхавши під них(як я і зробив) тоненький цвяшок, або шнурочок.......... і смикнути!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
реклама
|