Удар ниже листинга - США включают максимально жесткий санкционный режимДействовавший до сих пор в экономической сфере санкционный режим с годами "устоялся": в "черном списке" люди, компании и банки, которых США считают близкими к президенту Владимиру Путину и так или иначе "политически токсичными", под секторальными санкциями (нельзя занимать и размещать акции за рубежом) - госбанки и госкомпании. Еще есть санкции технологические, бьющие по добыче на шельфе. Со всей этой суммой ограничений постепенно научились жить.В январе Минфин США, в соответствии с требованиями принятого в прошлом году санкционного закона CАATSA, опубликовал так называемый "кремлевский список". В части крупного бизнеса был применен до изумления простой подход: была перепечатана российская часть глобального списка миллиардеров журнала Forbes (без ряда напрашивавшихся исключений). Выглядело это намеренной профанацией, адресованной навязавшим Трампу санкционный закон оппонентам.Генератор случайных олигарховСпустя пару месяцев "безобидная профанация" обернулась масштабной карательной акцией. Впервые в "черном списке" оказались "старые" олигархи, заложившие основы своего состояния в 1990-е годы, задолго до прихода к власти нынешнего президента. В SDN List, попадание в который означает заморозку всех активов и запрет транзакций в США, включены Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, давний партнер Алишера Усманова, а ныне депутат Госдумы Андрей Скоч.Пугающе выглядит не только сам этот внушительный список, сколько довольно неожиданные комментарии к нему и своеобразная логика, или, если посмотреть с другой стороны - ее отсутствие. Некоторые мотивировки выглядят нарочито "взятыми с потолка": чтобы остальные фигуранты "кремлевского списка" понимали, что в следующий раз при жеребьевке могут вытянуть шар с их фамилиями.