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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4782478347844785>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 754
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 754
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:11

  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:я в тому - ні "бум-бум"

имхо, тебе тут не писать, а читать нужно.
года 2-3 минимум.
и книжек купить, не сложных для начала.

.. як тут всі все давно прочитали і розумні книжки в тому числі, то їм би ЛЕГКО було б дати тут мені пару порад, так ні! - ніби, всі все знають, а написати два-три реченя - СЛАБО! :lol:

(і чому тут зараз хтось, зовсім "лєвий" не напише просту ІСТИНУ, накшталт: "та бо НІХТО НІХ...Я ТУТ НЕ ЗНАЄ! - ОТ І ВСЯ ПРАВДА!) :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 07 кві, 2018 21:12, всього редагувалось 1 раз.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:12

  tollyn написав:
  Yuri_T написав:клиенты многих десятков банков с укро-капиталом нервно заикали...

Ну и кто потерял больше чем 200 000 грн.?

хотя бы те, кто вложил валюту при курсе 8, а получал от фонда при 23 :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:13

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_T написав:жаль

Меня могут не так понять.

Мои доходы. 25 % в евро в год. но риски такие же как в депо.
tollyn
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:14

  Долярчик написав:... так того товару в інеті(як впринципі і інших товарів) як зірок на небі!

:

То есть вашего личного товара вы ни на одном ресурсе не выставили? Хотя им вполне более-менее успешно там торгуют конкуренты? Ну-ну. Траттьте тыщи часов на флуд и скиглення дальше вместо "взять лопату и капати" (взять клаву и разместить свои объявления на всех ресурсах де токо можно). И вам какие то продажи лишними не будут и мы вас тут больше не увидим - вы за перепиской с потенциальными покупателями, упаковкой посылок и бегатней по почтам и созданием новых объявлений уже не будете иметь время засирать все финансы.юа.
jabba
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:15

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_T написав:хотя бы те, кто вложил валюту при курсе 8, а получал от фонда при 23

Я имел ввиду не валюту вклада, а суму которая не сгорает. А то что она написана в грн. что поделаешь. И деньги лопались не сразу, и время было уменьшить сумму для сохранения вклада. Ведь это не первая волна, а до этого был банк Украина, Надра.
Востаннє редагувалось tollyn в Суб 07 кві, 2018 21:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:18

Re: Валютный рынок в контексте

  jabba написав:То есть вашего личного товара вы ни на одном ресурсе не выставили? Хотя им вполне более-менее успешно там торгуют конкуренты? Ну-ну. Траттьте тыщи часов на флуд и скиглення дальше вместо "взять лопату и капати" (взять клаву и разместить свои объявления на всех ресурсах де токо можно). И вам какие то продажи лишними не будут и мы вас тут больше не увидим - вы за перепиской с потенциальными покупателями, упаковкой посылок и бегатней по почтам и созданием новых объявлений уже не будете иметь время засирать все финансы.юа.

Это активный доход, а думал тема разговора пассивном доходе.
tollyn
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:20

  jabba написав:
  Долярчик написав:... так того товару в інеті(як впринципі і інших товарів) як зірок на небі!

:

То есть вашего личного товара вы ни на одном ресурсе не выставили? Хотя им вполне более-менее успешно там торгуют конкуренты? Ну-ну. Траттьте тыщи часов на флуд и скиглення дальше вместо "взять лопату и капати" (взять клаву и разместить свои объявления на всех ресурсах де токо можно). И вам какие то продажи лишними не будут и мы вас тут больше не увидим - вы за перепиской с потенциальными покупателями, упаковкой посылок и бегатней по почтам и созданием новых объявлений уже не будете иметь время засирать все финансы.юа.

... та продавати в інеті вже планую давно, просто якось НЕВІРЮ в ті он-лайн продажі...

....а сюди заходити, всеодно буду! - бо тут мало гумору! :mrgreen:
... а то сидите тут з кислими мордами, як на поминках! :lol: :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:28

а успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись!

  tollyn написав:
  jabba написав:То есть вашего личного товара вы ни на одном ресурсе не выставили? Хотя им вполне более-менее успешно там торгуют конкуренты? Ну-ну. Траттьте тыщи часов на флуд и скиглення дальше вместо "взять лопату и капати" (взять клаву и разместить свои объявления на всех ресурсах де токо можно). И вам какие то продажи лишними не будут и мы вас тут больше не увидим - вы за перепиской с потенциальными покупателями, упаковкой посылок и бегатней по почтам и созданием новых объявлений уже не будете иметь время засирать все финансы.юа.

Это активный доход, а думал тема разговора пассивном доходе.

.... во-во-во! - я, наприклад, крім здачі в оренду нерухомості, не знаю ЖОНДНОГО іншого ПАСИВНОГО прибутку!!! - бо крипти-форекси-акції і т. п. - то є АКТИВНИЙ бізнес, бо потрібно весь час моніторити, що де, і як? - і слідкувати за всім на світі..... за всіма біржами...
- а от ЯКИЙ Є ЩЕ ВИД ПАСИВНОГО БІЗНЕСУ???! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:32

Yuri_T
Нельзя такие советы давать в открытом доступе.
Мы все сейчас как ломанемся покупать, пока не догоним до 0.4, Долярчику ничего и не достанется.
:lol:
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:37

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:.... во-во-во! - я, наприклад, крім здачі в оренду нерухомості, не знаю ЖОНДНОГО іншого ПАСИВНОГО прибутку!!! - бо крипти-форекси-акції і т. п. - то є АКТИВНИЙ бізнес, бо потрібно весь час моніторити, що де, і як? - і слідкувати за всім на світі..... за всіма біржами...

Да я тоже думаю, если нужно постоянно следить и переживать, то пассива в нем мало.
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