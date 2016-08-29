ребе Нок написав:zzzzzz насчет Дерипаски конечно интересно, но есть над чем подумать. Дерипаска враг режима путина, бизнес жмут, зять фактически приговорен к 5 годам тюрьмы но помилован. Как помним в прошлом году дерипаска предлагал властям США дать показания против путина и в частности по делу о вмешательстве в выборы. Тогда его предложение в конгрессе отклонили. Теперь жесточайшие санкции ввели. Что это получается США бьют врага путина?
"Некоторые" не считают, что он "враг режима Путина"
18 февраля, 20:22 Порноскандал в окружении Путина. Кто такая Настя Рыбка и почему нервничают в Кремле
В России вспыхнул порнографический скандал с участием олигарха Олега Дерипаски и вице-премьер-министр Сергей Приходько. Историю про девушек из эскорт-сервиса и взятки, которые получал серый кардинал российского правительства, в своем расследовании раскрыл оппозиционер Алексей Навальный. Потянув за грязную бретельку нижнего белья, российский политик вытащил целые факты уже не интимные, а политические, сообщается в сюжете ТСН.Тиждень.
У следователей уже была в руках цепочка Трамп – Пол Манафорт - Дерипаска. Теперь элитная проститутка дала им в руки последнее звено - Сергея Приходько. Он в российской политике работает с 1990-х. Во времена Ельцина работал заместителем руководителя Администрации президента. С 2000-х начал отвечать за внешнюю политику, а впоследствии стал заместителем Медведева и личным спичрайтером Путина. Олег Дерипаска неизменно входит в десятку рейтинга Forbes. Владелец крупнейших металлургических предприятий страны имеет состояние в 28 миллиардов долларов. Оба – ближайшие друзья Владимира Путина. Они входят в сакционный список США. Именно Приходько оказывается недостающим звеном в схеме Манафорт – Дерипаска - Путин. Скандал совпал с уголовным производством против ближайшего окружения Путина. "Россияне пытались посеять раздор в Соединенных Штатах, подорвать народную уверенность в демократических институтах. Мы не можем позволить им выиграть", - заявил заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн.
Джинса. Вообще такой сумбур написан что просто ох.. Кто такой этот Розенштейн? Он для нас противовес фигурам о которых речь? В чем его интерес? Все что написано этот Розенштейн сказал, или только два вставленные предложения в конце? Кто тогда написал все остальное, на какого авторитетного автора строк там опираться? И стиль просто замечателен. Этот абзац вообще алогичен
Олег Дерипаска неизменно входит в десятку рейтинга Forbes. Владелец крупнейших металлургических предприятий страны имеет состояние в 28 миллиардов долларов. Оба – ближайшие друзья Владимира Путина. Они входят в сакционный список США.
ЛАД написав:. При депо Долярчика в 2000 долл., он "зарабатывает" в месяц 3,7 долл., т.е. около 100 грн. Тоже, конечно, деньги, но я бы не ввязывался в такой депо
...а куди б Ви їх "всунули", якщо в бізнес, на моменті, вже "не лізе"?
Ты же вроде с тещей всемером в двухкомнатной квартире живешь? Купи теще дачу, посадочный материал в лице мешка картошки и прочую рассаду инвентарь, и нехай там на даче с мая по сентябрь ВВП создает. А ты тем временем поживешь.
Долярчик написав:...а я вже їду додому....... попереду ТРИ вихідних!
Эмоции не делового человека но простого работяги на скромную зарплату еще и на на нелюбимой работе.
Не все ж мильйонеры, слава богу. У баксика свой небольшой бизнес, а не зарплата. Кстати, хоть до выхода первых овгзешек, вроде как, еще и далековато..., однако, мабуть, вилка 26-27 пока работает на 100%. Уж если НБУ при возможности откупиться ниже 26 состряпал откуп 26.05..., думаю, мона по 26.10-15 на моменте затариваться..