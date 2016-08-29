имхо, тебе тут не писать, а читать нужно. года 2-3 минимум. и книжек купить, не сложных для начала.
.. як тут всі все давно прочитали і розумні книжки в тому числі, то їм би ЛЕГКО було б дати тут мені пару порад, так ні! - ніби, всі все знають, а написати два-три реченя - СЛАБО!
(і чому тут зараз хтось, зовсім "лєвий" не напише просту ІСТИНУ, накшталт: "та бо НІХТО НІХ...Я ТУТ НЕ ЗНАЄ! - ОТ І ВСЯ ПРАВДА!)
вообще-то Yuri_T полностью рабочую схему описал и даже разжевал и в рот положил .. Хочется пассивного заработка? Тут полно обсуждений на форуме разных вариантов инвестирования. Почитай тему "Инвестиции на рынках США. ETF" https://forum.finance.ua/topic178481.html, там St/2 описывал схемы портфелей с ребалансировкой раз в год на буржуйском фондовом рынке. Например TLT+SPY
Долярчик написав:- а от ЯКИЙ Є ЩЕ ВИД ПАСИВНОГО БІЗНЕСУ???!
Кредитование под залог. Если бы вы были не реализатором а бизнесменом то знали бы себе виртуальному подобных мелких бизнесменов кто бы у вас частенько кредитовался. Но это тоже не такой уж пассивный бизнес и риски имеются.
Долярчик написав:- а от ЯКИЙ Є ЩЕ ВИД ПАСИВНОГО БІЗНЕСУ???!
Кредитование под залог. Если бы вы были не реализатором а бизнесменом то знали бы себе виртуальному подобных мелких бизнесменов кто бы у вас частенько кредитовался. Но это тоже не такой уж пассивный бизнес и риски имеются.
...та хто(з моїх колег "по цеху") буде кредитуватись, як майже всі гуртівні дають товар в розтермінування!
...а "чужому дяді" давати під якусь там розписку..... - ні, дякую!
tollyn написав:Да я тоже думаю, если нужно постоянно следить и переживать, то пассива в нем мало.
А при сдаче в аренду квартиры, которую кроме того что она может подешеветь на сумму сопоставимую с доходом еще и могут квартиранты разнести вдребезги еще и затопив соседей и вывезти всю мебель - переживать не надо?