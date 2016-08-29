Додано: Суб 07 кві, 2018 11:48

Нести кудись валюту під 2,75% річних, при тому, що на банальних курсових качелях цю суму можна за місяць заробити, не напрягаючись

, но допускаю и надеюсь, что минимумы этого года мы уже увидели. Оснований для укрепления гривни к мифическому ЭОК по-прежнему не вижу. Голову (или даже руку) на отсечение давать не буду, но допускаю и надеюсь, что минимумы этого года мы уже увидели. Оснований для укрепления гривни к мифическому ЭОК по-прежнему не вижу.

Мне интересно, как? Если курсовые качели за месяц (кроме января, февраля и, может быть, декабря) редко превышают 50-70 копеек, то есть те самые 3%, и они почти полностью нивелируются спредом? Был курс, например, 27.00/27.25. Предположим, вы слились по 27.00. Потом курс стал 26.4/26.6. Вы откупились по 26.56. Получается порядка 1.5%, никак не 2,75%, и это в самые "жирные" месяцы при условии идеального попадания на верхние и нижние уровни. Или вы хотите сказать, что у нас за месяц цифры прыгают больше? Забыл вариант: такие качели могут произойти 2-3 раза, тогда потенциальный доход растет, но что-то я сомневаюсь, что возможно предугадать все движения правильно. А если и возможно, то для этого нужно быть трейдером и посвящать валютному обмену львиную долю времени.Да, можно слиться в январе по 28.7, купить летом по 25.7, но это совсем другая история и цифры в годичном разрезе, а не "каждый месяц, не напрягаясь".Вы забываете, что этот год предвыборный. И власти нужно любой ценой показать экономическую стабильность и поднять рейтинг. Плюс факторы финала ЛЧ (мелочь, на самом деле), выигранного у Газпрома суда с огромной суммой компенсации - все это понемногу способствует росту гривны. Хотя цифрам 26 в конце марта я очень удивлен. Летом жду не больше 25.5. Не исключаю, что обновим прошлогодние минимумы и дойдем до 25.