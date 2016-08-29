norn написав:Пока вы тут со своими дерипасками, нашим мелким/средним импортерам реально кислород перекрывают. Проблемы уже давно начались, но тут вот массово закрывают в странах Балтии счета нерезидентам. Там где и не закрыли еще, то платежи за пределами SEPA уже давно проблема проводить(тот же Гонконг, Китай и т.п.). Вот как это отразится на валютном рынке, так как нормальный круговорот валюты наличной/безналичной нарушен и будет только хуже?
а мы тут причём, Латвийский банк ABLV закрыли за москалей...или всех оптом боятся?
...та навмисно, звичайно, що не потрібно того робити! - але от НЕ навмисно, можна зацепити ніхтем(особливо жіночим) і надірвати!(особливо, коли та купюра була зігнута(і неодноразово) в місці тої стрічки!) ....але, коли вони нові і рівненькі, то ніби проблем немає..... - а от, коли вони стануть трохи потерті/поношені - то проблема стане трохи гострішшою!
п. с. Шановні форумчани! ... що там, хрін вже помили/натерли, - яйця пофарбували?
Нести кудись валюту під 2,75% річних, при тому, що на банальних курсових качелях цю суму можна за місяць заробити, не напрягаючись
Мне интересно, как? Если курсовые качели за месяц (кроме января, февраля и, может быть, декабря) редко превышают 50-70 копеек, то есть те самые 3%, и они почти полностью нивелируются спредом? Был курс, например, 27.00/27.25. Предположим, вы слились по 27.00. Потом курс стал 26.4/26.6. Вы откупились по 26.56. Получается порядка 1.5%, никак не 2,75%, и это в самые "жирные" месяцы при условии идеального попадания на верхние и нижние уровни. Или вы хотите сказать, что у нас за месяц цифры прыгают больше? Забыл вариант: такие качели могут произойти 2-3 раза, тогда потенциальный доход растет, но что-то я сомневаюсь, что возможно предугадать все движения правильно. А если и возможно, то для этого нужно быть трейдером и посвящать валютному обмену львиную долю времени.
Да, можно слиться в январе по 28.7, купить летом по 25.7, но это совсем другая история и цифры в годичном разрезе, а не "каждый месяц, не напрягаясь".
ЛАД
Голову (или даже руку) на отсечение давать не буду , но допускаю и надеюсь, что минимумы этого года мы уже увидели. Оснований для укрепления гривни к мифическому ЭОК по-прежнему не вижу.
Вы забываете, что этот год предвыборный. И власти нужно любой ценой показать экономическую стабильность и поднять рейтинг. Плюс факторы финала ЛЧ (мелочь, на самом деле), выигранного у Газпрома суда с огромной суммой компенсации - все это понемногу способствует росту гривны. Хотя цифрам 26 в конце марта я очень удивлен. Летом жду не больше 25.5. Не исключаю, что обновим прошлогодние минимумы и дойдем до 25.
norn написав:Пока вы тут со своими дерипасками, нашим мелким/средним импортерам реально кислород перекрывают. Проблемы уже давно начались, но тут вот массово закрывают в странах Балтии счета нерезидентам. Там где и не закрыли еще, то платежи за пределами SEPA уже давно проблема проводить(тот же Гонконг, Китай и т.п.). Вот как это отразится на валютном рынке, так как нормальный круговорот валюты наличной/безналичной нарушен и будет только хуже?
а мы тут причём, Латвийский банк ABLV закрыли за москалей...или всех оптом боятся?
Значит Вы не в теме. Речь не о закрытии банков, а о закрытии счетов компаниям нерезидентам(по отношению к банку) и "полочных" компаний. Касается это не только Латвии и даже не только стран Балтии. Причем это происходит не в каком-то конкретном банке, а массово. И это касается не "москалей", а всех.
...та навмисно, звичайно, що не потрібно того робити! - але от НЕ навмисно, можна зацепити ніхтем(особливо жіночим) і надірвати!(особливо, коли та купюра була зігнута(і неодноразово) в місці тої стрічки!) ....але, коли вони нові і рівненькі, то ніби проблем немає..... - а от, коли вони стануть трохи потерті/поношені - то проблема стане трохи гострішшою!
п. с. Шановні форумчани! ... що там, хрін вже помили/натерли, - яйця пофарбували?
Всех с Благове́щение Пресвятой Богородицы.
Всех с Предстоящим Великим .
Конечно ,Доллярчик ,..и еще по рукам ложкой получить успел ,от жены , чтобы вкусные крошечки не хватал.
ребе Нок написав:zzzzzz насчет Дерипаски конечно интересно, но есть над чем подумать. Дерипаска враг режима путина, бизнес жмут, зять фактически приговорен к 5 годам тюрьмы но помилован. Как помним в прошлом году дерипаска предлагал властям США дать показания против путина и в частности по делу о вмешательстве в выборы. Тогда его предложение в конгрессе отклонили. Теперь жесточайшие санкции ввели. Что это получается США бьют врага путина?
"Некоторые" не считают, что он "враг режима Путина"
18 февраля, 20:22 Порноскандал в окружении Путина. Кто такая Настя Рыбка и почему нервничают в Кремле
В России вспыхнул порнографический скандал с участием олигарха Олега Дерипаски и вице-премьер-министр Сергей Приходько. Историю про девушек из эскорт-сервиса и взятки, которые получал серый кардинал российского правительства, в своем расследовании раскрыл оппозиционер Алексей Навальный. Потянув за грязную бретельку нижнего белья, российский политик вытащил целые факты уже не интимные, а политические, сообщается в сюжете ТСН.Тиждень.
У следователей уже была в руках цепочка Трамп – Пол Манафорт - Дерипаска. Теперь элитная проститутка дала им в руки последнее звено - Сергея Приходько. Он в российской политике работает с 1990-х. Во времена Ельцина работал заместителем руководителя Администрации президента. С 2000-х начал отвечать за внешнюю политику, а впоследствии стал заместителем Медведева и личным спичрайтером Путина. Олег Дерипаска неизменно входит в десятку рейтинга Forbes. Владелец крупнейших металлургических предприятий страны имеет состояние в 28 миллиардов долларов. Оба – ближайшие друзья Владимира Путина. Они входят в сакционный список США. Именно Приходько оказывается недостающим звеном в схеме Манафорт – Дерипаска - Путин. Скандал совпал с уголовным производством против ближайшего окружения Путина. "Россияне пытались посеять раздор в Соединенных Штатах, подорвать народную уверенность в демократических институтах. Мы не можем позволить им выиграть", - заявил заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн.
Всем добра. Смотрю на выходные наличка отросла и торгуются на приподнятых курсах доллара . обменки Харьков Роза 00/20 Гагарин 05/20 . По Киеву аналогично набор вырос .Могу предположить , что следующая неделя вниз со вторника так как напарят за выходные дороже, при том что межбанк подошел к длинным выходным понижением зеленого. .
ЛАД написав: Радости некоторых форумчан по поводу балансировки валютного рынка за счёт заробитчан не разделяю. Может ещё отправим на Запад половину населения, пусть присылают сюда валюту, за кот. будут жить оставшиеся, а здесь останется только торговля, парикмахерские и т.п.?
Что значит "отправим"? Это естественный процесс в эпоху глобализации и открытых границ, см. прогноз ООН по населению Украины. Примерно так и будет, кто бы ни был наверху, и какие бы плюшки нам "западные друзья" ни преподносили. Оставьте Ваши мечты о новых ХТЗ.
Вы немного путаете понятия. Естественный процесс это взаимная миграция. Однонаправленный выезд людей уже не совсем естественен. На чём основан прогноз ООН не знаю, но подозреваю просто на демографии. При сегодняшнем соотношении смертности-рождаемости он исполняется без всякого выезда людей. "Оставьте Ваши мечты о новых ХТЗ." - расскажите это Китаю, Сингапуру и пр. Они как-то сумели создать "новые ХТЗ" несмотря на "глобализацию и открытые границы".
Сержик О предвыборном годе не забыл. Но уже несколько раз писал - по-моему, люди сегодня гораздо больше обращают внимание на рост цен и тарифов. Курс мало кого волнует и его рост до 30-31 людей особо не возмутит, так же как не особо обрадует курс 24-25. Так что в роль выборов как "стабилизатора курса" не особо верю. О финале ЛЧ говорить, по-моему, смешно, оставьте это 2006-у. Если и подействует, то не очень сильно и очень кратковременно. Вот компенсация Газпрома это серьёзно. Возможно, именно это позволяет НБУ такие игры с курсом. Получение этих денег сильно поможет благополучно пройти этот год. Жаль не знаю, когда рассмотрение апелляции (до этого Газпром деньги не отдаст). Никто не встречал сообщений о сроках? В Вашем ответе Nighthaws Вы ошиблись. Когда Вы говорите о "курсовых качелях", Вы считаете колебания за месяц, а 2,75% на депо (а чистыми 2,21%) - это за год, т.е. за месяц чистыми 0,1845% или 1,845 доллара с 1000. При депо Долярчика в 2000 долл., он "зарабатывает" в месяц 3,7 долл., т.е. около 100 грн. Тоже, конечно, деньги, но я бы не ввязывался в такой депо.