jabba написав:дарий Так то оно так. Но в бизнесе всегда есть риск. Я вообще не могу поверить что Долярчик бизнесмен каким он себя выставляет а не реализатор (на жирные по семейному %) в магазинчике тестя. Мышление типичного наемного работника с такой же фантазией - или депо или сдача недвиги в аренду. Не знаю шо у него за товар - но теоретически можно было (с таким количеством свободного времени каковое он тут тратит, напрягая все финнансы.юа своим флудом) завалить объявленияеми о продаже своего товара все ОЛХ и прочие, включая тематические его товару форумы.
... так того товару в інеті(як впринципі і інших товарів) як зірок на небі!
п. с. ... та де там тестьові бізнес - він "ваділа по-жизні"! п. с. 2 ... а з вас тут всіх, таких "вумних", хоч би час-від-часу прочитати РОЗУМНУ пораду! (а то, ніби, всі все знають, а Долярчика посилають в..... інет за порадами )
п. с. 3 ..а час тут трачу, - так, як тут один писав, що зараз "інет в кожного в телефоні"! - от, вдень, коли клієнтів немає(а я продаю НЕ продукти, до яких постійні черги), то собі можу позволити пару слів тут черканути!
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 07 кві, 2018 20:54, всього редагувалось 1 раз.
Долярчик ок. изменю своим принципам ничего не советовать людям типа "дуратино" или "дуратино беспросветный". в виде исключения, ради большого праздника. заранее знаю твой ответ, потому пишу исключительно в целях научного эксперимента. как когда-то товарищ Павлов. так вот.
выбираешь любого онлайн брокера http://www.ux.ua/ru/members.aspx?online=1 и заключаешь с ним договор. хранитель брокера открывает тебе счет в ценных бумагах. устанавливаешь на свой ноут несложную программу - торговый терминал Quik. вынимаешь из тёщиного комода с бюстгальтерами и продаешь $2к за 26 грн./долл.=52000 грн., потом перечисляешь гривну б/н на счет брокера. на первых же торгах (но не позднее 23 апреля) самостоятельно покупаешь акции BAVL http://www.ux.ua/ru/issue.aspx?code=BAVL по цене 0,343-0,345/акция, что при средней 0,344 составит 150000 акций и еще останется 400 грн. 27 апреля едешь в Киев и голосуешь на собрании акционеров "против" по вопросу №7 http://fs.ux.ua/mf/m30828/9729/bavl.pdf. это даст тебе право на продажу акций эмитенту за 0,3133 грн./акция. через 7-10 дней после собрания НС банка примет решение о дате сбора перечня акционеров для выплаты дивидендов. и ты будешь иметь право на 0,0645 грн./акция (это уже после налогов) http://fs.ux.ua/mf/m30828/9729/bavl.pdf. попав в этот список, но не позднее 30 дней после собрания, ты подашь эмитенту заявление про обязательный выкуп, потому что ты голосовал "против" по вопросу №7. где-то через месяца 1,5 после подачи заявления, пройдя несложную процедуру, ты получишь свою гривну, не платя никаких налогов и отдашь банку акции.
итого доходы: 0,3133 + 0,0645 = 0,3778*150000=56670 + 400 =57070 итого расходы: поездка в Киев (400 грн.) + покупка акций 51600 + комиссия брокера 0,15% (до 100 грн.) + почтовые расходы (до 100 грн.) + мелочи (до 100 грн.) = 52300 грн. чистая прибыль: 4770 грн., т.е. +9,12% за три месяца, т.е. 36,5% годовых. это не считая инвест убытка, которым можно будет воспользоваться. в прошлом году банк выплатил дивы очень быстро, так что вполне откупишь свои $2к без существенных потерь.
ты дочитал до этого места, приймачок? как думаешь, справишься?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T написав:Долярчик ок. изменю своим принципам ничего не советовать людям типа "дуратино" или "дуратино беспросветный". в виде исключения, ради большого праздника. заранее знаю твой ответ, потому пишу исключительно в целях научного эксперимента. как когда-то товарищ Павлов. так вот.
выбираешь любого онлайн брокера http://www.ux.ua/ru/members.aspx?online=1 и заключаешь с ним договор. хранитель брокера открывает тебе счет в ценных бумагах. устанавливаешь на свой ноут несложную программу - торговый терминал Quik. вынимаешь из тёщиного комода с бюстгальтерами и продаешь $2к за 26 грн./долл.=52000 грн., потом перечисляешь гривну б/н на счет брокера. на первых же торгах (но не позднее 23 апреля) самостоятельно покупаешь акции BAVL http://www.ux.ua/ru/issue.aspx?code=BAVL по цене 0,343-0,345/акция, что при средней 0,344 составит 150000 акций и еще останется 400 грн. 27 апреля едешь в Киев и голосуешь на собрании акционеров "против" по вопросу №7 http://fs.ux.ua/mf/m30828/9729/bavl.pdf. это даст тебе право на продажу акций эмитенту за 0,3133 грн./акция. через 7-10 дней после собрания НС банка примет решение о дате сбора перечня акционеров для выплаты дивидендов. и ты будешь иметь право на 0,0645 грн./акция (это уже после налогов) http://fs.ux.ua/mf/m30828/9729/bavl.pdf. попав в этот список, но не позднее 30 дней после собрания, ты подашь эмитенту заявление про обязательный выкуп, потому что ты голосовал "против" по вопросу №7. где-то через месяца 1,5 после подачи заявления, пройдя несложную процедуру, ты получишь свою гривну, не платя никаких налогов и отдашь банку акции.
итого доходы: 0,3133 + 0,0645 = 0,3778*150000=56670 + 400 =57070 итого расходы: поездка в Киев (400 грн.) + покупка акций 51600 + комиссия брокера 0,15% (до 100 грн.) + почтовые расходы (до 100 грн.) + мелочи (до 100 грн.) = 52300 грн. чистая прибыль: 4770 грн., т.е. +9,12% за три месяца, т.е. 36,5% годовых. это не считая инвест убытка, которым можно будет воспользоваться. в прошлом году банк выплатил дивы очень быстро, так что вполне откупишь свои $2к без существенных потерь.
ты дочитал до этого места, приймачок? как думаешь, справишься?
... я вже Козаку-Харак. пояснював про крипти...... - то ж тут для мене - те саме! - я в тому - ні "бум-бум", а тому не треба мені лізти туди, куди НЕ ТРЕБА ЛІЗТИ! (в те, в чому я ЗОВСІМ не розуміюсь!)
п. с. ... і не треба ТИкати! - бо знову, згадаю слова Сомика: "будеш "тикати" своїй дружині, або в крайньому випадку, в замкову щілинку!"
Yuri_T написав:выбираешь любого онлайн брокера http://www.ux.ua/ru/members.aspx?online=1 и заключаешь с ним договор. хранитель брокера открывает тебе счет в ценных бумагах. устанавливаешь на свой ноут несложную программу - торговый терминал Quik. вынимаешь из тёщиного комода с бюстгальтерами и продаешь $2к за 26 грн./долл.=52000 грн., потом перечисляешь гривну б/н на счет брокера. на первых же торгах (но не позднее 23 апреля) самостоятельно покупаешь акции BAVL http://www.ux.ua/ru/issue.aspx?code=BAVL по цене 0,343-0,345/акция, что при средней 0,344 составит 150000 акций и еще останется 400 грн. 27 апреля едешь в Киев и голосуешь на собрании акционеров "против" по вопросу №7 http://fs.ux.ua/mf/m30828/9729/bavl.pdf. это даст тебе право на продажу акций эмитенту за 0,3133 грн./акция. через 7-10 дней после собрания НС банка примет решение о дате сбора перечня акционеров для выплаты дивидендов. и ты будешь иметь право на 0,0645 грн./акция (это уже после налогов) http://fs.ux.ua/mf/m30828/9729/bavl.pdf. попав в этот список, но не позднее 30 дней после собрания, ты подашь эмитенту заявление про обязательный выкуп, потому что ты голосовал "против" по вопросу №7. где-то через месяца 1,5 после подачи заявления, пройдя несложную процедуру, ты получишь свою гривну, не платя никаких налогов и отдашь банку акции.
Этот вид дохода имеет очень большие риски. И подходит тем, кто имеет деньги которые потерять не жалко.
Конечно есть намного лучшие вложения с такими же рисками как и депо, но лучшими процентами. Но депо самый простой и беспроблемный вариант. Хоть проценты и маленькие зато открыть не долго и просто.