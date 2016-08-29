norn написав:Пока вы тут со своими дерипасками, нашим мелким/средним импортерам реально кислород перекрывают. Проблемы уже давно начались, но тут вот массово закрывают в странах Балтии счета нерезидентам. Там где и не закрыли еще, то платежи за пределами SEPA уже давно проблема проводить(тот же Гонконг, Китай и т.п.). Вот как это отразится на валютном рынке, так как нормальный круговорот валюты наличной/безналичной нарушен и будет только хуже?
а мы тут причём, Латвийский банк ABLV закрыли за москалей...или всех оптом боятся?
...та навмисно, звичайно, що не потрібно того робити! - але от НЕ навмисно, можна зацепити ніхтем(особливо жіночим) і надірвати!(особливо, коли та купюра була зігнута(і неодноразово) в місці тої стрічки!) ....але, коли вони нові і рівненькі, то ніби проблем немає..... - а от, коли вони стануть трохи потерті/поношені - то проблема стане трохи гострішшою!
п. с. Шановні форумчани! ... що там, хрін вже помили/натерли, - яйця пофарбували?
Нести кудись валюту під 2,75% річних, при тому, що на банальних курсових качелях цю суму можна за місяць заробити, не напрягаючись
Мне интересно, как? Если курсовые качели за месяц (кроме января, февраля и, может быть, декабря) редко превышают 50-70 копеек, то есть те самые 3%, и они почти полностью нивелируются спредом? Был курс, например, 27.00/27.25. Предположим, вы слились по 27.00. Потом курс стал 26.4/26.6. Вы откупились по 26.56. Получается порядка 1.5%, никак не 2,75%, и это в самые "жирные" месяцы при условии идеального попадания на верхние и нижние уровни. Или вы хотите сказать, что у нас за месяц цифры прыгают больше? Забыл вариант: такие качели могут произойти 2-3 раза, тогда потенциальный доход растет, но что-то я сомневаюсь, что возможно предугадать все движения правильно. А если и возможно, то для этого нужно быть трейдером и посвящать валютному обмену львиную долю времени.
Да, можно слиться в январе по 28.7, купить летом по 25.7, но это совсем другая история и цифры в годичном разрезе, а не "каждый месяц, не напрягаясь".
ЛАД
Голову (или даже руку) на отсечение давать не буду , но допускаю и надеюсь, что минимумы этого года мы уже увидели. Оснований для укрепления гривни к мифическому ЭОК по-прежнему не вижу.
Вы забываете, что этот год предвыборный. И власти нужно любой ценой показать экономическую стабильность и поднять рейтинг. Плюс факторы финала ЛЧ (мелочь, на самом деле), выигранного у Газпрома суда с огромной суммой компенсации - все это понемногу способствует росту гривны. Хотя цифрам 26 в конце марта я очень удивлен. Летом жду не больше 25.5. Не исключаю, что обновим прошлогодние минимумы и дойдем до 25.
norn написав:Пока вы тут со своими дерипасками, нашим мелким/средним импортерам реально кислород перекрывают. Проблемы уже давно начались, но тут вот массово закрывают в странах Балтии счета нерезидентам. Там где и не закрыли еще, то платежи за пределами SEPA уже давно проблема проводить(тот же Гонконг, Китай и т.п.). Вот как это отразится на валютном рынке, так как нормальный круговорот валюты наличной/безналичной нарушен и будет только хуже?
а мы тут причём, Латвийский банк ABLV закрыли за москалей...или всех оптом боятся?
Значит Вы не в теме. Речь не о закрытии банков, а о закрытии счетов компаниям нерезидентам(по отношению к банку) и "полочных" компаний. Касается это не только Латвии и даже не только стран Балтии. Причем это происходит не в каком-то конкретном банке, а массово. И это касается не "москалей", а всех.
...та навмисно, звичайно, що не потрібно того робити! - але от НЕ навмисно, можна зацепити ніхтем(особливо жіночим) і надірвати!(особливо, коли та купюра була зігнута(і неодноразово) в місці тої стрічки!) ....але, коли вони нові і рівненькі, то ніби проблем немає..... - а от, коли вони стануть трохи потерті/поношені - то проблема стане трохи гострішшою!
п. с. Шановні форумчани! ... що там, хрін вже помили/натерли, - яйця пофарбували?
Всех с Благове́щение Пресвятой Богородицы.
Всех с Предстоящим Великим .
Конечно ,Доллярчик ,..и еще по рукам ложкой получить успел ,от жены , чтобы вкусные крошечки не хватал.