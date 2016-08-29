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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4777477847794780

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 752
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
13%
101
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 752
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 13:17

Есть Благодатный огонь! Мира всем!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 13:33

Re: Валютный рынок в контексте

ЛАД

В Вашем ответе Nighthaws Вы ошиблись. Когда Вы говорите о "курсовых качелях", Вы считаете колебания за месяц, а 2,75% на депо (а чистыми 2,21%) - это за год


Нет-нет, никакой ошибки. :-) Я не сравнивал доходность депозита и игры на курсовых качелях. Просто Nighthawk сказал, что можно на одних качелях иметь 2,75% в месяц, а я считаю, что это почти нереально. По-моему, ближе к действительности цифра 1-1.5% в месяц, что все равно гораздо выше доходности валютных депозитов, но далеко от названных моим оппонентом показателей.

На мой взгляд, депозиты и игру на курсе сравнивать нельзя, первое - инструмент в большей степени пассивный (нужно только изредка посещать отделения и следить за ставками), второе - активный.
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 13:33

Всех верующих и неверующих поздравляю с прошедшим песахом и католической пасхой (прошу прощения за опоздание - по объективным причинам) и наступающей православной пасхой!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 13:35

Сержик
Тогда согласен, простите неточно понял.
Правда, думаю, Nighthawk писал "за месяц" тоже условно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 14:14

  Перес де Куэльяр написав:Всем добра. Смотрю на выходные наличка отросла и торгуются на приподнятых курсах доллара . обменки Харьков Роза 00/20 Гагарин 05/20 . По Киеву аналогично набор вырос .Могу предположить , что следующая неделя вниз со вторника так как напарят за выходные дороже, при том что межбанк подошел к длинным выходным понижением зеленого. .

*Відправлено з Чату

...в місті Лева - теж розширили 8)
(обмінка, біля ТЦ Сихів, фото зроблеео 10хв тому)

Зображення
...а я вже їду додому....... попереду ТРИ вихідних!
Всім веселих свят!!!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 14:20

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:. При депо Долярчика в 2000 долл., он "зарабатывает" в месяц 3,7 долл., т.е. около 100 грн. Тоже, конечно, деньги, но я бы не ввязывался в такой депо

...а куди б Ви їх "всунули", якщо в бізнес, на моменті, вже "не лізе"?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 14:43

  Долярчик написав:...а куди б Ви їх "всунули"?

я бы тебе дал рекомендацию, куда именно, но, боюсь, ДС забанит навечно.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 15:00

  Долярчик написав:
  ЛАД написав:. При депо Долярчика в 2000 долл., он "зарабатывает" в месяц 3,7 долл., т.е. около 100 грн. Тоже, конечно, деньги, но я бы не ввязывался в такой депо

...а куди б Ви їх "всунули", якщо в бізнес, на моменті, вже "не лізе"?

Під такі відсотки в наші банки?! :)
Тоді вже краще в скляну (на мій погляд, я так і зробив). :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 15:11

  ЛАД написав:
  Долярчик написав:
  ЛАД написав:. При депо Долярчика в 2000 долл., он "зарабатывает" в месяц 3,7 долл., т.е. около 100 грн. Тоже, конечно, деньги, но я бы не ввязывался в такой депо

...а куди б Ви їх "всунули", якщо в бізнес, на моменті, вже "не лізе"?

Під такі відсотки в наші банки?! :)
Тоді вже краще в скляну (на мій погляд, я так і зробив). :)

... зрозуміло, варіантів - не густо! (ну, так хоч 2% буде! :mrgreen:)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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