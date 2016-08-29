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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 кві, 2018 21:11
Yuri_T написав: Долярчик написав:
я в тому - ні "бум-бум"
имхо, тебе тут не писать, а читать нужно.
года 2-3 минимум.
и книжек купить, не сложных для начала.
.. як тут всі все давно прочитали і розумні книжки в тому числі, то їм би ЛЕГКО було б дати тут мені пару порад, так ні! - ніби, всі все знають, а написати два-три реченя - СЛАБО!
(і чому тут зараз хтось, зовсім "лєвий" не напише просту ІСТИНУ, накшталт: "та бо НІХТО НІХ...Я ТУТ НЕ ЗНАЄ! - ОТ І ВСЯ ПРАВДА!)
Востаннє редагувалось Долярчик
в Суб 07 кві, 2018 21:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 07 кві, 2018 21:12
tollyn написав: Yuri_T написав:
клиенты многих десятков банков с укро-капиталом нервно заикали...
Ну и кто потерял больше чем 200 000 грн.?
хотя бы те, кто вложил валюту при курсе 8, а получал от фонда при 23
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Додано: Суб 07 кві, 2018 21:13
Yuri_T написав:
жаль
Меня могут не так понять.
Мои доходы. 25 % в евро в год. но риски такие же как в депо.
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Додано: Суб 07 кві, 2018 21:14
Долярчик написав:
... так того товару в інеті(як впринципі і інших товарів) як зірок на небі!
:
То есть вашего личного товара вы ни на одном ресурсе не выставили? Хотя им вполне более-менее успешно там торгуют конкуренты? Ну-ну. Траттьте тыщи часов на флуд и скиглення дальше вместо "взять лопату и капати" (взять клаву и разместить свои объявления на всех ресурсах де токо можно). И вам какие то продажи лишними не будут и мы вас тут больше не увидим - вы за перепиской с потенциальными покупателями, упаковкой посылок и бегатней по почтам и созданием новых объявлений уже не будете иметь время засирать все финансы.юа.
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Додано: Суб 07 кві, 2018 21:15
Yuri_T написав:
хотя бы те, кто вложил валюту при курсе 8, а получал от фонда при 23
Я имел ввиду не валюту вклада, а суму которая не сгорает. А то что она написана в грн. что поделаешь. И деньги лопались не сразу, и время было уменьшить сумму для сохранения вклада. Ведь это не первая волна, а до этого был банк Украина, Надра.
Востаннє редагувалось tollyn
в Суб 07 кві, 2018 21:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 07 кві, 2018 21:18
jabba написав:
То есть вашего личного товара вы ни на одном ресурсе не выставили? Хотя им вполне более-менее успешно там торгуют конкуренты? Ну-ну. Траттьте тыщи часов на флуд и скиглення дальше вместо "взять лопату и капати" (взять клаву и разместить свои объявления на всех ресурсах де токо можно). И вам какие то продажи лишними не будут и мы вас тут больше не увидим - вы за перепиской с потенциальными покупателями, упаковкой посылок и бегатней по почтам и созданием новых объявлений уже не будете иметь время засирать все финансы.юа.
Это активный доход, а думал тема разговора пассивном доходе.
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Додано: Суб 07 кві, 2018 21:20
jabba написав: Долярчик написав:
... так того товару в інеті(як впринципі і інших товарів) як зірок на небі!
:
То есть вашего личного товара вы ни на одном ресурсе не выставили? Хотя им вполне более-менее успешно там торгуют конкуренты? Ну-ну. Траттьте тыщи часов на флуд и скиглення дальше вместо "взять лопату и капати" (взять клаву и разместить свои объявления на всех ресурсах де токо можно). И вам какие то продажи лишними не будут и мы вас тут больше не увидим - вы за перепиской с потенциальными покупателями, упаковкой посылок и бегатней по почтам и созданием новых объявлений уже не будете иметь время засирать все финансы.юа.
... та продавати в інеті вже планую давно, просто якось НЕВІРЮ в ті он-лайн продажі...
....а сюди заходити, всеодно буду! - бо тут мало гумору!
... а то сидите тут з кислими мордами, як на поминках!
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Додано: Суб 07 кві, 2018 21:32
Yuri_T
Нельзя такие советы давать в открытом доступе.
Мы все сейчас как ломанемся покупать, пока не догоним до 0.4, Долярчику ничего и не достанется.
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Додано: Суб 07 кві, 2018 21:37
Долярчик написав:
.... во-во-во! - я, наприклад, крім здачі в оренду нерухомості, не знаю ЖОНДНОГО іншого ПАСИВНОГО прибутку!!! - бо крипти-форекси-акції і т. п. - то є АКТИВНИЙ бізнес, бо потрібно весь час моніторити, що де, і як? - і слідкувати за всім на світі..... за всіма біржами...
Да я тоже думаю, если нужно постоянно следить и переживать, то пассива в нем мало.
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