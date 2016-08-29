Додано: Суб 07 кві, 2018 13:33

В Вашем ответе Nighthaws Вы ошиблись. Когда Вы говорите о "курсовых качелях", Вы считаете колебания за месяц, а 2,75% на депо (а чистыми 2,21%) - это за год

Нет-нет, никакой ошибки.Я не сравнивал доходность депозита и игры на курсовых качелях. Просто Nighthawk сказал, что можно на одних качелях иметь 2,75% в месяц, а я считаю, что это почти нереально. По-моему, ближе к действительности цифра 1-1.5% в месяц, что все равно гораздо выше доходности валютных депозитов, но далеко от названных моим оппонентом показателей.На мой взгляд, депозиты и игру на курсе сравнивать нельзя, первое - инструмент в большей степени пассивный (нужно только изредка посещать отделения и следить за ставками), второе - активный.