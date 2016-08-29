RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4778477947804781

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 752
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
13%
101
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 752
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 17:05

ЛАД
дякую!
... і Вам гарних свят/вихідних!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3818
З нами з: 19.10.15
Подякував: 102 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 17:40

  Victor37 написав:
  ребе Нок написав:zzzzzz насчет Дерипаски конечно интересно, но есть над чем подумать. Дерипаска враг режима путина, бизнес жмут, зять фактически приговорен к 5 годам тюрьмы но помилован. Как помним в прошлом году дерипаска предлагал властям США дать показания против путина и в частности по делу о вмешательстве в выборы. Тогда его предложение в конгрессе отклонили. Теперь жесточайшие санкции ввели. Что это получается США бьют врага путина?

"Некоторые" не считают, что он "враг режима Путина"

https://ru.tsn.ua/svit/pornoskandal-v-o ... 11653.html

18 февраля, 20:22
Порноскандал в окружении Путина. Кто такая Настя Рыбка и почему нервничают в Кремле

В России вспыхнул порнографический скандал с участием олигарха Олега Дерипаски и вице-премьер-министр Сергей Приходько.
Историю про девушек из эскорт-сервиса и взятки, которые получал серый кардинал российского правительства, в своем расследовании раскрыл оппозиционер Алексей Навальный. Потянув за грязную бретельку нижнего белья, российский политик вытащил целые факты уже не интимные, а политические, сообщается в сюжете ТСН.Тиждень.

У следователей уже была в руках цепочка Трамп – Пол Манафорт - Дерипаска. Теперь элитная проститутка дала им в руки последнее звено - Сергея Приходько.
Он в российской политике работает с 1990-х. Во времена Ельцина работал заместителем руководителя Администрации президента. С 2000-х начал отвечать за внешнюю политику, а впоследствии стал заместителем Медведева и личным спичрайтером Путина.
Олег Дерипаска неизменно входит в десятку рейтинга Forbes. Владелец крупнейших металлургических предприятий страны имеет состояние в 28 миллиардов долларов. Оба – ближайшие друзья Владимира Путина. Они входят в сакционный список США.
Именно Приходько оказывается недостающим звеном в схеме Манафорт – Дерипаска - Путин. Скандал совпал с уголовным производством против ближайшего окружения Путина. "Россияне пытались посеять раздор в Соединенных Штатах, подорвать народную уверенность в демократических институтах. Мы не можем позволить им выиграть", - заявил заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн.

Джинса. Вообще такой сумбур написан что просто ох.. Кто такой этот Розенштейн? Он для нас противовес фигурам о которых речь? В чем его интерес? Все что написано этот Розенштейн сказал, или только два вставленные предложения в конце? Кто тогда написал все остальное, на какого авторитетного автора строк там опираться? И стиль просто замечателен. Этот абзац вообще алогичен
Олег Дерипаска неизменно входит в десятку рейтинга Forbes. Владелец крупнейших металлургических предприятий страны имеет состояние в 28 миллиардов долларов. Оба – ближайшие друзья Владимира Путина. Они входят в сакционный список США.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1038
З нами з: 02.03.15
Подякував: 144 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 17:51

  Долярчик написав:
  ЛАД написав:. При депо Долярчика в 2000 долл., он "зарабатывает" в месяц 3,7 долл., т.е. около 100 грн. Тоже, конечно, деньги, но я бы не ввязывался в такой депо

...а куди б Ви їх "всунули", якщо в бізнес, на моменті, вже "не лізе"?

Ты же вроде с тещей всемером в двухкомнатной квартире живешь? Купи теще дачу, посадочный материал в лице мешка картошки и прочую рассаду инвентарь, и нехай там на даче с мая по сентябрь ВВП создает. А ты тем временем поживешь.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1038
З нами з: 02.03.15
Подякував: 144 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 17:53

  jabba написав:
  Долярчик написав:...а я вже їду додому....... попереду ТРИ вихідних!

Эмоции не делового человека но простого работяги на скромную зарплату еще и на на нелюбимой работе. :oops:


Не все ж мильйонеры, слава богу. У баксика свой небольшой бизнес, а не зарплата. Кстати, хоть до выхода первых овгзешек, вроде как, еще и далековато..., однако, мабуть, вилка 26-27 пока работает на 100%. Уж если НБУ при возможности откупиться ниже 26 состряпал откуп 26.05..., думаю, мона по 26.10-15 на моменте затариваться.. :lol:
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 384
З нами з: 21.01.17
Подякував: 113 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 18:00

  ЛАД написав:
  Долярчик написав:............
... зрозуміло, варіантів - не густо! (ну, так хоч 2% буде! :mrgreen:)

Вы, видимо, очень везучий человек и ни разу не влетали с нашими банками!
Поверьте, стеклянные значительно надёжнее и спокойнее. Не заработаете 2%, но зато точно не потеряете!

деньги надо хранить в тёмном, сухом, прохладном месте, иначе потери от плесени 5%...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5104
З нами з: 20.11.08
Подякував: 60 раз.
Подякували: 1170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 18:06

edvardd
Главное не в целлофане... И не в ванной или погребе..... :mrgreen:
Иначе, до 10% дойдет... 8)
Стекло - оно в Африке стекло ! 8)
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 384
З нами з: 21.01.17
Подякував: 113 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4778477947804781
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1148, 1149, 1150
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
11493 1206700
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 кві, 2018 17:59
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 613, 614, 615
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6144 1301014
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 кві, 2018 11:44
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35461
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12775)
07.04.2018 19:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.