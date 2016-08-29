Додано: Суб 07 кві, 2018 20:01

дарий Так то оно так. Но в бизнесе всегда есть риск.

Я вообще не могу поверить что Долярчик бизнесмен каким он себя выставляет а не реализатор (на жирные по семейному %) в магазинчике тестя. Мышление типичного наемного работника с такой же фантазией - или депо или сдача недвиги в аренду. Не знаю шо у него за товар - но теоретически можно было (с таким количеством свободного времени каковое он тут тратит, напрягая все финнансы.юа своим флудом) завалить объявленияеми о продаже своего товара все ОЛХ и прочие, включая тематические его товару форумы.