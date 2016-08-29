Додано: Суб 07 кві, 2018 20:49

ок.изменю своим принципам ничего не советовать людям типа "дуратино" или "дуратино беспросветный".в виде исключения, ради большого праздника.заранее знаю твой ответ, потому пишу исключительно в целях научного эксперимента.как когда-то товарищ Павлов.так вот.выбираешь любого онлайн брокераи заключаешь с ним договор. хранитель брокера открывает тебе счет в ценных бумагах.устанавливаешь на свой ноут несложную программу - торговый терминал Quik.вынимаешь из тёщиного комода с бюстгальтерами и продаешь $2к за 26 грн./долл.=52000 грн., потом перечисляешь гривну б/н на счет брокера.на первых же торгах (но не позднее 23 апреля) самостоятельно покупаешь акции BAVLпо цене 0,343-0,345/акция, что при средней 0,344 составит 150000 акций и еще останется 400 грн.27 апреля едешь в Киев и голосуешь на собрании акционеров "против" по вопросу №7. это даст тебе право на продажу акций эмитенту за 0,3133 грн./акция.через 7-10 дней после собрания НС банка примет решение о дате сбора перечня акционеров для выплаты дивидендов. и ты будешь иметь право на 0,0645 грн./акция (это уже после налогов)попав в этот список, но не позднее 30 дней после собрания, ты подашь эмитенту заявление про обязательный выкуп, потому что ты голосовал "против" по вопросу №7.где-то через месяца 1,5 после подачи заявления, пройдя несложную процедуру, ты получишь свою гривну, не платя никаких налогов и отдашь банку акции.итого доходы: 0,3133 + 0,0645 = 0,3778*150000=56670 + 400 =57070итого расходы: поездка в Киев (400 грн.) + покупка акций 51600 + комиссия брокера 0,15% (до 100 грн.) + почтовые расходы (до 100 грн.) + мелочи (до 100 грн.) = 52300 грн.чистая прибыль: 4770 грн., т.е. +9,12% за три месяца, т.е. 36,5% годовых.это не считая инвест убытка, которым можно будет воспользоваться.в прошлом году банк выплатил дивы очень быстро, так что вполне откупишь свои $2к без существенных потерь.ты дочитал до этого места, приймачок?как думаешь, справишься?