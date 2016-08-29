насчет Дерипаски конечно интересно, но есть над чем подумать. Дерипаска враг режима путина, бизнес жмут, зять фактически приговорен к 5 годам тюрьмы но помилован. Как помним в прошлом году дерипаска предлагал властям США дать показания против путина и в частности по делу о вмешательстве в выборы. Тогда его предложение в конгрессе отклонили. Теперь жесточайшие санкции ввели. Что это получается США бьют врага путина?

18 февраля, 20:22

Порноскандал в окружении Путина. Кто такая Настя Рыбка и почему нервничают в Кремле



В России вспыхнул порнографический скандал с участием олигарха Олега Дерипаски и вице-премьер-министр Сергей Приходько.

Историю про девушек из эскорт-сервиса и взятки, которые получал серый кардинал российского правительства, в своем расследовании раскрыл оппозиционер Алексей Навальный. Потянув за грязную бретельку нижнего белья, российский политик вытащил целые факты уже не интимные, а политические, сообщается в сюжете ТСН.Тиждень.



У следователей уже была в руках цепочка Трамп – Пол Манафорт - Дерипаска. Теперь элитная проститутка дала им в руки последнее звено - Сергея Приходько.

Он в российской политике работает с 1990-х. Во времена Ельцина работал заместителем руководителя Администрации президента. С 2000-х начал отвечать за внешнюю политику, а впоследствии стал заместителем Медведева и личным спичрайтером Путина.

Олег Дерипаска неизменно входит в десятку рейтинга Forbes. Владелец крупнейших металлургических предприятий страны имеет состояние в 28 миллиардов долларов. Оба – ближайшие друзья Владимира Путина. Они входят в сакционный список США.

Именно Приходько оказывается недостающим звеном в схеме Манафорт – Дерипаска - Путин. Скандал совпал с уголовным производством против ближайшего окружения Путина. "Россияне пытались посеять раздор в Соединенных Штатах, подорвать народную уверенность в демократических институтах. Мы не можем позволить им выиграть", - заявил заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн.