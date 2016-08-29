Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 кві, 2018 13:33
ЛАД
В Вашем ответе Nighthaws Вы ошиблись. Когда Вы говорите о "курсовых качелях", Вы считаете колебания за месяц, а 2,75% на депо (а чистыми 2,21%) - это за год
Нет-нет, никакой ошибки.
Я не сравнивал доходность депозита и игры на курсовых качелях. Просто Nighthawk сказал, что можно на одних качелях иметь 2,75% в месяц, а я считаю, что это почти нереально. По-моему, ближе к действительности цифра 1-1.5% в месяц, что все равно гораздо выше доходности валютных депозитов, но далеко от названных моим оппонентом показателей.
На мой взгляд, депозиты и игру на курсе сравнивать нельзя, первое - инструмент в большей степени пассивный (нужно только изредка посещать отделения и следить за ставками), второе - активный.
Сержик
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Додано: Суб 07 кві, 2018 13:33
Всех верующих и неверующих поздравляю с прошедшим песахом и католической пасхой (прошу прощения за опоздание - по объективным причинам) и наступающей православной пасхой!
ЛАД
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Додано: Суб 07 кві, 2018 13:35
Сержик Тогда согласен, простите неточно понял. Правда, думаю, Nighthawk писал "за месяц" тоже условно.
ЛАД
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Додано: Суб 07 кві, 2018 14:14
Перес де Куэльяр написав:
Всем добра. Смотрю на выходные наличка отросла и торгуются на приподнятых курсах доллара . обменки Харьков Роза 00/20 Гагарин 05/20 . По Киеву аналогично набор вырос .Могу предположить , что следующая неделя вниз со вторника так как напарят за выходные дороже, при том что межбанк подошел к длинным выходным понижением зеленого. .
*Відправлено з Чату
...в місті Лева - теж розширили
(обмінка, біля ТЦ Сихів, фото зроблеео 10хв тому)
...а я вже їду додому....... попереду ТРИ вихідних!
Всім веселих свят!!!
Долярчик
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Додано: Суб 07 кві, 2018 15:00
Долярчик написав: ЛАД написав:
. При депо Долярчика в 2000 долл., он "зарабатывает" в месяц 3,7 долл., т.е. около 100 грн. Тоже, конечно, деньги, но я бы не ввязывался в такой депо
...а куди б Ви їх "всунули", якщо в бізнес, на моменті, вже "не лізе"?
Під такі відсотки в наші банки?!
Тоді вже краще в скляну (на мій погляд, я так і зробив).
ЛАД
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Додано: Суб 07 кві, 2018 15:11
ЛАД написав: Долярчик написав: ЛАД написав:
. При депо Долярчика в 2000 долл., он "зарабатывает" в месяц 3,7 долл., т.е. около 100 грн. Тоже, конечно, деньги, но я бы не ввязывался в такой депо
...а куди б Ви їх "всунули", якщо в бізнес, на моменті, вже "не лізе"?
Під такі відсотки в наші банки?!
Тоді вже краще в скляну (на мій погляд, я так і зробив).
... зрозуміло, варіантів - не густо! (ну, так хоч 2% буде!
)
Долярчик
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Додано: Суб 07 кві, 2018 15:38
Долярчик написав:
............
... зрозуміло, варіантів - не густо! (ну, так хоч 2% буде!
)
Вы, видимо, очень везучий человек и ни разу не влетали с нашими банками!
Поверьте, стеклянные значительно надёжнее и спокойнее. Не заработаете 2%, но зато точно не потеряете!
ЛАД
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Додано: Суб 07 кві, 2018 15:57
ЛАД написав: Долярчик написав:
............
... зрозуміло, варіантів - не густо! (ну, так хоч 2% буде!
)
Вы, видимо, очень везучий человек и ни разу не влетали с нашими банками!
Поверьте, стеклянные значительно надёжнее и спокойнее. Не заработаете 2%, но зато точно не потеряете!
ЧОТИРИ банки лопнули, де я зберігав, а пізнішше, витягував через ФГВ свої кошти!
... але, мене, як того "злочинця, тягне на місце злочину!"
Долярчик
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Додано: Суб 07 кві, 2018 16:14
Долярчик написав:
............
ЧОТИРИ банки лопнули, де я зберігав, а пізнішше, витягував через ФГВ свої кошти!
... але, мене, як того "злочинця, тягне на місце злочину!"
Ну что ж ... Тогда удачи Вам!
ЛАД
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