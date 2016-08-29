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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 47814782478347844785>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 754
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 754
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 20:49

  jabba написав:дарий Так то оно так. Но в бизнесе всегда есть риск.
Я вообще не могу поверить что Долярчик бизнесмен каким он себя выставляет а не реализатор (на жирные по семейному %) в магазинчике тестя. Мышление типичного наемного работника с такой же фантазией - или депо или сдача недвиги в аренду. Не знаю шо у него за товар - но теоретически можно было (с таким количеством свободного времени каковое он тут тратит, напрягая все финнансы.юа своим флудом) завалить объявленияеми о продаже своего товара все ОЛХ и прочие, включая тематические его товару форумы.

... так того товару в інеті(як впринципі і інших товарів) як зірок на небі!

п. с.
... та де там тестьові бізнес :mrgreen: - він "ваділа по-жизні"! :mrgreen:
п. с. 2
... а з вас тут всіх, таких "вумних", хоч би час-від-часу прочитати РОЗУМНУ пораду!
(а то, ніби, всі все знають, а Долярчика посилають в..... інет за порадами :mrgreen:)

п. с. 3
..а час тут трачу, - так, як тут один писав, що зараз "інет в кожного в телефоні"! - от, вдень, коли клієнтів немає(а я продаю НЕ продукти, до яких постійні черги), то собі можу позволити пару слів тут черканути! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 07 кві, 2018 20:54, всього редагувалось 1 раз.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 20:49

Долярчик
ок.
изменю своим принципам ничего не советовать людям типа "дуратино" или "дуратино беспросветный".
в виде исключения, ради большого праздника.
заранее знаю твой ответ, потому пишу исключительно в целях научного эксперимента.
как когда-то товарищ Павлов.
так вот.

выбираешь любого онлайн брокера http://www.ux.ua/ru/members.aspx?online=1 и заключаешь с ним договор. хранитель брокера открывает тебе счет в ценных бумагах.
устанавливаешь на свой ноут несложную программу - торговый терминал Quik.
вынимаешь из тёщиного комода с бюстгальтерами и продаешь $2к за 26 грн./долл.=52000 грн., потом перечисляешь гривну б/н на счет брокера.
на первых же торгах (но не позднее 23 апреля) самостоятельно покупаешь акции BAVL http://www.ux.ua/ru/issue.aspx?code=BAVL по цене 0,343-0,345/акция, что при средней 0,344 составит 150000 акций и еще останется 400 грн.
27 апреля едешь в Киев и голосуешь на собрании акционеров "против" по вопросу №7 http://fs.ux.ua/mf/m30828/9729/bavl.pdf. это даст тебе право на продажу акций эмитенту за 0,3133 грн./акция.
через 7-10 дней после собрания НС банка примет решение о дате сбора перечня акционеров для выплаты дивидендов. и ты будешь иметь право на 0,0645 грн./акция (это уже после налогов) http://fs.ux.ua/mf/m30828/9729/bavl.pdf.
попав в этот список, но не позднее 30 дней после собрания, ты подашь эмитенту заявление про обязательный выкуп, потому что ты голосовал "против" по вопросу №7.
где-то через месяца 1,5 после подачи заявления, пройдя несложную процедуру, ты получишь свою гривну, не платя никаких налогов и отдашь банку акции.

итого доходы: 0,3133 + 0,0645 = 0,3778*150000=56670 + 400 =57070
итого расходы: поездка в Киев (400 грн.) + покупка акций 51600 + комиссия брокера 0,15% (до 100 грн.) + почтовые расходы (до 100 грн.) + мелочи (до 100 грн.) = 52300 грн.
чистая прибыль: 4770 грн., т.е. +9,12% за три месяца, т.е. 36,5% годовых.
это не считая инвест убытка, которым можно будет воспользоваться.
в прошлом году банк выплатил дивы очень быстро, так что вполне откупишь свои $2к без существенных потерь.

ты дочитал до этого места, приймачок?
как думаешь, справишься?
:mrgreen: :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:00

  Yuri_T написав:Долярчик
ок.
изменю своим принципам ничего не советовать людям типа "дуратино" или "дуратино беспросветный".
в виде исключения, ради большого праздника.
заранее знаю твой ответ, потому пишу исключительно в целях научного эксперимента.
как когда-то товарищ Павлов.
так вот.

выбираешь любого онлайн брокера http://www.ux.ua/ru/members.aspx?online=1 и заключаешь с ним договор. хранитель брокера открывает тебе счет в ценных бумагах.
устанавливаешь на свой ноут несложную программу - торговый терминал Quik.
вынимаешь из тёщиного комода с бюстгальтерами и продаешь $2к за 26 грн./долл.=52000 грн., потом перечисляешь гривну б/н на счет брокера.
на первых же торгах (но не позднее 23 апреля) самостоятельно покупаешь акции BAVL http://www.ux.ua/ru/issue.aspx?code=BAVL по цене 0,343-0,345/акция, что при средней 0,344 составит 150000 акций и еще останется 400 грн.
27 апреля едешь в Киев и голосуешь на собрании акционеров "против" по вопросу №7 http://fs.ux.ua/mf/m30828/9729/bavl.pdf. это даст тебе право на продажу акций эмитенту за 0,3133 грн./акция.
через 7-10 дней после собрания НС банка примет решение о дате сбора перечня акционеров для выплаты дивидендов. и ты будешь иметь право на 0,0645 грн./акция (это уже после налогов) http://fs.ux.ua/mf/m30828/9729/bavl.pdf.
попав в этот список, но не позднее 30 дней после собрания, ты подашь эмитенту заявление про обязательный выкуп, потому что ты голосовал "против" по вопросу №7.
где-то через месяца 1,5 после подачи заявления, пройдя несложную процедуру, ты получишь свою гривну, не платя никаких налогов и отдашь банку акции.

итого доходы: 0,3133 + 0,0645 = 0,3778*150000=56670 + 400 =57070
итого расходы: поездка в Киев (400 грн.) + покупка акций 51600 + комиссия брокера 0,15% (до 100 грн.) + почтовые расходы (до 100 грн.) + мелочи (до 100 грн.) = 52300 грн.
чистая прибыль: 4770 грн., т.е. +9,12% за три месяца, т.е. 36,5% годовых.
это не считая инвест убытка, которым можно будет воспользоваться.
в прошлом году банк выплатил дивы очень быстро, так что вполне откупишь свои $2к без существенных потерь.

ты дочитал до этого места, приймачок?
как думаешь, справишься?
:mrgreen: :mrgreen:

... я вже Козаку-Харак. пояснював про крипти...... - то ж тут для мене - те саме! - я в тому - ні "бум-бум", а тому не треба мені лізти туди, куди НЕ ТРЕБА ЛІЗТИ! (в те, в чому я ЗОВСІМ не розуміюсь!)

п. с.
... і не треба ТИкати! - бо знову, згадаю слова Сомика: "будеш "тикати" своїй дружині, або в крайньому випадку, в замкову щілинку!" :mrgreen: :lol:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:03

  Долярчик написав:я в тому - ні "бум-бум"

имхо, тебе тут не писать, а читать нужно.
года 2-3 минимум.
и книжек купить, не сложных для начала.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:04

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_T написав:выбираешь любого онлайн брокера http://www.ux.ua/ru/members.aspx?online=1 и заключаешь с ним договор. хранитель брокера открывает тебе счет в ценных бумагах.
устанавливаешь на свой ноут несложную программу - торговый терминал Quik.
вынимаешь из тёщиного комода с бюстгальтерами и продаешь $2к за 26 грн./долл.=52000 грн., потом перечисляешь гривну б/н на счет брокера.
на первых же торгах (но не позднее 23 апреля) самостоятельно покупаешь акции BAVL http://www.ux.ua/ru/issue.aspx?code=BAVL по цене 0,343-0,345/акция, что при средней 0,344 составит 150000 акций и еще останется 400 грн.
27 апреля едешь в Киев и голосуешь на собрании акционеров "против" по вопросу №7 http://fs.ux.ua/mf/m30828/9729/bavl.pdf. это даст тебе право на продажу акций эмитенту за 0,3133 грн./акция.
через 7-10 дней после собрания НС банка примет решение о дате сбора перечня акционеров для выплаты дивидендов. и ты будешь иметь право на 0,0645 грн./акция (это уже после налогов) http://fs.ux.ua/mf/m30828/9729/bavl.pdf.
попав в этот список, но не позднее 30 дней после собрания, ты подашь эмитенту заявление про обязательный выкуп, потому что ты голосовал "против" по вопросу №7.
где-то через месяца 1,5 после подачи заявления, пройдя несложную процедуру, ты получишь свою гривну, не платя никаких налогов и отдашь банку акции.

Этот вид дохода имеет очень большие риски. И подходит тем, кто имеет деньги которые потерять не жалко.

Конечно есть намного лучшие вложения с такими же рисками как и депо, но лучшими процентами. Но депо самый простой и беспроблемный вариант. Хоть проценты и маленькие зато открыть не долго и просто.
tollyn
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:06

tollyn
Жалобно и не интересно... :|
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:09

  tollyn написав:И подходит тем, кто имеет деньги которые потерять не жалко.

согласиться не могу. ибо нет таких денег, которые не жалко потерять.
не родился еще руководитель такого центробанка, что эмитирует такие деньги.

  tollyn написав:Но депо самый простой и беспроблемный вариант.

клиенты многих десятков банков с укро-капиталом нервно заикали...

зы. мы пытаемся расширить горизонты пьянице и дебоширу Горбункову С.С., а вы снова про депозиты :mrgreen: :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:09

Re: Валютный рынок в контексте

  дарий написав:Жалобно и не интересно...

Ну в принципе я свой вариант не планирую предлагать. Кто ищет тот всегда найдет)))
tollyn
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:11

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_T написав:клиенты многих десятков банков с укро-капиталом нервно заикали...

И кто потерял больше чем 200 000 грн.?
Востаннє редагувалось tollyn в Суб 07 кві, 2018 21:11, всього редагувалось 1 раз.
tollyn
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:11

  tollyn написав:Ну в принципе я свой вариант не планирую предлагать.

жаль
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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