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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 47834784478547864787>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 754
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 754
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:37

  Долярчик написав:
  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:я в тому - ні "бум-бум"

имхо, тебе тут не писать, а читать нужно.
года 2-3 минимум.
и книжек купить, не сложных для начала.

.. як тут всі все давно прочитали і розумні книжки в тому числі, то їм би ЛЕГКО було б дати тут мені пару порад, так ні! - ніби, всі все знають, а написати два-три реченя - СЛАБО! :lol:

(і чому тут зараз хтось, зовсім "лєвий" не напише просту ІСТИНУ, накшталт: "та бо НІХТО НІХ...Я ТУТ НЕ ЗНАЄ! - ОТ І ВСЯ ПРАВДА!) :mrgreen:


вообще-то Yuri_T полностью рабочую схему описал и даже разжевал и в рот положил ..
Хочется пассивного заработка?
Тут полно обсуждений на форуме разных вариантов инвестирования.
Почитай тему "Инвестиции на рынках США. ETF" https://forum.finance.ua/topic178481.html, там St/2 описывал схемы портфелей с ребалансировкой раз в год на буржуйском фондовом рынке. Например TLT+SPY
Кризис близко! (январь 2018)
user412
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:39

  Долярчик написав:- а от ЯКИЙ Є ЩЕ ВИД ПАСИВНОГО БІЗНЕСУ???! :D

Кредитование под залог. Если бы вы были не реализатором а бизнесменом то знали бы себе виртуальному подобных мелких бизнесменов кто бы у вас частенько кредитовался. Но это тоже не такой уж пассивный бизнес и риски имеются.
jabba
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:44

  jabba написав:
  Долярчик написав:- а от ЯКИЙ Є ЩЕ ВИД ПАСИВНОГО БІЗНЕСУ???! :D

Кредитование под залог. Если бы вы были не реализатором а бизнесменом то знали бы себе виртуальному подобных мелких бизнесменов кто бы у вас частенько кредитовался. Но это тоже не такой уж пассивный бизнес и риски имеются.

...та хто(з моїх колег "по цеху") буде кредитуватись, як майже всі гуртівні дають товар в розтермінування!

...а "чужому дяді" давати під якусь там розписку..... - ні, дякую!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:44

Re: Валютный рынок в контексте

  user412 написав:вообще-то Yuri_T полностью рабочую схему описал и даже разжевал и в рот положил ..
Хочется пассивного заработка?

Ну-ну)))
tollyn
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:48

  tollyn написав:Да я тоже думаю, если нужно постоянно следить и переживать, то пассива в нем мало.

А при сдаче в аренду квартиры, которую кроме того что она может подешеветь на сумму сопоставимую с доходом еще и могут квартиранты разнести вдребезги еще и затопив соседей и вывезти всю мебель - переживать не надо?
jabba
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:48

Re: Валютный рынок в контексте

  user412 написав:вообще-то Yuri_T полностью рабочую схему описал и даже разжевал и в рот положил

Ви розумієте, що для мене це те саме, - що Вас завтра, відправити на Марс ремонтувати космічний корабель?!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:49

Долярчик если шары стальные, то временно можно и на нашем местном фондовом рынке тактику "купил и держи" поюзать))
вон как последние пару лет индекс Украинской биржи растет)) http://www.ux.ua
Зображення
Кризис близко! (январь 2018)
user412
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:49

  tollyn написав:
  user412 написав:вообще-то Yuri_T полностью рабочую схему описал и даже разжевал и в рот положил ..
Хочется пассивного заработка?

Ну-ну)))

не в целях пари, а в целях проверить результат.
месяца через три вернёмся к этому разговору и посчитаем деньги.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:50

Re: Валютный рынок в контексте

Баксик всех заводит... И это классно!Свежая кровь бодрит!
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:51

  Долярчик написав:...а "чужому дяді" давати під якусь там розписку..... - ні, дякую!

Из букв а, о, г, л, з слово "розписка" никак не складывается ну то таке. Пассивнее дохода со времен Моисея еще не придумали.
jabba
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