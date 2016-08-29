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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 кві, 2018 19:36
ребе Нок написав: Долярчик написав: ЛАД написав:
. При депо Долярчика в 2000 долл., он "зарабатывает" в месяц 3,7 долл., т.е. около 100 грн. Тоже, конечно, деньги, но я бы не ввязывался в такой депо
...а куди б Ви їх "всунули", якщо в бізнес, на моменті, вже "не лізе"?
Ты же вроде с тещей всемером в двухкомнатной квартире живешь? Купи теще дачу, посадочный материал в лице мешка картошки и прочую рассаду инвентарь, и нехай там на даче с мая по сентябрь ВВП создает. А ты тем временем поживешь.
Доброты Ушастику не занимать (мабуть, трудное детство...
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Додано: Суб 07 кві, 2018 19:36
Долярчик написав: jabba написав: Долярчик написав:
...а я вже їду додому....... попереду ТРИ вихідних!
Эмоции не делового человека но простого работяги на скромную зарплату еще и на на нелюбимой работе.
1) так, роботяги/бізнесмена, який працює сам на себе, у себе за прилавком, у своєму бізнесі!
2) а робота була любимою, поки не зрозумів, що то ПОСТІЙНА ПРИВ'ЯЗКА(як пес на ланцюгу) до неї!
3) і так, - я радію тим трьом вихідним, бо буває так, що я і по два місяці працюю БЕЗ ЖОДНОГО ВИХІДНОГО
...от такі реалії пересічного/бізнесмена/роботяги
Тому, кто много и тяжело работает - тому некогда зарабатывать деньги. (с)
Вас спасет только присвоение результатов труда наемных работников а не лоховские депозиты по 2% годовых и такие же гипотетические доходы со сдачи в аренду дешевеющего бетона.
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Додано: Суб 07 кві, 2018 19:43
jabba написав:
лоховские депозиты по 2% годовых
... так, а куди ВІЛЬНІ кошти дівати?
- от мені потрібно їх зберегти/примножити до наступної весни на ремонт.... - куди їх інвестувати, як не в депо?
-тут же "туєва хуча" розумних людей сидить, які сміються з %% по депо(%%і мені не подобаються) - але ніхто, НІХТО, не дасть розумної поради, куди краще інвестувати, крім депо???!
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