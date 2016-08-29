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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 кві, 2018 13:17
Есть Благодатный огонь! Мира всем!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Суб 07 кві, 2018 13:33
Re: Валютный рынок в контексте
ЛАД
Нет-нет, никакой ошибки. Я не сравнивал доходность депозита и игры на курсовых качелях. Просто Nighthawk сказал, что можно на одних качелях иметь 2,75% в месяц, а я считаю, что это почти нереально. По-моему, ближе к действительности цифра 1-1.5% в месяц, что все равно гораздо выше доходности валютных депозитов, но далеко от названных моим оппонентом показателей.
На мой взгляд, депозиты и игру на курсе сравнивать нельзя, первое - инструмент в большей степени пассивный (нужно только изредка посещать отделения и следить за ставками), второе - активный.
Додано: Суб 07 кві, 2018 13:33
Всех верующих и неверующих поздравляю с прошедшим песахом и католической пасхой (прошу прощения за опоздание - по объективным причинам) и наступающей православной пасхой!
Додано: Суб 07 кві, 2018 13:35
Сержик
Тогда согласен, простите неточно понял.
Правда, думаю, Nighthawk писал "за месяц" тоже условно.
Додано: Суб 07 кві, 2018 14:14
...в місті Лева - теж розширили
(обмінка, біля ТЦ Сихів, фото зроблеео 10хв тому)
...а я вже їду додому....... попереду ТРИ вихідних!
Всім веселих свят!!!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 07 кві, 2018 14:20
Re: Валютный рынок в контексте
...а куди б Ви їх "всунули", якщо в бізнес, на моменті, вже "не лізе"?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 07 кві, 2018 14:43
я бы тебе дал рекомендацию, куда именно, но, боюсь, ДС забанит навечно.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Суб 07 кві, 2018 15:00
Під такі відсотки в наші банки?!
Тоді вже краще в скляну (на мій погляд, я так і зробив).
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