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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4779478047814782

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 753
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 753
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 19:36

  ребе Нок написав:
  Долярчик написав:
  ЛАД написав:. При депо Долярчика в 2000 долл., он "зарабатывает" в месяц 3,7 долл., т.е. около 100 грн. Тоже, конечно, деньги, но я бы не ввязывался в такой депо

...а куди б Ви їх "всунули", якщо в бізнес, на моменті, вже "не лізе"?

Ты же вроде с тещей всемером в двухкомнатной квартире живешь? Купи теще дачу, посадочный материал в лице мешка картошки и прочую рассаду инвентарь, и нехай там на даче с мая по сентябрь ВВП создает. А ты тем временем поживешь.


Доброты Ушастику не занимать (мабуть, трудное детство... :oops: )
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 19:36

  Долярчик написав:
  jabba написав:
  Долярчик написав:...а я вже їду додому....... попереду ТРИ вихідних!

Эмоции не делового человека но простого работяги на скромную зарплату еще и на на нелюбимой работе. :oops:

1) так, роботяги/бізнесмена, який працює сам на себе, у себе за прилавком, у своєму бізнесі! :mrgreen:
2) а робота була любимою, поки не зрозумів, що то ПОСТІЙНА ПРИВ'ЯЗКА(як пес на ланцюгу) до неї! :roll:
3) і так, - я радію тим трьом вихідним, бо буває так, що я і по два місяці працюю БЕЗ ЖОДНОГО ВИХІДНОГО :!:
...от такі реалії пересічного/бізнесмена/роботяги :!:

Тому, кто много и тяжело работает - тому некогда зарабатывать деньги. (с)
Вас спасет только присвоение результатов труда наемных работников а не лоховские депозиты по 2% годовых и такие же гипотетические доходы со сдачи в аренду дешевеющего бетона.
jabba
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 19:43

а успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись! ч. 2

  jabba написав:лоховские депозиты по 2% годовых

... так, а куди ВІЛЬНІ кошти дівати?
- от мені потрібно їх зберегти/примножити до наступної весни на ремонт.... - куди їх інвестувати, як не в депо?
-тут же "туєва хуча" розумних людей сидить, які сміються з %% по депо(%%і мені не подобаються) - але ніхто, НІХТО, не дасть розумної поради, куди краще інвестувати, крім депо???!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 19:48

Re: Валютный рынок в контексте

СМІЯТИСЬ З %% ПО ДЕПО МОЖУТЬ ЛИШЕ ТІ, ЯКІ НАТОМІСТЬ ЗАПРОПОНУЮТЬ АЛЬТЕРНАТИВУ ДЕПОЗИТУ!!!
....а просто сміятись і пукати в пудру, - то всі так вміють! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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jabba
То так, но от сумы и тюрьмы... :roll:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 19:53

  Долярчик написав:СМІЯТИСЬ З %% ПО ДЕПО МОЖУТЬ ЛИШЕ ТІ, ЯКІ НАТОМІСТЬ ЗАПРОПОНУЮТЬ АЛЬТЕРНАТИВУ ДЕПОЗИТУ!!!
....а просто сміятись і пукати в пудру, - то всі так вміють! :mrgreen:


Баксик, а Вы в бизнесе все уже попробовали....? :mrgreen:
дарий
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